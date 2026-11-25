L'histoire derrière la réalisation d'Après la fin commence il y a une dizaine d'années quand, pour l’émission Mille et Une vie (France 2), Frédéric Lopez rencontre un jeune homme de 20 ans, amputé des deux bras à la suite d’un accident, qui partage avec lui son parcours pour surmonter cette épreuve et ses terribles conséquences.

Il s'agissait de Louis Derungs lui-même. « Je suis subjugué par son sourire, sa sagesse et son envie de transmettre ce que cette expérience lui a appris », se souvient Frédéric Lopez. « Sans doute pour donner du sens à cette épreuve, au moment où il part, je lui lance d’un air sûr de moi : “Il va y avoir un film sur votre vie !”. Et Il me répond avec une assurance folle, en me regardant fixement : “Oui, et c’est vous qui allez le faire !” »

Après la parution du récit 15.000 volts, en 2016, ce projet d'adaptation a bien été assumé par Frédéric Lopez lui-même. Il s'est d'ailleurs penché sur l'ouvrage pour l'adapter en scénario, aux côtés de Françoise Charpiat, scénariste d'Un homme parfait (Didier Bivel, 2019) ou La Vie devant toi (Sandrine Veysset, 2022), et réalisatrice de Cheba Louisa (2013).

Après la fin raconte l’itinéraire d’un jeune homme, dont la vie bascule du jour au lendemain, après un accident. Sur son chemin de reconstruction spectaculaire, il croise la route d’une femme qui va changer sa vie à tout jamais. Une histoire de résilience hors norme, inspirée d’une incroyable histoire vraie. – Le synopsis d'Après la fin

Le casting du long-métrage réunit Natacha Lindinger (Clara), Louis Derungs (Valentin), Béatrice Facquer (Fabienne), David Salles (Hubert), Ilies Kadri (Sofiane), Lancelot Courcieras (Antoine), Salomé Granelli (Océane) ou encore Olivier Le Montagner (Bob).

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Pour incarner le rôle de Valentin, principal protagoniste du récit, Frédéric Lopez a choisi Louis Derungs lui-même. « C’était un sacré défi et il l’a réussi. Il a été formidablement coaché, notamment par David Salles, qui joue Hubert dans le film, et qui m’a accompagné également pour la direction d’acteur », souligne le réalisateur d'Après la fin.

Coproduction de Storia Television (une société Mediawan) et Adenium TV France, le téléfilm a aussi été accompagné par France Télévisions, Be-FILMS et la RTBF, avec la participation de TV5 Monde et du CNC.

Par Dépêche

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