« L’appétit de Lola papivore était infini. Elle s’arrêtait devant les vitrines des librairies avec la même expression de gourmandise que les autres enfants devant une pâtisserie. Souvent maintenant, elle se rendait dans la bibliothèque de sa ville, un grand bâtiment sur trois étages, elle avisait une étagère et se disait : j’aurai tout fini dans une semaine. [...] Dans ses rêves, Lola se voyait avaler l’intégralité de toutes les grandes bibliothèques du monde. »



La petite Lola est la dernière d’une famille de quatre enfants. Jérôme, Simon et Fred, ses grands frères, sont pleins d’énergie, courent, chantent, s’amusent à se battre… Elle ? Depuis ses 6 ans, Lola est une amoureuse des histoires. D’abord, elle les écoute. Et ensuite, elle arrive à les lire elle-même. Une prodige de la lecture, une “papivore” insatiable. Elle ne fait plus que ça, s’isole en grimpant dans une cabane entre les branches d’un arbre, vit constamment au cœur de ces histoires merveilleuses… Au point de ne plus réussir à sortir de sa bulle d’imaginaire. Mais, et si les livres qu’elle dévorent finissaient par la dévorer en retour ?

Ce joli conte, proposé par Pascal Bruckner, se découvre et s’apprécie comme un bonbon à faire fondre sur la langue. C’est doux, amusant, frais ! Une belle histoire sur le pouvoir que renferment les livres, sur l’amour de la lecture (et ses excès ?), qui nous rappelle que ce qui compte aussi, souvent, c’est de partager ce qu’on aime avec les personnes qui nous sont chères.

Les illustrations de François Ravard sont un délice pour les yeux, de quoi transformer cette lecture en grand moment d’émerveillement…