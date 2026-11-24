Catherine Clément s’est éteinte paisiblement à Paris, a annoncé à l’AFP son frère cadet, Jérôme Clément, ancien président d’Arte. Il a salué la mémoire d’une « femme très originale et un esprit universel », dont « l’écriture était la vie ».

Née le 10 février 1939 à Boulogne-Billancourt, Catherine Clément grandit dans une famille marquée par la Shoah : ses grands-parents maternels sont assassinés à Auschwitz en 1944. Cette histoire familiale nourrira plusieurs de ses livres, notamment dans les dernières années de sa carrière.

Ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de philosophie en 1961, à seulement 22 ans, elle enseigne pendant 12 années à la Sorbonne.

En 1964, Vladimir Jankélévitch la recrute à la Sorbonne comme assistante chargée des travaux pratiques de philosophie morale. Deux ans auparavant, l’anthropologue Claude Lévi-Strauss l’avait invitée à analyser un mythe africain devant les participants de son séminaire. À la même époque, elle fréquente les séminaires du psychanalyste Jacques Lacan à l’hôpital Sainte-Anne, notamment celui consacré à l’angoisse en 1962-1963. Elle rejoint par la suite l’École freudienne de Paris, sans jamais exercer elle-même comme psychanalyste.

De la philosophie au journalisme

Son premier essai, Lévi-Strauss ou la structure et le malheur (Seghers, 1970), inaugure une série de travaux consacrés à l’anthropologie et à la psychanalyse. Suivront notamment Les Fils de Freud sont fatigués (1978) et Vies et légendes de Jacques Lacan (1981), tous deux publiés chez Grasset.

En 1975, elle publie avec Hélène Cixous La Jeune Née (Union générale d’éditions), ouvrage qui interroge la place des femmes dans le langage, la littérature et les représentations culturelles. Grande amatrice d’art lyrique, elle livre en 1979, chez Grasset, L’Opéra ou la défaite des femmes. Elle y examine le destin des héroïnes du répertoire classique, dont les voix dominent la scène alors même que les intrigues les condamnent fréquemment à la souffrance ou à la mort.

Elle quitte l’enseignement universitaire pour rejoindre le quotidien Le Matin de Paris, où elle prend la responsabilité des pages culturelles. En 1982, elle est nommée à la direction de l’Association française d’action artistique (AFAA), chargée du rayonnement culturel de la France à l’étranger.

L’Inde, une passion devenue littéraire

Entre 1987 et 1999, Catherine Clément séjourne successivement en Inde, en Autriche et au Sénégal, aux côtés de son compagnon, le diplomate André Lewin. En 1993, elle publie chez Flammarion Pour l’amour de l’Inde, roman historique consacré à la relation entre Jawaharlal Nehru, premier chef du gouvernement de l’Inde indépendante, et Edwina Mountbatten, épouse du dernier vice-roi des Indes britanniques.

Quatre ans plus tard, Le Voyage de Théo (Seuil, 1997) lui apporte une reconnaissance internationale. Le roman suit un adolescent de quatorze ans qui entreprend un tour du monde à la découverte des grandes traditions religieuses. À travers ce récit initiatique, la philosophe aborde les croyances, leurs origines et leurs divergences dans une forme accessible à un large public. L’ouvrage sera traduit dans plus de 20 langues.

Elle poursuit son exploration de l’histoire et des mythologies indiennes avec Le Roman du Taj Mahal (Noésis, 1997), Les Mille Romans de Bénarès (Noésis, 2000) ou encore La Princesse mendiante (Panama, 2007).

Les religions, la mémoire et la transmission

Parallèlement à son activité littéraire, Catherine Clément s’investit dans la transmission des savoirs. En décembre 2002, elle remet au ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon un rapport sur la place de la culture à la télévision publique, intitulé La Nuit et l’Été. Elle y dénonce notamment la relégation des émissions culturelles à des horaires tardifs.

Sur France Culture, elle tient une chronique hebdomadaire dans Les Matins de 2007 à 2009, avant de produire le magazine Cultures de soi, cultures des autres de 2009 à 2011. En 2012, elle propose également une série radiophonique en vingt épisodes sur l’histoire de l’amour, diffusée dans l’émission Un autre jour est possible.

Elle préside également l’Université populaire du musée du quai Branly, où des chercheurs, des écrivains et des intellectuels sont invités à confronter leurs disciplines autour de questions communes.

En 2009, elle revient sur son itinéraire personnel et intellectuel dans Mémoire (Stock). En 2023, avec L’Allemand de ma mère (Seuil), elle raconte l’histoire de sa famille sous l’Occupation et celle d’un médecin allemand, membre des services de renseignement militaire mais opposé au nazisme, qui vient à plusieurs reprises au secours de ses proches.

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Ses manuscrits, carnets, correspondances, photographies et dossiers de recherche sont conservés à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC). Ce fonds documente aussi bien son activité de romancière que ses recherches philosophiques et ses échanges avec les grandes figures intellectuelles de son époque.

Son ultime roman, Sabbataï ou la doublure de Dieu, est paru le 6 novembre dernier au Seuil. Elle y retrace l’histoire de Sabbataï Tsevi, rabbin de Smyrne qui, au XVIIe siècle, se proclame messie et suscite un vaste mouvement religieux au sein des communautés juives d’Europe et de Méditerranée. Un dernier ouvrage au croisement de l’histoire, de la foi et des mécanismes de la croyance, trois préoccupations qui auront traversé plus d’un demi-siècle de création littéraire.

Catherine Clément était également commandeure de la Légion d’honneur et grande officière de l’ordre national du Mérite.

Crédits photo : Catherine Clément lors de la Comédie du Livre de Montpellier, le 22 mai 2009. (Esby, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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