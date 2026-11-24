Camille Zabka succède à Joseph Incardona au palmarès du prix Femina des lycéens. Son troisième roman, Les Agitées (La Tribu), a été distingué ce mardi 24 novembre, à l'issue des délibérations organisées à la bibliothèque Alexis-de-Tocqueville de Caen. Pour cette 11e édition, les jurés ont départagé neuf ouvrages de la rentrée littéraire.

Depuis le 9 septembre, 535 élèves ont participé à cette opération, pilotée par l'académie de Normandie en collaboration avec le jury du prix Femina et des librairies indépendantes. Ils viennent des académies de Normandie, d'Amiens, de Lille, d'Orléans-Tours et de Versailles, ainsi que du John Abbott College, au Canada.

Après plus de deux mois de lectures et de rencontres avec les écrivains, 22 représentants des classes participantes se sont retrouvés à Caen pour défendre leurs choix et désigner la lauréate.

Un roman entre enquête et mémoire psychiatrique

Les Agitées se déroule à la Haute-Île, un établissement psychiatrique installé au milieu des bois. L'apparente tranquillité du lieu bascule lorsque plusieurs enfants de la crèche réservée au personnel présentent des symptômes d'empoisonnement.

L'enquête fait se croiser trois femmes : Olga, jeune mère confrontée aux difficultés du post-partum, venue vivre sur place avec son mari psychiatre ; Josépha, auxiliaire de crèche dans une situation précaire ; et Elsa, jeune policière chargée de comprendre ce qui s'est produit.

À cette intrigue s'ajoute la mémoire de l'établissement, marquée notamment par l'internement de Camille Claudel à Ville-Évrard en 1913. Le roman interroge les frontières entre maladie, exclusion et enfermement, ainsi que le traitement réservé aux femmes dont les comportements échappaient aux normes de leur époque.

Enseignante et installée à Arras, Camille Zabka avait auparavant publié deux romans chez L'Iconoclaste : Celle qui attend en 2019 et Ne crains pas l'ombre ni les chiens errants en 2021.

Les lycéens font un autre choix que le Femina

Cette année, les élèves ont notamment lu La Méthode de David Djaïz (Stock), La Solitude des professeurs est infinie de Yannick Haenel (Gallimard), N'efface pas mes cercles d'Emma Marsantes (Verdier), Choses que je croyais perdues de Clémentine Mélois (Gallimard), Vivre sans bonheur et n'en point dépérir de Véronique Ovaldé (Flammarion), Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? de Lucie Rico (P.O.L) ou encore Le Dernier Présage de Victoria Woodhull de Maxim Schwartz (Philippe Rey).

Le résultat se distingue de celui du jury du Femina traditionnel, qui avait couronné Yannick Haenel le 4 novembre pour La Solitude des professeurs est infinie. Le roman figurait également parmi les lectures proposées aux lycéens, qui ont donc préféré celui de Camille Zabka.

Créé en 2016, le prix Femina des lycéens associe les établissements scolaires à la rentrée littéraire. Les ouvrages sont fournis avec le concours des librairies indépendantes et les auteurs rencontrent les classes pendant la période de lecture. Le dispositif est coordonné par la Délégation académique à l'action culturelle de Normandie, avec les académies partenaires et des membres du jury Femina.

En 2025, la récompense avait été attribuée à Joseph Incardona pour Le Monde est fatigué (Finitude). Un an auparavant, Gabriella Zalapì avait été distinguée pour Ilaria ou la conquête de la désobéissance (Zoé).

La cérémonie officielle de remise du prix à Camille Zabka se déroulera le jeudi 21 janvier 2027 au Havre, dans le cadre du festival littéraire Le Goût des Autres, en présence des classes participantes et de la lauréate.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Camille Zabka (La Tribu)

Par Hocine Bouhadjera

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