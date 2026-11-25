« Pourquoi les femmes votent-elles ? On l’a vu : leur socialisation, la religion, leur âge influencent en partie la nature du bulletin qu’elles glissent dans l’urne. Mais l’on peut poser la question autrement : les femmes sont-elles animées par une conscience de genre lorsqu’elles votent, et cette conscience les conduit-elle à voter pour des idées plus ou moins féministes ? »



Alors que la libération de la parole des femmes a secoué la sphère médiatique depuis le mouvement #MeToo, les idées progressistes liées au féminisme se trouvent désormais face à un mur. Au fil des années, de plus en plus de femmes accueillent des idées d’une droite conservatrice – et ce, dans différents pays. Aux États-Unis, avec Donald Trump, de nombreuses femmes blanches ont voté en faveur de cette figure controversée et éminemment sexiste. En Italie, Giorgia Meloni mène le jeu, tandis que l’Allemagne voit Alice Wiedel – pourtant lesbienne et mariée à une femme d’origine étrangère – prend de plus en plus e deplace. Et en France, Marine Le Pen incarne une femme comme les autres, mère de 3 enfants, divorcée…

Dans cet ouvrage, la journaliste et romancière Marie Charrel, se penche sur la question suivante : qu’est-ce qui séduit certaines femmes au point de voter pour l’extrême droite ? Alors que Jean-Marie Le Pen incarnait le diable pour de nombreuses personnes, comment sa fille a-t-elle réussi à dédiaboliser l’image d’un parti tel que le Front National ? Sans jugement ni a priori, Marie Charrel nous invite à observer les rouages et mécanismes qui permettent à une incarnation féminine rassurante de bouleverser le paysage politique.

À l’approche des élections présidentielles, peu de livres sont aussi pertinents…