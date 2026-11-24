Présentée par la journaliste Anna Cabana, cette émission de 26 minutes confronte les regards d’une personnalité politique et d’un auteur contemporain sur la France, le monde et leur époque. À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, ce rendez-vous, proposé en partenariat avec La Tribune Dimanche, entend faire dialoguer littérature et politique, en s’affranchissant des discours convenus.

François-Henri Désérable a remporté, le 3 novembre dernier, le centième prix Renaudot pour Le Palais (Gallimard), cinq ans après avoir obtenu le Grand Prix du roman de l’Académie française pour Mon maître et mon vainqueur, publié chez le même éditeur.

Dans Le Palais, Arun Kumar possède une mémoire gustative exceptionnelle. Adopté à huit ans par un couple de Beaunois, il découvre le vin dans le restaurant familial, avant de pénétrer dans le cercle des grands crus. De Delhi à New York, en passant par la Bourgogne et les îles Marquises, ce don devient l’instrument d’une revanche.

À travers le parcours de ce personnage hors la loi, François-Henri Désérable explore les ressorts de la fascination pour les bouteilles d’exception, les mécanismes de la spéculation et les frontières ténues entre génie et imposture. (Lire notre avant-critique.)

Dans Mon maître et mon vainqueur, un narrateur convoqué par un juge d’instruction tente de reconstituer l’histoire d’amour tumultueuse de Vasco et Tina, dont il a été le confident. Un revolver, un cahier renfermant une vingtaine de poèmes et des résidus de poudre constituent les pièces d’une énigme judiciaire.

Au fil des souvenirs se dessine une passion clandestine, traversée par le désir, la jalousie et la transgression. Multipliant les références littéraires, notamment à Paul Verlaine, le romancier revisite le triangle amoureux et interroge les rapports entre poésie et passion. (Lire notre chronique.)

Les meilleurs moments de la rencontre seront également rapportés dans La Tribune Dimanche. L’émission sera rediffusée les 30 novembre à 14 heures, 3 décembre à 20 h 35, 4 décembre à 16 heures, 24 décembre à 19 h 30 et 28 décembre à 10 h 30.

Elle sera accessible en replay sur LCP.fr, la chaîne YouTube de LCP, france.tv et TF1+.

Crédits photo : Conversation française-Anna Cabana © Lionel Guéricolas-Agence 1827 pour LCP

Par Dépêche

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