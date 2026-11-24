La première sélection du Children’s Booker Prize 2027

The Worst Thing That Could Possibly Happen, Guy Bass (Royaume-Uni), David Roberts (Royaume-Uni), Little Tiger Press

Tadpole Summer, Catherine Bruton (Royaume-Uni), Nosy Crow

War, Eoin Colfer (Irlande) et Andrew Donkin (Royaume-Uni), Giovanni Rigano (Italie) Hodder Children’s Books

The Night I Borrowed Time, Iqbal Hussain (Royaume-Uni/Pakistan), Puffin Press

The Teller of Tall Tales, Liz Hyder (Royaume-Uni), Tom de Freston (Royaume-Uni), Pushkin Children’s Books

The Rambler’s Curse, Mikey Please (Royaume-Uni), HarperCollins Children’s Books

Séamus Almost Famous, Jessica Scott-Whyte (Irlande), Becka Moor (Royaume-Uni), Gill Children’s

Hometown, Shaun Tan (Australie), Walker Studio

5 romans, deux bandes dessinées et un recueil illustré de nouvelles constituent la première sélection du Children's Booker Prize 2027, une nouvelle récompense administrée par la Booker Prize Foundation et sponsorisée par AKO Foundation, liée au fonds d'investissement AKO Capital. Le Booker incarne déjà deux récompenses particulièrement en vue outre-Manche, le Booker Prize et l'International Booker Prize, pour les œuvres traduites.

Parmi les 89 candidatures reçues, 8 ont donc été sélectionnées par les membres du jury : le romancier et scénariste Frank Cottrell-Boyce (président du jury), l'actrice et autrice Lolly Adefope et la libraire Sanchita Basu De Sarkar.

Pour déterminer l'ouvrage lauréat de ce premier Children's Booker Prize, ils sont rejoints par Ibrahim (12 ans, Hampshire), Lainey (12 ans, Highlands, Écosse), Luna (8 ans, Kent) et Myla (11 ans, Northamptonshire).

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« Une œuvre d'art nous comble lorsqu'elle est capable de nous surprendre, de susciter ce sentiment que le monde n'est pas tout à fait comme on le pensait. [...] Cette sélection, tout comme la vie, est pleine de surprises », a souligné Frank Cottrell-Boyce, le président du jury.

Les livres retenus dans la seconde sélection vaudront à leurs auteurices une dotation de 2500 £ (près de 3000 €), tandis que le lauréat ou la lauréate obtiendra 50.000 £ (près de 60.000 €). Le verdict de l'ensemble du jury sera donc connu le 2 février 2027.

Photographie : © Yeshen Venema for Booker Prize Foundation

Par Antoine Oury

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