Un homme revient dans sa ville natale après la mort de son père. Il lui faut assister aux obsèques, régler quelques formalités administratives. À Cazals, petite ville thermale des Pyrénées, ce retour réveille pourtant des blessures anciennes. Une histoire familiale, un carnet, la mémoire de l'Espagne républicaine, mais aussi les ambitions d'un nouveau maire : Gérard Laveau fait progressivement converger ces différentes intrigues.

Anaëlle Liberati ne savait pas vraiment à quoi s'attendre en ouvrant Rumba. « Je ne savais pas trop vers où j'allais. J'y suis un peu allée à l'aveugle. » La surprise tient autant à la diversité des sujets abordés qu'à la manière dont l'auteur les articule. « C'est un roman dans lequel on entre progressivement et qui va nous aspirer petit à petit. »

Elle est notre invitée dans cette nouvelle émission Paroles de libraires, pour un podcast à découvrir ci-dessous :

Une ville qui gouverne le destin de ses habitants

Il y a d'abord une atmosphère. Celle d'une ancienne cité thermale, où la présence de l'eau, l'humidité et les paysages participent à l'écriture du récit. La libraire insiste sur cette dimension presque physique du décor, auquel les habitants donnent peu à peu corps.

« Je pense que Cazals, c'est vraiment un personnage à part entière », explique-t-elle. La ville occupe une place déterminante dans l'intrigue : les trajectoires individuelles dépendent aussi de ce qui s'y joue politiquement et économiquement.

Cazals périclite depuis plusieurs années. Un nouveau maire prend ses fonctions, entouré d'affaires d'argent dont les contours paraissent troubles. Face à lui, l'ancienne édile se bat pour préserver la commune. Le protagoniste se retrouve, presque malgré lui, au milieu de ces intérêts contradictoires.

Mais difficile de s'attacher sans réserve à cet homme. Ses réactions déroutent, ses décisions agacent parfois. « On va parfois l'aimer, il va parfois nous énerver. On va parfois se demander ce qu'il fabrique. » Cette ambivalence accompagne le lecteur tout au long de l'enquête.

Faire le deuil de ce qui aurait pu être

La proximité de la frontière espagnole inscrit également Cazals dans une histoire particulière, celle de l'immigration espagnole et de la Retirada. En revenant sur les lieux de son enfance, le personnage principal se confronte à ce passé collectif autant qu'au souvenir douloureux de son père, dont le caractère sombre a marqué ses premières années.

« La question du deuil est omniprésente dans le roman », souligne Anaëlle Liberati. Et la mort du père n'en constitue pas la seule expression. À Cazals vit toujours une femme qui fut autrefois le grand amour du protagoniste.

Il cherche d'abord à l'éviter, quitte à se cacher. Le désir de comprendre ce qui s'est passé entre eux finit néanmoins par le rattraper. À l'enquête policière s'ajoute alors une interrogation plus intime : comment faire le deuil d'une relation dont on ne comprend toujours pas la fin ?

Le passé amoureux rejoint ainsi le passé familial. Deux histoires auxquelles le personnage aurait préféré ne pas se confronter, mais que son retour dans la commune remet au premier plan.

Du roman policier au roman social

Sur une table de librairie, à côté de quels ouvrages placer Rumba ? Anaëlle Liberati pense notamment à Didier Daeninckx et à ses récits consacrés aux existences ordinaires. Gérard Laveau partage, selon elle, cette attention portée aux habitants des petites communes, à leur quotidien et aux difficultés qu'ils rencontrent.

Elle établit également un rapprochement avec Frédéric Dard, cette fois pour le ton employé. Le franc-parler, la noirceur et une certaine forme d'humour donnent au récit une âpreté particulière.

Autre parenté littéraire : Alexandre Courban, dont le premier roman, 1934, Passage de l'avenir, situe une enquête criminelle dans le Paris de 1934. Là encore, le territoire, son histoire politique et sa réalité sociale occupent une place centrale dans l'intrigue.

Si la libraire conseillerait volontiers Rumba aux amateurs d'enquêtes policières classiques, elle pense aussi aux lecteurs de romans sociaux et à ceux qui accordent une attention particulière à la langue. « On sent quand même qu'il y a une finesse dans le travail de construction littéraire. »

Une intrigue qui épouse le rythme d'une danse

Le titre prend, aux yeux d'Anaëlle, plusieurs significations. Il fait écho aux origines espagnoles du personnage principal, mais renseigne également sur la composition du récit.

Les premières pages installent lentement les lieux, les protagonistes et leurs relations. Puis la cadence change : « Ça va se resserrer comme un entonnoir et ça va s'accélérer. » Les histoires jusque-là distinctes se rejoignent, à mesure que l'enquête progresse.

La libraire se garde de dévoiler le dénouement, dont elle retient surtout la force. C'est aussi ce qui rend, à ses yeux, le livre intéressant à défendre auprès de ses confrères : une écriture travaillée, accessible à un large public, qui ne sacrifie pas la complexité des sujets à l'efficacité de l'intrigue.

Et cette réaction, au moment de refermer le livre : « Le final du roman est vraiment renversant. »

Crédits photo : Anaëlle Liberati

Par Inès Lefoulon

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