Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland et Uwe Heidschötter sont derrière la caméra pour Gruffalo, de père en fils, qui réunit en fait deux moyen-métrages : Le Gruffalo (Jakob Schuh et Max Lang, 2009) et Le Petit Gruffalo (Johanne Weiland et Uwe Heidschötter, 2011).

Dans les deux cas, la production a été assurée par Magic Light, société londonienne fondée en 2003 par Martin Pope et Michael Rose, habituée des adaptations des albums de Julia Donaldson et Axel Scheffler. En France, les albums du Gruffalo sont publiés par Gallimard Jeunesse, dans des traductions de Jean-François Ménard.

Parmi les films d'animations adaptés des histoires de Julia Donaldson et Axel Scheffler, citons La Baleine et l’Escargote (2020), Superasticot (2022), Timioche (2025) et, plus récemment, Un amour d’épouvantail (2026).

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com