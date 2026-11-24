Publié récemment par Flammarion dans la collection « Au fil de l’histoire », Louis XIV et sa cour est une façon très instructive de s’intéresser au règne du Roi-Soleil.

Soyons clairs, le système curial n’est pas une invention de Louis XIV. Mais, sous son règne, la cour devient « un moyen de domination et la source de tous les plaisirs ; elle reçut du souverain la plus emblématique enveloppe de pierre imaginable qui demeure l’un des monuments les plus célèbres du monde, le château de Versailles. »

À la mort de Mazarin, en 1661, Louis XIV choisit de gouverner seul. Si l’on croit d’abord à une lubie de jeune homme, il faut vite se rendre à l’évidence : ce roi que l’on pensait léger va se révéler un travailleur acharné, soucieux de tout savoir.

Désireux de mettre au pas la noblesse française et de reléguer définitivement la Fronde au passé, il l’abreuve de fêtes et d’occupations diverses, toutes placées sous le signe du culte de sa personne. L’idée est de se l’attacher. Les intrigues galantes vont désormais prendre le pas sur les intrigues politiques. « Louis XIV était parvenu à réduire les complots nobiliaires à des querelles d’étiquettes. »

C’est là la grande réussite du monarque. Comment y est-il parvenu ? Certes, il avait conscience de sa puissance et possédait, du moins dans sa jeunesse, un charme indéniable. Mais cela ne suffit pas à expliquer la mise au pas de la noblesse. Évelyne Lever rappelle que « les grands lignages se trouvent réunis autour de lui (environ 4 000 nobles, soit 3 % de l’ensemble de la noblesse), le roi contrôle l’ensemble des clientèles provinciales du royaume. La cour est ainsi devenue un instrument de pouvoir comme il l’a souhaité dès le début de son règne. »

Cette emprise est le résultat d’un long processus, au cours duquel se mettent progressivement en place des rangs et des charges, tandis que chacun adopte les comportements attendus et profite de privilèges spécifiques. La parole du roi elle-même devient sacrée : un mot de sa part peut vous offrir votre quart d’heure de gloire ou précipiter votre disgrâce. « Il appartient aux courtisans de se plier à tous les désirs du roi. »

Certaines personnes, comme Madame de Sévigné, ont exprimé ouvertement leur lucidité face à cet état de fait. Elle avait pleinement conscience « de la futilité de ce monde où elle ne pourrait passer sa vie, tout en éprouvant le délicieux besoin de savoir qu’il lui est ouvert. »

Versailles devient la prison dorée de la noblesse. Autour du château se construit ce que nous appellerions aujourd’hui une ville nouvelle. « Demander un terrain au souverain devint une manière de lui faire la cour. De chaque côté de l’avenue centrale, le duc de Bellefonds et le duc de Chaulnes semblent avoir été les premiers à faire édifier leur résidence. »

Dompter les envies de cabales de la noblesse ne suffit pas à faire de la cour un monde vertueux. L’affaire des poisons vient sérieusement troubler le fonctionnement de la cour et conduit Louis XIV à vouloir la moraliser. « Ébranlé par l’affaire des poisons qui lui a révélé tant de turpitudes, Louis XIV a voulu moraliser sa cour. » Les débordements sont désormais proscrits au nom du plaisir du roi. Dès lors, on s’ennuie à la cour, mais il ne viendrait à personne l’idée de la quitter pour autant.

Avec ce livre, Évelyne Lever nous éclaire sur un système façonné par Louis XIV pour gouverner autant que pour briller. La cour n’est pas seulement le décor fastueux de son règne : elle en est l’un des principaux instruments politiques. Et c’est tout l’intérêt de cette lecture que de nous faire voir, derrière les fêtes et les querelles d’étiquette, la mécanique du pouvoir royal.

Par Audrey Le Roy

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