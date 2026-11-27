Il y a quelque chose de fascinant dans l’idée de publier un livre et de laisser une trace papier, de sortir du numérique, de pouvoir partager mes travaux dans un objet tangible. Et puis tout simplement, c'est beau un livre.

L'objet se présentera sous la forme d'une monographie de 160 pages. Le texte signé par le journaliste et auteur Théophile Pillault retrace 10 ans de mon parcours artistique. Intitulé Entre les lignes l'ouvrage explore mes méthodes de travail et les coulisses de mes projets phares. On y retrouve des anecdotes sur certaines rencontres, sur mes techniques et de nombreuses photos inédites.

L'idée pour moi est aussi de partager des rêves et des idées.

Et j'ai besoin de vous pour ça !

Je souhaite financer l'édition via cette collecte sur Ulule.

Acquérir un livre vous permettra de soutenir mon travail en le partageant et en le diffusant.

En contrepartie vous recevrez les premiers exemplaires du livre mais je propose aussi une version dédicacée ainsi qu'un nouveau tirage en édition limité rehaussé à la main conçu spécialement pour l'occasion.

Le livre est publié aux éditions Alternatives chez Gallimard. L'édition de ce livre d'art nécessite que je précommande 500 livres. Cette collecte sur Ulule m'aidera à regrouper les fonds nécessaires pour financer cette publication qui me tient à coeur.

En détail :

- Cette campagne va me servir à financer la précommande de 500 exemplaires.

- Votre participation permettra également de financer le tirage en édition limité proposé en contrepartie.

- J'ai de plus intégré le coût de fonctionnement d'Ulule (8%).

Qui suis-je ?

Je suis street artiste. Je réalise aussi bien des fresques monumentales dans l’espace public que des œuvres sur toile, explorant sans cesse le dialogue entre intimité et monumentalité. Quel que soit le support, mon travail se distingue par un trait continu, fluide et instinctif, qui ne se rompt jamais.

Mon écriture picturale, immédiatement reconnaissable, puise dans l’espace urbain autant que dans l’engagement humain. Chaque œuvre devient un territoire de rencontre où les contours se prolongent, s’entrelacent et se répondent. À travers cette ligne ininterrompue, je développe une vision métaphorique de l’altérité : l’autre n’est jamais séparé, il prolonge notre propre contour.

Influencé par mon parcours de graphiste et par une sensibilité marquée aux enjeux sociaux contemporains, j'inscris mon travail dans une réflexion sur le lien, la mémoire collective et la solidarité.

Mes fresques, souvent engagées, invitent à regarder l’autre comme une continuité de soi. Mon art célèbre ainsi le lien invisible qui nous unit, rappelant que chaque individu fait partie d’un ensemble plus vaste, fragile et profondément humain.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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