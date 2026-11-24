Chez Tonies, le boîtier ne constitue qu'une partie de l'activité. Les enfants y posent une figurine pour écouter une histoire, une chanson ou un programme sonore. Et ce sont ces contenus, vendus sous la forme de petits objets, qui génèrent désormais l'essentiel des recettes du groupe.

D'après les résultats publiés le 12 novembre 2026, l'entreprise a enregistré 422,9 millions € de chiffre d'affaires entre janvier et septembre, contre 317,6 millions un an plus tôt.

Les figurines audio représentent à elles seules 308,1 millions €, soit près de 73 % de l'activité, en progression de 33,3 %. Les boîtiers Toniebox génèrent 101,1 millions €, en hausse de 37,2 %. Les accessoires et services numériques apportent les 13,6 millions restants.

L'Amérique du Nord devant la zone germanophone

La croissance repose largement sur l'expansion internationale. Avec 177 millions € de revenus sur neuf mois, l'Amérique du Nord est devenue le premier marché régional de Tonies, en hausse de 45,3 %.

L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse totalisent 157,2 millions €, soit une progression de 19 %. Les autres territoires, dont la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, atteignent ensemble 88,7 millions €, en augmentation de 39,2 %.

Les ventes réalisées hors de la zone germanophone représentent ainsi 63 % du chiffre d'affaires, contre 58 % sur la même période de 2025. Le groupe a également ouvert un espace de vente dédié à Paris et lancé, au troisième trimestre, une nouvelle version de son boîtier, la Toniebox Lite, en Amérique du Nord.

Ce modèle repose sur un équipement de lecture et des contenus achetés séparément. Il associe donc des logiques propres au jouet, aux licences de personnages et à l'édition audio jeunesse, plutôt qu'un abonnement unique donnant accès à tout un catalogue.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Tonies maintient sa prévision de chiffre d'affaires supérieure à 760 millions €, avec une marge opérationnelle ajustée comprise entre 9 et 11 %. Ces objectifs restent des projections de l'entreprise ; les résultats définitifs de l'année ne sont pas encore connus.

Par Clément Solym

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