À Hubbard, tout est parti d'une demande adressée au service des adultes : trouver des histoires courtes, imprimées en gros caractères, pour une femme dont les troubles de la mémoire rendaient la lecture de romans de plus en plus difficile.

Les bibliothécaires ont élargi leur réponse au fil du temps. L'établissement propose aujourd'hui une collection consacrée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, d'autres formes de démence ou de difficultés cognitives, ainsi qu'à leurs familles.

Présenté le 10 novembre dernier par Programming Librarian, publication de l'American Library Association, le dispositif rassemble des ouvrages adaptés, des jeux visuels et cinq kits d'activités empruntables.

Des histoires pour adultes, sans infantilisation

Parmi les livres proposés figurent ceux d'Emma Rose Sparrow, autrice qui a conçu des récits pour des adultes dont les capacités de lecture sont affectées par des troubles cognitifs. L'idée lui est venue lorsque ses deux parents ont été atteints de démence.

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Chaque ouvrage de cette collection comprend sept courts chapitres. Les phrases sont brèves, les caractères agrandis et quelques photographies en couleur accompagnent le texte. Les personnages sont des adultes, et les histoires ne reprennent pas les codes des livres destinés aux jeunes enfants.

La bibliothèque détaille d'ailleurs les caractéristiques de ces ouvrages, ainsi que les jeux d'association de photographies de la gamme OuiSi, proposés aux lecteurs et à leurs proches.

Cinq kits à emporter chez soi

Deux kits reposent sur l'association de chaussettes ; trois autres rassemblent différents jeux. Chacun contient un classeur explicatif, destiné à faciliter les activités à domicile. Les ensembles sont prêtés dans la Library of Things, le service d'emprunt d'objets de la bibliothèque.

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Le projet a été développé avec les conseils de Dementia Friends Ohio et de l'Ohio Council for Cognitive Health. Avant l'ouverture de la collection, l'établissement avait organisé une présentation publique sur les troubles cognitifs et une formation pour son personnel.

Le dispositif a été présenté lors de la conférence annuelle de l'Ohio Library Council. Son installation n'a, en outre, nécessité aucun chantier : un espace existant a été réaffecté à la présentation des livres et du matériel. L'entretien des jeux et la vérification des pièces lors des retours restent, en revanche, des tâches supplémentaires pour les équipes.

Crédits photo : Programming librarian

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com