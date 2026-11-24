Un peu plus d'un an après l'annonce de sa création, le Children’s Booker Prize, déclinaison du Prix Booker dédiée aux ouvrages destinés à la jeunesse, se précise. Une première sélection de 8 ouvrages, pensés pour être lus par des enfants âgés de 8 à 12 ans, comporte le titre lauréat, connu le 2 février 2027.
Le 24/11/2026 à 16:07 par Antoine Oury
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24/11/2026 à 16:07
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The Worst Thing That Could Possibly Happen, Guy Bass (Royaume-Uni), David Roberts (Royaume-Uni), Little Tiger Press
Tadpole Summer, Catherine Bruton (Royaume-Uni), Nosy Crow
War, Eoin Colfer (Irlande) et Andrew Donkin (Royaume-Uni), Giovanni Rigano (Italie) Hodder Children’s Books
The Night I Borrowed Time, Iqbal Hussain (Royaume-Uni/Pakistan), Puffin Press
The Teller of Tall Tales, Liz Hyder (Royaume-Uni), Tom de Freston (Royaume-Uni), Pushkin Children’s Books
The Rambler’s Curse, Mikey Please (Royaume-Uni), HarperCollins Children’s Books
Séamus Almost Famous, Jessica Scott-Whyte (Irlande), Becka Moor (Royaume-Uni), Gill Children’s
Hometown, Shaun Tan (Australie), Walker Studio
5 romans, deux bandes dessinées et un recueil illustré de nouvelles constituent la première sélection du Children's Booker Prize 2027, une nouvelle récompense administrée par la Booker Prize Foundation et sponsorisée par AKO Foundation, liée au fonds d'investissement AKO Capital. Le Booker incarne déjà deux récompenses particulièrement en vue outre-Manche, le Booker Prize et l'International Booker Prize, pour les œuvres traduites.
Parmi les 89 candidatures reçues, 8 ont donc été sélectionnées par les membres du jury : le romancier et scénariste Frank Cottrell-Boyce (président du jury), l'actrice et autrice Lolly Adefope et la libraire Sanchita Basu De Sarkar.
Pour déterminer l'ouvrage lauréat de ce premier Children's Booker Prize, ils sont rejoints par Ibrahim (12 ans, Hampshire), Lainey (12 ans, Highlands, Écosse), Luna (8 ans, Kent) et Myla (11 ans, Northamptonshire).
À LIRE - Goncourt des lycéens 2026 : les cinq finalistes
« Une œuvre d'art nous comble lorsqu'elle est capable de nous surprendre, de susciter ce sentiment que le monde n'est pas tout à fait comme on le pensait. [...] Cette sélection, tout comme la vie, est pleine de surprises », a souligné Frank Cottrell-Boyce, le président du jury.
Les livres retenus dans la seconde sélection vaudront à leurs auteurices une dotation de 2500 £ (près de 3000 €), tandis que le lauréat ou la lauréate obtiendra 50.000 £ (près de 60.000 €). Le verdict de l'ensemble du jury sera donc connu le 2 février 2027.
Photographie : © Yeshen Venema for Booker Prize Foundation
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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