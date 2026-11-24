À Hong Kong, au cœur de Tsim Sha Tsui, Chungking Mansions est un bâtiment singulier. Derrière ses façades et dans ses couloirs se croisent des entrepreneurs venus d’Afrique, souvent avec une simple valise contenant leurs économies, parfois en liquide ou sous forme de pierres précieuses. Ils viennent à Hong Kong pour acheter des marchandises qu’ils rapporteront dans leur pays afin de les revendre avec une marge. Entre Hong Kong, la Chine et les marchés africains, ils font circuler biens, argent et opportunités, en s’appuyant sur leurs réseaux, leur connaissance des marchés et leur capacité à prendre des risques.

C’est cette activité, et surtout les personnes qui la rendent possible, que raconte Chungking Exchange, le premier livre photo autoédité de Wolf Nitschke. Plus qu’un portrait architectural, le livre explore un système d’échanges mondialisés à hauteur humaine: ses négociations, ses circulations, ses stratégies et les possibilités qu’il ouvre à celles et ceux qui le font fonctionner.

Un autre regard sur la mondialisation

Chungking Mansions est souvent décrit comme un lieu chaotique, mystérieux ou marginal. Mais derrière cette réputation se trouve une réalité économique et sociale remarquable: un espace où des commerçants venus notamment de Lagos, Dakar ou Dhaka peuvent construire des activités internationales à partir de moyens modestes. Ce centre commercial informel constitue une infrastructure à part entière de la mondialisation, fonctionnant selon des règles et des réseaux qui échappent en partie aux circuits économiques dominants.

Mais Chungking Mansions ne se résume pas aux échanges qui s’y déroulent. Wolf Nitschke s’intéresse aussi à la manière dont ses occupants s’approprient les lieux, adaptent les espaces à leurs besoins et inventent de nouveaux usages. Couloirs, boutiques, chambres et recoins deviennent les rouages d’un organisme vivant, dont la forme et le fonctionnement évoluent au gré des activités humaines. Le bâtiment n’est plus seulement un décor du commerce mondial: il en devient une infrastructure vivante, façonnée au quotidien par ceux qui l’habitent et le traversent.

Chungking Exchange se construit comme un parcours à la première personne à travers le bâtiment. Au fil de cette traversée, les photographies dialoguent avec des notes prises sur place et des conversations qui nourrissent la réflexion et donnent au récit son mouvement. Le lecteur découvre progressivement les lieux, leurs usages et les relations qui les animent, dans une narration où l’observation documentaire rencontre une réflexion sur la manière dont les pratiques humaines transforment l’espace.

Un projet photographique au long cours

Ayant grandi à Hong Kong et y ayant vécu pendant près de vingt ans, Wolf Nitschke entretient un lien ancien avec la ville. Son intérêt pour Chungking Mansions s’est également nourri de recherches sur la production et l’appropriation de l’espace, engagées dès son mémoire universitaire en 2008.

Développé au fil de trois années de travail, Chungking Exchange associe photographie documentaire, écriture, entretiens et matériaux d’archives. L’ensemble compose un récit visuel qui cherche à restituer la complexité du lieu sans perdre de vue les personnes, les gestes et les échanges qui en constituent le véritable moteur.

Le livre est publié en anglais et en français. Sa conception matérielle prolonge cette approche: réalisé avec le studio de design Pilote Paris et imprimé en France par Escourbiac, il adopte une reliure cousue apparente, avec un fil rouge visible, et une ouverture à plat qui accompagne la lecture des images.

Un livre indépendant à soutenir

Chungking Exchange est un projet de livre photo indépendant de Wolf Nitschke, actuellement en cours de développement. Une première édition de 400 exemplaires est prévue. Le livre associera photographie documentaire, textes et matériaux d’archives dans un format de 27 × 24 cm, sur 120 pages.

Une campagne de financement participatif sur Ulule permet de précommander le livre et de soutenir sa réalisation. Plusieurs formules sont proposées, du livre signé aux éditions de collection, ainsi que des tirages photographiques et des contributions de soutien.

À travers Chungking Exchange, Wolf Nitschke propose d’explorer la mondialisation depuis l’un de ses points de passage les moins conventionnels : non pas à travers les grandes entreprises ou les statistiques du commerce international, mais à travers les personnes, les pratiques et les usages de l’espace qui rendent les échanges entre l’Afrique et l’Asie possibles.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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