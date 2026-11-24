Il y a d'abord cette rencontre à Château-Chinon, mardi 17 novembre. Soixante-cinq personnes réunies autour de Jo Witek, venues d'horizons très différents : des membres d'un groupe de patchwork, des personnes en situation de handicap et des jeunes engagés dans une reprise d'études. Pour l'autrice, habituée aux rencontres littéraires, l'affluence a quelque chose d'inattendu.

« On sent ici qu'il y a un manque, donc il y a un appétit. » Une observation qui résume ses premières journées aux Petites Fugues. L'itinérance l'avait immédiatement séduite, tout comme la perspective de rejoindre des communes éloignées des grands centres culturels.

En quelques jours, elle passe d'un établissement pénitentiaire à une bibliothèque accueillant des collégiens, puis à une rencontre intergénérationnelle. Chaque étape révèle une attente particulière. « Ce sont des vrais rendez-vous », insiste-t-elle, soulignant le travail accompli en amont par les enseignants, les bibliothécaires et les associations.

Quand une rencontre littéraire devient un événement

À Liernais, le 18 novembre, une classe de quatrième rencontre l'autrice dans une bibliothèque. Le projet a notamment été porté par un professeur d'histoire et une professeure documentaliste. La principale et son adjointe sont également présentes. Cette mobilisation frappe Jo Witek, qui connaît les contraintes financières auxquelles les établissements scolaires doivent faire face pour organiser des sorties.

Une somme difficile à mobiliser lorsque les budgets se réduisent. Dans ces conditions, faire venir les écrivains directement dans les établissements ou les bibliothèques constitue une autre manière d'organiser l'accès aux rencontres culturelles. « Puisqu'ils n'ont pas d'argent pour aller vers nous, allons vers eux. »

Pour l'écrivaine, ancienne Parisienne installée depuis plusieurs années à la campagne, ces déplacements répondent à un enjeu concret d'accès à la culture. Elle considère même le festival comme « vital aujourd'hui sur certains territoires ». Mais son enthousiasme s'accompagne d'une inquiétude : celle de voir disparaître des dispositifs qui reposent sur des années de travail et de confiance.

Elle refuse toutefois d'assimiler éloignement géographique et absence de culture littéraire. L'expression « publics loin du livre », si fréquente dans le secteur, l'agace. La lecture ne se limite ni à certains milieux sociaux ni aux habitants des grandes villes. « Je pense que c'est très important pour tous d'arrêter d'avoir des stéréotypes de lecteurs. »

Elle évoque des familles d'agriculteurs et de viticulteurs où la lecture occupe une place essentielle. À l'inverse, vivre dans un milieu urbain favorisé ne garantit aucun attachement aux livres. Le problème relève donc moins des pratiques de lecture supposées que des possibilités concrètes d'accéder aux équipements et aux manifestations culturelles.

Des livres pour parler de ce qui traverse les vies

La rencontre organisée à Château-Chinon lui a particulièrement laissé une impression profonde. Autour de son album Boutis Paradis, consacré à la transmission des souvenirs familiaux à travers une couverture, des participants avaient confectionné un patchwork.

Patchwork réalisé par des participants à la rencontre avec Jo Witek, à Château-Chinon, autour de son album Boutis Paradis, consacré à la transmission des souvenirs familiaux. © Jo Witek

Un homme avait tenu à s'asseoir près d'elle pour présenter sa contribution : une colonne consacrée à la paix. Jo Witek garde en mémoire la fierté avec laquelle il expliquait son travail et le lien établi avec son texte.

Un autre échange a pris une dimension plus intime. Interrogeant les femmes présentes sur la peur ressentie dans la rue, l'autrice a vu des mains se lever, sans distinction d'âge ou de situation. « Qui a eu peur dans la rue au cours de sa vie ? »

Une participante en situation de handicap est ensuite venue lui confier qu'elle comprenait parfaitement cette expérience. Elle aussi avait eu peur et peut-être plus encore en tant que femme vivant avec un handicap psycho-moteur. Ce fut l’occasion d’échanger sur ces discriminations hommes-femmes et personnes avec un handicap.

Ces discussions constituent, pour Jo Witek, le cœur même de son métier. Elle insiste sur un principe : quel que soit le lieu, l'exigence littéraire demeure identique.

« Que ce soit à l'école, que ce soit en prison, que ce soit parfois en hôpital psychiatrique où je peux aller, c'est d'abord une rencontre littéraire. »

Elle récuse l'idée d'une simple animation destinée à occuper un public. « J'ai écrit un livre, ils l'ont lu, on a des trucs à se raconter. » Une conviction qui vaut tout particulièrement pour les enfants, auxquels elle entend proposer une littérature exigeante et de véritables échanges.

Le livre, un lien social à préserver

Au fil de son parcours, Jo Witek découvre également le travail quotidien des professionnels du livre. À Château-Chinon, une libraire lui raconte qu'elle réalise aussi des photocopies et des photographies d'identité. Autant de services qui témoignent du rôle élargi de certains commerces culturels dans la vie locale.

Bibliothèques, librairies, établissements scolaires et associations constituent ainsi des espaces de rencontre, où se croisent des générations et des parcours différents. « Le livre est un vecteur de lien social, de politique aussi, au sens noble du terme, mais un vecteur d'échange. »

L'autrice appelle à maintenir un engagement public durable, des collectivités locales jusqu'à l'échelon national. Elle redoute que les restrictions budgétaires n'affaiblissent des réseaux patiemment construits.

Reste ce que les rencontres laissent derrière elles. Des adolescents repartent avec un ouvrage dédicacé et, parfois, une envie nouvelle de lire. Pour Jo Witek, ces quelques mots suffisent à donner du sens au déplacement.

Le Morvan lui offre aussi des pistes d'écriture. L'histoire des nourrices qui quittaient leurs enfants pour travailler ailleurs, celle des orphelins accueillis dans la région, éveillent sa curiosité. Elle envisage de consulter des archives et, peut-être, de revenir écrire sur place. Car une rencontre ne consiste pas seulement à transmettre. Elle nourrit également celle qui écrit. « J'ai envie de revenir sur mon temps personnel », confie-t-elle.

Route dans le Morvan, territoire que Jo Witek a découvert à l'occasion des Petites Fugues et où elle envisage de revenir pour écrire.

© Jo Witek

Et au terme de ces premières journées, une inquiétude demeure : que deviennent ces liens lorsque les moyens culturels se retirent ? Jo Witek sait combien ils sont difficiles à reconstruire. « J’ai toujours peur que ces actions culturelles intelligentes, construites qui irriguent un territoire soient cassées, que les politiques publiques cessent de les soutenir.»

Crédits photo : © Juliette Mas

Par Inès Lefoulon

Contact : il@actualitte.com