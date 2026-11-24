Le résultat a été annoncé ce mardi 24 novembre, à l'occasion de l'assemblée générale de la fédération. Il succédera le 1er janvier 2027 à la Géorgienne Gvantsa Jobava, qui dirigeait l'organisation depuis deux ans.

Deux profils pour défendre l’édition

L'éditeur italien connaît déjà les rouages de l'institution : il en était le vice-président depuis janvier 2025. À ses côtés, l'Américaine Christie Henry, directrice de Princeton University Press depuis 2017, a été élue vice-présidente pour les deux prochaines années. Elle avait auparavant passé 24 ans chez University of Chicago Press et siège au conseil d'administration de l'Association of American Publishers (AAP) depuis 2019.

Représentante de l'AAP au comité exécutif de l'IPA depuis 2024, Christie Henry participe également aux travaux de ses commissions consacrées à l'innovation et aux adhésions. Devant l'assemblée générale, elle a insisté sur la coopération internationale, la protection de la propriété intellectuelle et la liberté de publier. Maria A. Pallante, présidente de l'AAP, a salué sa nomination, soulignant les difficultés auxquelles les presses universitaires sont aujourd'hui confrontées.

Sa présence à la vice-présidence donne ainsi une place importante à l'édition scientifique et universitaire dans la nouvelle direction de la fédération.

Fondée en 1896, l'organisation rassemble aujourd'hui 105 associations professionnelles dans 84 pays. Elle représente les intérêts des éditeurs auprès des institutions internationales et intervient principalement sur deux terrains : la protection du droit d'auteur et la liberté de publier. Deux priorités que le nouveau président a immédiatement mises en avant dans sa première déclaration.

« Notre association repose sur deux piliers fondamentaux : le droit d'auteur et la liberté de publier », rappelle Giovanni Hoepli, qui évoque des transformations technologiques considérables, particulièrement avec l'intelligence artificielle, et une progression de la censure.

Reprenant les propos de Gvantsa Jobava sur l'importance de la dimension humaine de l'édition, il appelle à une réponse collective : « Nous ne pouvons pas défendre cette humanité seuls. Nous avons besoin d'un véritable travail d'équipe », insiste-t-il, tout en plaidant pour une utilisation réfléchie des technologies.

L'intelligence artificielle, premier dossier

La question du droit d'auteur constitue l'un des principaux dossiers de la fédération. Les entreprises d'intelligence artificielle sont notamment accusées par les organisations professionnelles d'exploiter des œuvres protégées pour entraîner leurs modèles, sans autorisation ni rémunération des ayants droit.

Giovanni Hoepli s'est déjà exprimé sur ce sujet. Lors d'un déplacement en Chine, fin août 2026, il a défendu trois principes que les plateformes d'IA devraient respecter : le consentement, la rémunération et l'attribution des œuvres utilisées. Il a également salué la décision des autorités chinoises de ne pas introduire de nouvelle exception au droit d'auteur pour l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle.

À la Foire de Francfort, en octobre, les éditeurs ont de nouveau réclamé des mécanismes de transparence et des moyens juridiques efficaces pour agir contre les utilisations non autorisées de leurs catalogues. L'appel de Francfort a notamment été adressé aux institutions européennes et au gouvernement allemand.

En France, cette mobilisation prend aussi une forme judiciaire. Début novembre, dix éditeurs indépendants ont créé une association destinée à réclamer réparation aux entreprises d'IA soupçonnées d'avoir exploité leurs ouvrages sans autorisation.

Pour Giovanni Hoepli, ces discussions ne sont pas nouvelles. Membre du comité exécutif de l'IPA de 2015 à 2023, il siège au comité consacré au droit d'auteur depuis 2016. Au sein de l'Association italienne des éditeurs (AIE), il a notamment présidé la commission antipiratage et exercé les fonctions de trésorier entre 2007 et 2015. Il a également assumé plusieurs responsabilités à la SIAE, l'organisme italien de gestion collective des droits.

Le président de l'AIE, Innocenzo Cipolletta, a salué l'élection d'un professionnel qui s'est, selon lui, particulièrement investi dans la défense du droit d'auteur, soulignant que les défis posés par l'IA exigent des responsables expérimentés et déterminés.

Une élection sur fond de crise Hoepli

Cette promotion internationale contraste toutefois avec la situation de la maison d'édition familiale. Fondée à Milan en 1870 par Ulrico Hoepli, elle s'est développée dans les ouvrages scientifiques, techniques, universitaires et scolaires, avant de diversifier son catalogue. Elle possédait également une librairie historique de plusieurs étages, située à proximité du Duomo.

Le 10 mars 2026, l'assemblée des actionnaires de Hoepli S.p.A. a décidé sa liquidation volontaire. La décision a été justifiée par des résultats financiers négatifs, les perspectives du marché du livre et un conflit entre associés. La procédure a été confiée à l'avocate Laura Limido.

La crise, déjà documentée par ActuaLitté au printemps, a profondément bouleversé l'entreprise : le 30 avril, le groupe Mondadori a finalisé le rachat de son activité d'édition scolaire. La librairie milanaise, elle, a fermé ses portes le 24 mai, après plus de 150 ans d'histoire.

Début novembre, un projet de reprise de la librairie avait été présenté à la liquidatrice. Porté par Vittorio Graziani, de la librairie Centofiori, et l’avocate Monica Colombera, il prévoit la réouverture de l’établissement et le maintien d’une partie des anciens salariés. Selon Rai News, aucune décision n'était encore connue début novembre. Les titres du catalogue général de Hoepli restent distribués par Messaggerie Libri depuis juillet 2026, tandis que l'activité scolaire a été cédée à Mondadori.

Giovanni Hoepli accède donc à la présidence internationale des éditeurs au moment même où la société familiale traverse une restructuration majeure. Son père, Ulrico Carlo Hoepli, décédé en juin 2026, avait lui-même occupé la présidence de la Fédération des éditeurs européens à partir de 1998.

La seconde priorité affichée par le futur président concerne la liberté éditoriale. En octobre 2026, l'IPA a publié un rapport international examinant la situation dans 22 pays, répartis sur six continents. Le document souligne que les restrictions ne prennent plus uniquement la forme d'interdictions officielles : pressions politiques, contraintes économiques et autocensure participent également à réduire les possibilités de publication.

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L'organisation intervient sur ces questions à travers son comité pour la liberté de publier et son Prix Voltaire, destiné aux éditeurs menacés en raison de leur activité. En juillet 2026, cette distinction a été attribuée à Yehia Fekry, de la maison égyptienne El Maraya.

Crédits photo : Giovanni Hoepli (IPA)

Par Hocine Bouhadjera

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