Un roman irlandais publié au printemps en France, le futur premier western de Spielberg ? Après E.T, Ready Player One, et les dinosaures de Jurassic Park, le cinéaste s'apprête à rejoindre les grandes plaines de l’Ouest américain. Selon Deadline, il adaptera The Heart in Winter, paru le 6 juin 2024 chez Canongate Books, puis le 9 juillet de la même année aux éditions Doubleday Books, aux États-Unis.

Mais avant de réaliser le rêve américain, le western irlandais avait déjà traversé l'Atlantique pour rejoindre les librairies françaises. Les éditions Métailié l’ont publié le 3 avril dernier, sous le titre de Les Amours en fuite, dans une traduction de Carine Chichereau. La maison d'édition française annonce 3500 exemplaires vendus dans l'Hexagone.

Une histoire d'amour et de cavale dans l'Ouest américain

L'intrigue se déroule en 1891, à Butte, dans le Montana. Une ville minière qui accueille de nombreux travailleurs immigrés, notamment une importante communauté irlandaise. Tom Rourke, poète porté par l'alcool et les bagarres, gagne sa vie en écrivant des lettres d'amour pour des hommes à la recherche d'une épouse.

Sa rencontre avec Polly Gillespie bouleverse son quotidien. La jeune femme vient d'arriver en ville pour rejoindre son futur mari, un capitaine des mines. Mais elle tombe sous le charme de Tom. Les deux personnages décident ensemble de prendre la fuite à cheval, en direction de San Francisco. Leur escapade attire bientôt l'attention de tueurs à gages lancés à leurs trousses.

Ce récit revisite les codes du western en suivant deux personnages qui tentent d'échapper à la vie qui leur était destinée.

Un western mûri pendant 25 ans

L'écrivain a mis près de 25 ans pour donner forme à cette histoire. Dans un entretien accordé au Monde, il raconte avoir commencé à l'imaginer dès 1999. À l'époque, il s'était rendu à Butte pour se documenter sur les mineurs irlandais qui avaient émigré dans cette région des États-Unis. Il avait ensuite rédigé une première version de 120.000 mots, avant de l'abandonner : il estimait que “son texte manquait de personnages suffisamment vivants”.

En 2021, une promenade dans les forêts du comté de Sligo, en Irlande, lui a fait retrouver l'image à l'origine du récit. Un homme et une femme partageant un cheval, en fuite. Kevin Barry a alors repris son manuscrit et achevé une nouvelle version en quelques mois.

Né à Limerick en 1969, l'écrivain s'est fait connaître grâce à plusieurs romans et recueils de nouvelles. Bohane, sombre cité (Actes sud, 2015, traduit par Pierre Girard et Martin Tatum) a notamment reçu l'International Dublin Literary Award en 2013 dans sa version originale City of Bohane. Tandis que Beatlebone (Canongate Books, 2015) a été récompensé par le Goldsmiths Prize en 2015. Dernier bateau pour Tanger (traduit de l'anglais Night Boat to Tangier par Carine Chichereau) a, de son côté, figuré dans la sélection longue du Booker Prize en 2019.

De la littérature irlandaise à Hollywood

Pour ce film, Steven Spielberg retrouvera Mark Rylance, qu'il avait déjà dirigé dans Le Pont des espions et Le Bon Gros Géant. Jessie Buckley incarnera Polly Gillespie, la jeune épouse d'un capitaine des mines, tandis que Cillian Murphy prêtera ses traits au poète Tom Rourke. Tous trois sont oscarisés : la première pour Hamnet, le deuxième pour Oppenheimer et Mark Rylance pour Le Pont des espions.

Le scénario sera signé Paul Thomas Anderson. Pour la première fois de sa carrière, le cinéaste écrira intégralement le scénario d'un film réalisé par un autre metteur en scène. Steven Spielberg s'est réjoui de cette collaboration :

« Ce qui me réjouit vraiment, c’est de pouvoir travailler avec mon cher ami et collègue Paul Thomas Anderson sur un genre, mais plus particulièrement, au-delà du genre, sur une histoire qui nous est très vite devenue chère à tous les deux et que nous sentions pouvoir réaliser en équipe. »

Le tournage devrait débuter à l'hiver 2027, pour une sortie envisagée en 2028. Aucune date précise n'a encore été annoncée.

</center>

Crédits photo : Steven Spielberg (Martin Kraft, CC BY SA 4.0)

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com