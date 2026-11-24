Dans Rumba, publié aux éditions Abak, Gérard Laveau mêle intrigue policière, mémoire de l'exil espagnol et luttes de pouvoir au sein d'une petite ville thermale des Pyrénées. Anaëlle Liberati, libraire à la librairie Pescalune, revient sur ce roman noir où le deuil intime se heurte à l'histoire collective, et dont la construction narrative réserve bien des surprises.
Le 24/11/2026 à 12:19 par Inès Lefoulon
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24/11/2026 à 12:19
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Un homme revient dans sa ville natale après la mort de son père. Il lui faut assister aux obsèques, régler quelques formalités administratives. À Cazals, petite ville thermale des Pyrénées, ce retour réveille pourtant des blessures anciennes. Une histoire familiale, un carnet, la mémoire de l'Espagne républicaine, mais aussi les ambitions d'un nouveau maire : Gérard Laveau fait progressivement converger ces différentes intrigues.
Anaëlle Liberati ne savait pas vraiment à quoi s'attendre en ouvrant Rumba. « Je ne savais pas trop vers où j'allais. J'y suis un peu allée à l'aveugle. » La surprise tient autant à la diversité des sujets abordés qu'à la manière dont l'auteur les articule. « C'est un roman dans lequel on entre progressivement et qui va nous aspirer petit à petit. »
Elle est notre invitée dans cette nouvelle émission Paroles de libraires, pour un podcast à découvrir ci-dessous :
Il y a d'abord une atmosphère. Celle d'une ancienne cité thermale, où la présence de l'eau, l'humidité et les paysages participent à l'écriture du récit. La libraire insiste sur cette dimension presque physique du décor, auquel les habitants donnent peu à peu corps.
« Je pense que Cazals, c'est vraiment un personnage à part entière », explique-t-elle. La ville occupe une place déterminante dans l'intrigue : les trajectoires individuelles dépendent aussi de ce qui s'y joue politiquement et économiquement.
Cazals périclite depuis plusieurs années. Un nouveau maire prend ses fonctions, entouré d'affaires d'argent dont les contours paraissent troubles. Face à lui, l'ancienne édile se bat pour préserver la commune. Le protagoniste se retrouve, presque malgré lui, au milieu de ces intérêts contradictoires.
Mais difficile de s'attacher sans réserve à cet homme. Ses réactions déroutent, ses décisions agacent parfois. « On va parfois l'aimer, il va parfois nous énerver. On va parfois se demander ce qu'il fabrique. » Cette ambivalence accompagne le lecteur tout au long de l'enquête.
La proximité de la frontière espagnole inscrit également Cazals dans une histoire particulière, celle de l'immigration espagnole et de la Retirada. En revenant sur les lieux de son enfance, le personnage principal se confronte à ce passé collectif autant qu'au souvenir douloureux de son père, dont le caractère sombre a marqué ses premières années.
« La question du deuil est omniprésente dans le roman », souligne Anaëlle Liberati. Et la mort du père n'en constitue pas la seule expression. À Cazals vit toujours une femme qui fut autrefois le grand amour du protagoniste.
Il cherche d'abord à l'éviter, quitte à se cacher. Le désir de comprendre ce qui s'est passé entre eux finit néanmoins par le rattraper. À l'enquête policière s'ajoute alors une interrogation plus intime : comment faire le deuil d'une relation dont on ne comprend toujours pas la fin ?
Le passé amoureux rejoint ainsi le passé familial. Deux histoires auxquelles le personnage aurait préféré ne pas se confronter, mais que son retour dans la commune remet au premier plan.
Sur une table de librairie, à côté de quels ouvrages placer Rumba ? Anaëlle Liberati pense notamment à Didier Daeninckx et à ses récits consacrés aux existences ordinaires. Gérard Laveau partage, selon elle, cette attention portée aux habitants des petites communes, à leur quotidien et aux difficultés qu'ils rencontrent.
Elle établit également un rapprochement avec Frédéric Dard, cette fois pour le ton employé. Le franc-parler, la noirceur et une certaine forme d'humour donnent au récit une âpreté particulière.
Autre parenté littéraire : Alexandre Courban, dont le premier roman, 1934, Passage de l'avenir, situe une enquête criminelle dans le Paris de 1934. Là encore, le territoire, son histoire politique et sa réalité sociale occupent une place centrale dans l'intrigue.
Si la libraire conseillerait volontiers Rumba aux amateurs d'enquêtes policières classiques, elle pense aussi aux lecteurs de romans sociaux et à ceux qui accordent une attention particulière à la langue. « On sent quand même qu'il y a une finesse dans le travail de construction littéraire. »
Le titre prend, aux yeux d'Anaëlle, plusieurs significations. Il fait écho aux origines espagnoles du personnage principal, mais renseigne également sur la composition du récit.
Les premières pages installent lentement les lieux, les protagonistes et leurs relations. Puis la cadence change : « Ça va se resserrer comme un entonnoir et ça va s'accélérer. » Les histoires jusque-là distinctes se rejoignent, à mesure que l'enquête progresse.
La libraire se garde de dévoiler le dénouement, dont elle retient surtout la force. C'est aussi ce qui rend, à ses yeux, le livre intéressant à défendre auprès de ses confrères : une écriture travaillée, accessible à un large public, qui ne sacrifie pas la complexité des sujets à l'efficacité de l'intrigue.
Et cette réaction, au moment de refermer le livre : « Le final du roman est vraiment renversant. »
Crédits photo : Anaëlle Liberati
Par Inès Lefoulon
Contact : il@actualitte.com
Paru le 07/10/2026
292 pages
Editions Abak
22,70 €
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Monsieur Morris reprend du service, avec une cible à deux syllabes : « du coup ». Entre tic de langage, béquille conversationnelle et poison doux des réunions éditoriales, notre vieux ronchon dissèque un mot devenu omniprésent — et peut-être le miroir sonore d’une époque qui cherche sans cesse à relancer la phrase.
23/06/2026, 15:12
Aux Imaginales, il y a les auteurs, les éditeurs, les tables rondes, les files de dédicaces, les débats sur la fantasy, la science-fiction ou le fantastique. Mais sous les tentes du festival, l’imaginaire prend aussi la forme d’un bijou, d’une céramique, d’une planche de bande dessinée, d’un objet en bois découpé, d’un tarot illustré ou d’un petit catalogue indépendant. Nous sommes allés à la rencontre de quelques exposants, parfois présents depuis plusieurs années, parfois venus pour la première fois à Épinal.
31/05/2026, 09:22
Aux Imaginales, il y a les auteurs, les mondes inventés, les rencontres, les costumes, l'artisanat. Mais il y a aussi, au détour du Pôle Histoire, des silhouettes fines, nerveuses, presque sculptées pour la vitesse : les lévriers. Longtemps associés aux rois, aux nobles et aux récits médiévaux, ils sont aujourd’hui encore, en Espagne, traités comme de simples outils de chasse, abandonnés ou maltraités lorsqu’ils ne servent plus.
30/05/2026, 17:38
Directrice de la collection « L’Affaire qui… » à L’Aube noire, Michèle Pedinielli revient sur le nouveau livre de sa collection, Violette Nozière, icône et criminelle, de Jérôme Leroy. À travers l’affaire de 1933, elle lit moins un crime qu’un révélateur social : famille, classe, presse, morale sexuelle, surréalistes et regard masculin composent le portrait d’une jeune femme jugée avant même son procès, et d’une époque dont les journaux fabriquent déjà le verdict.
21/05/2026, 16:29
Au Livre à Metz, le thème de cette édition, « Habiter le monde », ne s’est pas seulement déployé sur scène. Il s’est aussi glissé dans les marges du festival, dans les conversations, les rencontres, les moments suspendus entre deux événements. C’est là que nous avons échangé avec le sociologue David Le Breton.
13/04/2026, 09:53
Michèle Pedinielli dirige une nouvelle série au sein de L’Aube noire, « L’Affaire qui… ». Le geste : confier à des plumes du noir un fait divers historique, afin de lire une époque dans ses journaux. « J’ai eu envie de demander à des auteurs de noir, dont je connais la plume, de s’emparer d’un fait divers historique, surtout pour nous parler de la société de l’époque à travers le traitement médiatique. »
13/02/2026, 17:18
Dans l’ombre des salles de classe, les délégués pédagogiques façonnent silencieusement le lien entre enseignants, élèves et livres. À travers le parcours de Laura Gilles, c’est toute une vision exigeante et incarnée de la transmission des langues qui se dessine.
19/01/2026, 17:00
Il y a des livres qui ne naissent pas d’un projet longuement mûri, mais d’un pas de côté. Qui se ressemble, paru en janvier 2026 chez Buchet Chastel dans la collection La Résonnante, appartient à cette catégorie rare : celle des récits qui surgissent presque malgré leur autrice, comme appelés par une nécessité souterraine. Agnès Desarthe le dit d’emblée : sans le hasard d’une commande, ce texte n’aurait sans doute jamais vu le jour. Trop intime, trop chargé, trop risqué peut-être.
13/01/2026, 14:38
À l’aéroport, sur le point d’embarquer pour le Chili, Nicole Mersey-Ortega confie ce que son roman Même le froid tremble a bouleversé dans sa vie. Entre fatigue, lutte politique et désir farouche de liberté, elle raconte comment l’écriture devient un geste pour continuer ailleurs, autrement.
09/12/2025, 15:38
Le dépôt-vente, ce sont ces circuits parallèles aux lieux habituels de commercialisation des livres, pour toucher d’autres publics. Sophie Caillat, fondatrice et directrice des Éditions du Faubourg, maison indépendante lancée en janvier 2020 et Kézia Lacour, nous raconte comment leur vie a changé dans la gestion de ces stocks, par nature éparpillés…
08/12/2025, 16:33
François Belley arrive avec une énergie presque contagieuse, celle de quelqu’un qui vit ses idées autant qu’il les écrit. Présenté comme un « producteur d’idées », il s’amuse de cette formule autant qu'il la revendique pleinement. Ou l'inverse ?
04/12/2025, 17:07
Au Palais de la Porte Dorée, Clara Lodewick sourit encore de l’effervescence provoquée par Moheeb sur le parking, la bande dessinée qui lui vaut le prix Porte Dorée 2025. L’album, pensé comme un huis clos à ciel ouvert, suit un jeune réfugié afghan, échoué dans une attente interminable. Une histoire qui, comme elle le raconte, « remonte à mes 17 ans, quand je passais mes journées auprès d’un collectif d’Afghans sans papiers ».
01/12/2025, 12:00
Dans le silence minéral de la Bibliothèque Abbé-Grégoire à Blois, l’autrice taïwanaise s’installe avec douceur, presque à pas feutrés. Elle a rejoint le festival BD Boum qui a mis Taiwan à l’honneur cette année. Un entretien à pas feutrés…
24/11/2025, 11:46
Quand il se présente, Maxime Garbarini esquisse un sourire timide, presque incrédule face au chemin parcouru. Il se décrit d’abord simplement comme « dessinateur et auteur de comics dans mon temps libre ». Et pourtant, quinze ans après la naissance de Close Call Comics, ce label indépendant devenu, presque malgré lui, une petite pépinière internationale, force est de constater que son univers est désormais solidement bâti, réfléchi, exigeant — à son image.
22/11/2025, 16:01
Dans la voix chaleureuse de Joseph Doverman, quelque chose accroche immédiatement : un mélange d’enthousiasme juvénile et de profondeur tranquille, comme si chaque souvenir culinaire avait laissé une empreinte vivante. L’auteur d’Irlande – Les meilleures recettes d’un pays chaleureux et authentique raconte son parcours comme on déroule un fil de laine, sans effets ni artifices, mais avec cette sincérité têtue qui le caractérise.
16/11/2025, 13:08
Lors du Festival du Livre Gourmand de Périgueux, Claire Bergé-Lefranc et Benoist Husson ont offert un moment suspendu, à mi-chemin entre confidence culinaire et coulisses de création. L’un est fondateur de KidSono — une société spécialisée dans l’audio jeunesse — l’autre cheffe et fondatrice du traiteur Chicken Bacon Lettuce. Ensemble, ils racontent cette aventure singulière : Madeleine de cheffes, un podcast devenu livre jeunesse publié chez Gallimard Jeunesse.
16/11/2025, 10:10
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