Pourquoi une nouvelle collection ?

La nouvelle mérite qu’on lui fasse une place, qu’on la partage et qu’on lui donne la chance de rencontrer ses lecteurs. C’est cette conviction qui anime Rue Saint Ambroise depuis près de 27 ans.

Aujourd’hui, nous voulons aller plus loin en proposant aux nouvellistes et aux amateurs de fictions courtes une nouvelle collection.

Les auteurs qui nous envoient leurs textes sont bien souvent des nouvellistes prolifiques. Ils écrivent régulièrement et souvent leurs textes se répondent. D'une nouvelle à l'autre, un thème revient, un univers se développe, une obsession se précise.

Or l'espace que nous pouvons leur accorder au sein de la revue est nécessairement réduit. Une seule nouvelle par numéro : c'est la limite du format. Nous refusons régulièrement, à regret, des textes qui mériteraient d'être lus à côté d'autres.

C'est ce manque que la collection Mosaïques viendra combler. En publiant de courts recueils, nous voulons offrir aux auteurs ce que la revue ne peut pas leur donner : un espace pour explorer un thème, développer un univers et faire dialoguer des textes entre eux.

La collection Mosaïques en quelques mots :

Une à quatre nouvelles d’un même auteur par recueil.

Quatre recueils par an, comme autant de saisons, dont un consacré à un nouvelliste étranger reconnu, mais encore inédit en français.

Des textes édités avec soin et imprimés sur un beau papier, des livres que l'on aura plaisir à lire, à toucher et à offrir.

Des ouvrages vendus par abonnement, mais aussi sur le site des éditions et dans toutes les bonnes librairies de France.

80 abonnés pour faire vivre la collection

Afin que cette collection reste accessible à tous, chaque recueil sera proposé au prix de 8 €. Pour pouvoir maintenir ce tarif et assurer la pérennité de la collection, nous avons besoin de réunir au moins 80 abonnés.

Chaque abonnement contribuera donc directement à faire vivre la collection et à nous permettre de poursuivre notre mission de diffusion et promotion de la nouvelle contemporaine.

Comment participer ?

Nous vous proposons deux formules :

Un abonnement pour un an (4 livres) : 24 € (soit un livre gratuit)

Abonnement pour deux ans (8 livres) : 48 € (soit deux livres gratuits)

Un appel à textes

Les consignes d'envoi sont les suivantes :

Les textes doivent être envoyés par mail à cette adresse : collectionmosaiques@gmail.com

Une à quatre nouvelles par envoi, rassemblées dans un seul fichier PDF.

Longueur totale du recueil : entre 50 et 80 mille signes espaces compris.

Les nouvelles devront présenter une certaine cohérence d’ensemble.

Retrouvez cette campagne Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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