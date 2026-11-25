Il fallait peut-être traverser 10.000 kilomètres pour mesurer à quel point certains personnages ne connaissent plus les frontières. Goldorak, Albator, les Chevaliers du Zodiaque ou Lupin III sont nés au Japon, ont grandi dans l’imaginaire de générations de lecteurs et de téléspectateurs français, italiens, espagnols, avant de connaître une nouvelle vie sous les plumes et crayons d’auteurs européens.

Mais peut-on librement s’approprier un héros japonais ? À quelles conditions juridiques un auteur peut-il s’emparer d’un personnage préexistant pour lui donner une nouvelle vie ? Comment les droits français et japonais s’articulent-ils lorsque la création traverse les frontières ? Le contrat peut-il tout prévoir, tout autoriser, ou certaines prérogatives de l’auteur, notamment son droit moral, échappent-elles à la négociation ? Et, au-delà des questions de droit, à qui appartiennent véritablement ces personnages qui traversent les générations : à leurs créateurs, à ceux qui les réinventent ou aussi, d’une certaine manière, au public qui se les est appropriés ?

Autant de questions qui ont animé une semaine de rencontres franco-japonaises, organisée autour de la collection Classics des éditions Kana, à l’initiative du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), de l’Institut des sciences sociales du travail de l’Université Rennes 2 (ISSTO) et des éditions Kana, avec le concours de leurs partenaires institutionnels et professionnels, à savoir la Société des Auteurs des arts visuels et de l'Image Fixe (SAIF), la Ligue des auteurs professionnels, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), l’Institut français de Tokyo, l’Ambassade de France et l’Ambassade de Belgique au Japon.

Au programme : des podcasts enregistrés au Musée international du manga de Kyoto avec Sookyung Yoo, chercheuse à l’université de Seika (KSU) et rattachée au musée, une table ronde à l’Osaka Institute of Technology (OIT), en collaboration avec IPrism de l’Université d’Osaka dans le cadre du Kansai Chizai Seminar, un colloque international à l’Ambassade de France à Tokyo et une dernière rencontre avec le public du Tokyo BD Festival.

Bien plus qu’une succession de rencontres, cette semaine japonaise marque le premier chapitre d’une ambitieuse coopération franco-japonaise appelée à se prolonger dans les prochaines années, pour interroger les tensions entre héritage culturel, liberté de création et respect du droit d’auteur. Avec, en perspective, un enjeu plus vaste encore : penser ensemble, à l’heure de l’intelligence artificielle, l’avenir des métiers de la création et les moyens de mieux protéger celles et ceux qui créent, en France comme au Japon.

Héros japonais et auteurs européens

À l’origine de cette aventure, une idée née en 2024, à Saint-Malo, lors du festival Quai des Bulles, autour d’une crêpe bretonne partagée par Denis Bajram, auteur engagé de bande dessinée, Yann Basire, directeur général du CEIPI, et Stéphanie Le Cam, directrice de l’ISSTO et de la Ligue des auteurs professionnels. Quelques mois plus tard, Denis Bajram présente ses deux complices à Stéphanie Nunez, directrice de la communication des éditions Kana, et à Christel Hoolans, directrice générale, lesquelles s’y engagent avec enthousiasme. Leur implication sera décisive pour transformer cette idée un peu folle en une véritable aventure collective.

« Ce qui m’a immédiatement séduite dans ce projet, c’est l’idée de créer une vraie rencontre entre des auteurs européens profondément marqués par la culture populaire japonaise et le pays qui a vu naître ces héros », nous explique Stéphanie Nunez. « C’était aussi une occasion unique de réunir auteurs, éditeurs et spécialistes du droit autour d’une même question : comment continuer à faire vivre ces œuvres qui appartiennent à notre imaginaire collectif, tout en respectant leur histoire et ceux qui les ont créées ? Aller au Japon ensemble, c’était finalement une manière de boucler la boucle. »

Pour Goldorak, quatre des cinq auteurs de l’album ont fait le déplacement : Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo. À leurs côtés, José-Luis Munuera, qui a adapté Lupin III, et Jérôme Alquié, connu pour son travail sur Albator et Saint Seiya, ont apporté leurs expériences de ces univers japonais réinterprétés pour le public contemporain. Étaient également présente Valérie Mangin, scénariste notamment d’Alix Senator et de Thorgal, qui connaît bien les enjeux de la réappropriation des grandes figures de la bande dessinée, et Frédéric Maupomé, auteur des séries Anuki, Supers et Sixtine, aujourd’hui engagé dans la reprise d’un autre monument du patrimoine franco-belge : Les Schtroumpfs.

Ces projets ont en commun de confronter leurs auteurs à une situation singulière : créer une œuvre nouvelle à partir d’un personnage dont l’identité, l’histoire et parfois jusqu’aux moindres détails graphiques appartiennent déjà à la mémoire collective.

Goldorak, de la passion à la création

La genèse du projet Goldorak permet précisément d’interroger cette relation particulière entre les créateurs et les œuvres de leur enfance. Denis Bajram se souvient : « L’arrivée de Goldorak à la télé française en 1978 a été un choc pour toute ma génération. C’est cet été-là que l’aventure du manga et de l’animation japonaise a réellement commencé en France. Moi, je n’avais pas le droit de regarder la télé, mais je suivais Goldorak en cachette chez des voisins, je lisais ses aventures dans les journaux et je rêvais de posséder les jouets que je voyais partout. C’est sans doute parce que je n’avais rien de tout cela à la maison que je me suis approprié Goldorak, Actarus et tous les autres à ma manière : en reconstruisant tout leur petit monde en Lego, mais surtout en écrivant et dessinant une bande dessinée complète de 20 pages. J’étais pourtant à peine âgé de 9 ou 10 ans. »

Et d'ajouter : « C’est incroyable, à cet âge-là, comment une œuvre peut nous emporter, au point de se lancer dans un projet aussi fou. J’ai littéralement appris à faire de la BD pour prolonger les aventures de mes héros. Je me dis souvent que je ne serais pas devenu auteur et dessinateur de BD sans cette passion pour Goldorak. »

On mesure mieux pourquoi, 40 ans plus tard, il a « été si heureux de participer à le faire revivre en BD. C’était bien sûr par nostalgie, mais j’avais aussi l’envie de transfigurer mes souvenirs avec toute la maîtrise acquise entre temps. Et puis il y avait aussi le vrai plaisir de pouvoir rejouer à Goldorak avec des copains (que le contrat d’édition appelle un peu tristement « co-auteurs »).

On traite souvent, en France, les personnages de notre enfance avec une certaine condescendance, comme si ça n’était pas digne d’artistes adultes et accomplis. C’est oublier à quel point ils font partie de nous, et surtout, à quel point, à travers eux, nous pouvons à notre tour offrir le même bonheur aux lecteurs et lectrices d’aujourd’hui ! »

Réinventer sans trahir le dessin original

Pour Brice Cossu, Alexis Sentenac et Yoann Guillo, cette aventure collective a également supposé de trouver un langage graphique capable de respecter l’identité du personnage tout en affirmant leurs propres choix artistiques.

« Lors de l’élaboration du dossier qui devait être présenté à Dynamic, nous nous sommes, Denis, Alexis et moi, bien évidemment posé la question du style graphique à adopter ! À ce stade du projet, nous avions convenu de sectoriser selon les forces de chacun, Denis pour les grandes scènes épiques, Alexis pour les méchas et le design des antagonistes et moi pour les personnages, le tout étant de trouver le juste milieu entre respect du matériau d’origine des années 70 et expression de nos styles d’auteurs de bande dessinée contemporains », ajoute Brice Cossu.

« En ce qui me concerne, la culture manga est tellement ancrée dans mon ADN de dessinateur que c’est tout naturellement que les personnages se sont révélés et ont pu rester d’une certaine manière fidèles aux personnages de l’époque, le but étant de les reconnaître au premier coup d’œil, ce qui pouvait ne pas être évident pour certains, comme le personnage de Rigel, par exemple ! »

Adapter, est-ce forcément trahir ?

Sauf que la notion d'adaptation d'une œuvre, insiste Alexis Sentenac, « c’est flou, parce que foncièrement adapter c’est trahir. C’est trahir car souvent on en profite pour changer de média et chaque média a ses impératifs qui font qu’on doit s’adapter pour profiter des avantages de ce nouveau média avec lequel on travaille (du roman à la BD par exemple, ou de la BD au cinéma). De plus, on n’adapte pas une œuvre pour raconter la même chose, ça n’a pas vraiment de sens, on apporte toujours quelque chose de soi. »

L'ambition de leur Goldorak « était de l’amener dans notre époque, d’insérer nos visions d’auteurs autant que de s’insérer dans cet univers, avec respect. Tout est là : le respect. Nous avons voulu ajouter une brique ou deux au panthéon de ce personnage que tout le monde s’est accaparé au fil des ans, et non détruire un monument pour y construire le nôtre. C’est là qu’il me semble que le droit doit intervenir pour que la vision de l’auteur original ne soit pas trahie. Mais la question est “quelle est cette vision ?”

Quand l’auteur original est vivant, ça paraît assez facile : on peut dialoguer avec lui et se comprendre (c’est là que le droit ne doit pas interférer, je crois, sous risque de compliquer les choses inutilement). Mais quand ce n’est pas le cas, quand l’auteur n’est plus là, il faut cadrer les choses. C’est là que ça se complique et que les maux de tête peuvent arriver. Heureusement pour Goldorak, nous n’avons pas eu besoin d’aspirine ! »

La couleur à l’épreuve du temps

Reste que l'une problématiques de l'album tenait dans une recherche d'équilibre : permettre à tous les fans de replonger un instant en enfance. Et ce, considérant que ces fans ont tous grandis et que les auteurs ambitionnaient de livrer une histoire qui convienne à des adultes. « Nous voulions donc que le résultat plaise aux fans évidemment, plaise à l’auteur original : Gō Nagai, mais surtout qu’il nous plaise à nous-même, grands enfants et auteurs que nous sommes devenus depuis. Cette problématique a guidé mon rôle durant la réalisation de l’album », pointe Yoann Guillo.



« Ce rôle était celui de la couleur : l’enjeu était que les fans puissent retrouver les ambiances fortes, fidèles à leurs souvenirs, tout en permettant à un public plus jeune qui ne connaîtrait rien de Goldorak de s’y plonger facilement et de s’y plaire. La couleur marque fortement le souvenir que l’on a d’une œuvre et il fallait trouver le bon ton. Aussi, lorsque je me suis préparé à attaquer ce monument demi-centenaire qu’est Goldorak, une question est arrivée très rapidement : comment adapte-t-on l’ambiance de cette série culte des années 70 en BD des années 2020 ? »



De fait : en 50 ans, les standards visuels ont été enrichis de nombreuses références. Ce qui était moderne à l’époque et s’adaptait parfaitement à des récits tragiques ne correspond plus nécessairement aux critères pour un récit contemporain sérieux.

Conclusion, il s'est « replongé dans une grande quantité d’épisodes de dessins animés japonais de l’époque pour trouver une réponse à cette question. La lecture technique de ces visionnages était passionnante, car j’ai redécouvert des éléments graphiques narratifs et des choix artistiques, et il en a découlé de nombreuses questions : De quels éléments dois-je m’inspirer ? Quels sont ceux qui ont un peu trop vieilli et qu’il va falloir mettre à jour ? Comment retranscrire une scène animée marquante dans une narration séquentielle ? etc. On utilisait des couleurs très pop dans les années 70/début 80, et ce qui fonctionne sur une télé ou dans une scène animée peut vite saturer le regard et perdre en efficacité s’il est reproduit sur plusieurs cases mise côte à côte ».

Comprendre la force de chaque médium et trouver un moyen de transcription des points forts était donc la clé pour réaliser graphiquement cette adaptation.



Et le coloriste de conclure : « Au final, c’est un processus presque mystique que j’ai vécu en réalisant cet album. Car c’est en partie grâce à Goldorak que j’ai découvert la culture du manga et de l’anime, et que je me suis intéressé ensuite à la culture japonaise. Dans le but d’obtenir le meilleur résultat possible, j’ai dû m’interroger sur les choix des artistes japonais qui les ont réalisés il y a 50 ans. Les confronter à mes souvenirs d’enfance et mêler le tout à l’expérience, aux émotions et aux choix artistiques de celui que je suis devenu. Eux-mêmes influencés en partie par Goldorak et les animes de l’époque. C’est un peu fou quand on y pense. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com