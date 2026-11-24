D’Alexis Michalik à Amanda Sthers, de Patrick Haudecœur à Judith Magre, il réunit au fil des épisodes des personnalités aux parcours singuliers pour lever le voile sur les secrets de la création théâtrale.

S’intéresser d’abord à ceux qui inventent le théâtre pour mieux le comprendre

Avec « Dramaturgie ! », Julien Wagner propose une plongée dans les coulisses de l’écriture théâtrale. Auteurs, metteurs en scène, comédiens et personnalités du spectacle se succèdent à son micro pour raconter passionnément leurs méthodes, leurs inspirations, leurs doutes et leur rapport aux mots. Une série de rencontres qui révèle les multiples visages d’un art souvent méconnu : celui de faire naître une pièce.

Avant le rideau, il y a les mots

On connaît les comédiens, les metteurs en scène, les spectacles qui affichent complet et les pièces qui font parler d’elles. Mais connaît-on vraiment ceux qui sont à l’origine de ces histoires ? Comment naît une pièce de théâtre ? D’où vient une idée ? Comment transforme-t-on une intuition en dialogue, une expérience personnelle en intrigue, un fait de société en œuvre dramatique ? Et surtout, comment écrit-on pour des acteurs, pour un plateau, pour un public ?

C’est à ces questions que Julien Wagner a décidé de consacrer son podcast, sobrement intitulé « Dramaturgie ! ». Son ambition est claire : replacer l’écriture théâtrale au centre de la conversation culturelle et donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent sous des formes parfois très différentes.

Car la dramaturgie ne se résume pas à une technique ou à un ensemble de règles. Elle est un art vivant, une manière de construire une histoire, de faire exister des personnages, de créer du rythme, de provoquer une émotion et de donner du sens à ce qui se joue sur scène. C’est précisément cette diversité que le podcast entend explorer.

Une galerie de personnalités et de sensibilités

Pour mener cette exploration, Julien Wagner a déjà réuni autour de son micro un impressionnant éventail de personnalités du spectacle vivant. Jean-Philippe Daguerre, Alexis Michalik, Amanda Sthers, Léonore Confino, Sébastien Castro, Benoît Solès, Patrick Haudecœur, Mathilda May, Virginie Lemoine, Judith Magre ou encore Gérard Gelas figurent parmi les invités.

Des parcours différents, des générations et des univers qui ne se ressemblent pas, mais un point commun : le désir de raconter des histoires et de les faire vivre devant un public.

L’intérêt de ces rencontres tient justement à cette diversité. Il n’existe pas une seule manière d’écrire pour le théâtre. Certains viennent du jeu, d’autres de la mise en scène, du roman, de l’humour ou de la réalisation. Certains construisent des comédies redoutablement efficaces, d’autres abordent des sujets de société, explorent l’intime ou repoussent les frontières du langage scénique.

Le podcast fait ainsi dialoguer des sensibilités qui, sans nécessairement se croiser sur les plateaux, partagent une même passion pour l’écriture.

De la comédie à l’engagement, mille façons d’écrire

Les titres des épisodes dessinent déjà une véritable cartographie de la création contemporaine. Avec Patrick Haudecœur, il est question d’écrire des comédies cultes. Sébastien Castro explore les ressorts de la comédie, tandis que Rudy Milstein s’intéresse à cette alliance singulière entre rire et mélancolie.

D’autres rencontres ouvrent des perspectives différentes. Avec Ismaël Saidi, le théâtre se vit tel un espace d’urgence et de réflexion sur le monde. L’auteur de Djihad porte une écriture qui interroge les fractures de la société et la possibilité de faire dialoguer les individus. Léonore Confino, de son côté, invite à réfléchir à la manière d’écrire l’indicible.

Le parcours d’Amanda Sthers permet d’aborder les passerelles entre le roman et la pièce de théâtre. Celui de Karim Duval ouvre la réflexion sur l’écriture du stand-up. Quant à Mathilda May, elle pose une question passionnante : comment écrire du théâtre sans paroles ?

Autant de sujets qui montrent que la dramaturgie ne se limite ni au texte classique ni à la construction traditionnelle d’une pièce. Elle se réinvente au contact des disciplines, des personnalités et des époques.

Comprendre les secrets de fabrication

L’une des qualités du projet est de ne pas s’intéresser uniquement aux œuvres achevées ou aux succès rencontrés. Il cherche à remonter à la source : le processus de création.

Passer du jeu à l’écriture, mettre en scène ses propres textes, adapter une œuvre, écrire à partir de faits réels ou encore concevoir une comédie musicale : les thématiques abordées permettent d’interroger concrètement les différentes étapes du travail artistique.

La rencontre avec Ned Grujic, auteur, comédien et metteur en scène, illustre cette ouverture. Son expérience de la comédie musicale, nourrie notamment par les grands classiques de Broadway, permet d’aborder les particularités de l’écriture d’un livret et les spécificités de cette discipline en France.

C’est aussi ce qui rend le concept accessible au-delà du cercle des professionnels. Pas besoin d’être dramaturge ou auteur pour s’intéresser à la naissance d’une histoire. Les amateurs de théâtre y trouveront des clés de compréhension, tandis que les curieux découvriront ce qui se joue bien avant que les lumières de la salle ne s’éteignent.

Un rendez-vous pour les amoureux des histoires

Derrière « Dramaturgie ! », il y a donc une conviction : le théâtre mérite aussi que l’on s’attarde sur celles et ceux qui l’écrivent. Dans un paysage culturel où l’on parle volontiers des spectacles, de leur distribution et de leur mise en scène, Julien Wagner choisit de braquer les projecteurs sur une étape essentielle, parfois discrète, mais fondatrice : la création du texte.

Auteur et journaliste, il apporte à cet exercice une curiosité qui permet de faire dialoguer les expériences et les points de vue. Son podcast ne cherche pas à imposer une définition de la dramaturgie, mais plutôt à en révéler les contours, les contradictions et les possibilités.

Avec déjà 21 épisodes disponibles et des invités issus d’horizons variés, « Dramaturgie ! » installe progressivement un espace de conversation singulier autour de l’écriture théâtrale.

Une invitation à écouter autrement le théâtre, à regarder au-delà du plateau et à se souvenir que derrière chaque personnage, chaque réplique et chaque histoire, il y a d’abord une plume, une imagination et un auteur qui a décidé de prendre la parole.

À écouter : Pour découvrir ces rencontres et écouter les différents épisodes, le podcast Dramaturgie ! est disponible sur toutes les plateformes d'écoute⁠.

Par Yves-Alexandre Julien

Contact : kokto@hotmail.fr