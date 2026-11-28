Zhu Ruoji n'a que trois ans lorsque l'invasion mandchoue le contraint à fuir la Cité des Princes. Accompagné de Hetao, il traverse les montagnes chinoises à la recherche d'un refuge dans un monastère. Les paysages découverts durant cette fuite nourriront son travail de peintre et de calligraphe. Devenu Shitao, également connu sous le nom de Citrouille-amère, il développera une conception de la peinture fondée sur l'« unique trait de pinceau ».

Du mont Xiang à Beijing, en passant par Nanjin et le mont Lu, son existence se partage entre vie monastique et profane, bouddhisme et taoïsme. Ses voyages et ses rencontres avec les peintres de son époque façonnent sa pratique artistique, tandis qu'il entretient un rapport distant avec la célébrité.

À partir d'une biographie dont de nombreux aspects restent méconnus, Hubert Haddad s'appuie sur l'œuvre picturale de Shitao pour raconter la vie de cet artiste.

Les éditions Zulma vous proposent un extrait en avant-première :

Auteur de Palestine et de La Symphonie atlantique, Hubert Haddad explore dans ses romans différents genres, du fantastique à la fresque historique. Également peintre et critique d'art, il dirige la rédaction de la revue littéraire Apulée. Il a reçu le Grand Prix SGDL de littérature pour l'ensemble de son œuvre.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Clotilde Martin

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