À Hong Kong, Chungking Mansions est un carrefour du commerce mondial où des entrepreneurs venus d’Afrique et d’Asie font circuler marchandises, argent et opportunités. Avec Chungking Exchange, le photographe Wolf Nitschke propose un livre bilingue mêlant photographie documentaire, textes et archives, au plus près de celles et ceux qui font vivre ces échanges. Une publication indépendante à paraître en janvier 2027, soutenue par une campagne Ulule.
Le 24/11/2026 à 12:31 par Projet Ulule
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24/11/2026 à 12:31
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À Hong Kong, au cœur de Tsim Sha Tsui, Chungking Mansions est un bâtiment singulier. Derrière ses façades et dans ses couloirs se croisent des entrepreneurs venus d’Afrique, souvent avec une simple valise contenant leurs économies, parfois en liquide ou sous forme de pierres précieuses. Ils viennent à Hong Kong pour acheter des marchandises qu’ils rapporteront dans leur pays afin de les revendre avec une marge. Entre Hong Kong, la Chine et les marchés africains, ils font circuler biens, argent et opportunités, en s’appuyant sur leurs réseaux, leur connaissance des marchés et leur capacité à prendre des risques.
C’est cette activité, et surtout les personnes qui la rendent possible, que raconte Chungking Exchange, le premier livre photo autoédité de Wolf Nitschke. Plus qu’un portrait architectural, le livre explore un système d’échanges mondialisés à hauteur humaine: ses négociations, ses circulations, ses stratégies et les possibilités qu’il ouvre à celles et ceux qui le font fonctionner.
Chungking Mansions est souvent décrit comme un lieu chaotique, mystérieux ou marginal. Mais derrière cette réputation se trouve une réalité économique et sociale remarquable: un espace où des commerçants venus notamment de Lagos, Dakar ou Dhaka peuvent construire des activités internationales à partir de moyens modestes. Ce centre commercial informel constitue une infrastructure à part entière de la mondialisation, fonctionnant selon des règles et des réseaux qui échappent en partie aux circuits économiques dominants.
Mais Chungking Mansions ne se résume pas aux échanges qui s’y déroulent. Wolf Nitschke s’intéresse aussi à la manière dont ses occupants s’approprient les lieux, adaptent les espaces à leurs besoins et inventent de nouveaux usages. Couloirs, boutiques, chambres et recoins deviennent les rouages d’un organisme vivant, dont la forme et le fonctionnement évoluent au gré des activités humaines. Le bâtiment n’est plus seulement un décor du commerce mondial: il en devient une infrastructure vivante, façonnée au quotidien par ceux qui l’habitent et le traversent.
Chungking Exchange se construit comme un parcours à la première personne à travers le bâtiment. Au fil de cette traversée, les photographies dialoguent avec des notes prises sur place et des conversations qui nourrissent la réflexion et donnent au récit son mouvement. Le lecteur découvre progressivement les lieux, leurs usages et les relations qui les animent, dans une narration où l’observation documentaire rencontre une réflexion sur la manière dont les pratiques humaines transforment l’espace.
Ayant grandi à Hong Kong et y ayant vécu pendant près de vingt ans, Wolf Nitschke entretient un lien ancien avec la ville. Son intérêt pour Chungking Mansions s’est également nourri de recherches sur la production et l’appropriation de l’espace, engagées dès son mémoire universitaire en 2008.
Développé au fil de trois années de travail, Chungking Exchange associe photographie documentaire, écriture, entretiens et matériaux d’archives. L’ensemble compose un récit visuel qui cherche à restituer la complexité du lieu sans perdre de vue les personnes, les gestes et les échanges qui en constituent le véritable moteur.
Le livre est publié en anglais et en français. Sa conception matérielle prolonge cette approche: réalisé avec le studio de design Pilote Paris et imprimé en France par Escourbiac, il adopte une reliure cousue apparente, avec un fil rouge visible, et une ouverture à plat qui accompagne la lecture des images.
Chungking Exchange est un projet de livre photo indépendant de Wolf Nitschke, actuellement en cours de développement. Une première édition de 400 exemplaires est prévue. Le livre associera photographie documentaire, textes et matériaux d’archives dans un format de 27 × 24 cm, sur 120 pages.
Une campagne de financement participatif sur Ulule permet de précommander le livre et de soutenir sa réalisation. Plusieurs formules sont proposées, du livre signé aux éditions de collection, ainsi que des tirages photographiques et des contributions de soutien.
À travers Chungking Exchange, Wolf Nitschke propose d’explorer la mondialisation depuis l’un de ses points de passage les moins conventionnels : non pas à travers les grandes entreprises ou les statistiques du commerce international, mais à travers les personnes, les pratiques et les usages de l’espace qui rendent les échanges entre l’Afrique et l’Asie possibles.
Retrouvez cette campagne sur Ulule.
DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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Exclusif — Depuis des années, les traducteurices revendiquent une visibilité plus importante de leur travail, auprès des éditeurs, mais aussi dans les médias et au sein des sélections des prix littéraires. Un traducteur a assigné les éditions Flammarion devant le tribunal judiciaire de Paris, assurant que la mention de son nom sur trois ouvrages qu'il avait traduits « n'était conforme ni au contrat ni au code des usages de l'édition ».
20/11/2026, 13:40
Après avoir annoncé une prise en charge exceptionnelle de l’activité partielle des commerces touchés par les dégradations ayant eu lieu le 17 octobre, en marge des manifestations, le gouvernement précise désormais l'accès à une autre aide financière, pour les petites entreprises ayant subi une baisse de 25 % de leur chiffre d'affaires, sur une période plus étendue.
20/11/2026, 10:39
Michel Houellebecq est visé par une plainte pour agressions sexuelles et complicité de viol en réunion, révèle Mediapart ce jeudi 19 novembre. Les faits dénoncés par une comédienne remonteraient à décembre 2018, lors du tournage du film Thalasso, aux côtés de Gérard Depardieu. Une information judiciaire a été ouverte.
19/11/2026, 18:33
Écouter un auteur parler de son travail, puis se mettre à écrire. C’est le principe de Faire salon avec, une plateforme pédagogique québécoise dévoilée le 18 novembre. Le rappeur Webster et quatre autres artistes de la littérature participent à ces ateliers en ligne, destinés aux classes du primaire et du secondaire ainsi qu’à la formation continue.
19/11/2026, 16:49
Le Sénat italien a adopté, jeudi 19 novembre, un amendement qui obligerait les éditeurs à vendre la version numérique des manuels scolaires et universitaires à la moitié du prix du papier, au maximum. Présentée comme un moyen d’alléger la facture des familles, la mesure se heurte à l’opposition des éditeurs et des libraires. Elle n’est pas encore en vigueur.
19/11/2026, 16:22
Le rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2027 par l'Assemblée nationale a donné le ton d'un débat parlementaire qui s'annonce mouvementé. Alors que le Sénat s'apprête à se pencher à son tour sur le texte, ce vendredi 20 novembre, le rapporteur pour avis de la mission « Culture », à l'Assemblée nationale, « regrette profondément la baisse importante des crédits ».
19/11/2026, 15:43
Deux ans après son ouverture, au 42, rue d'Orléans, à Saumur, la bouquinerie Imaginarium a fermé définitivement ses portes le 5 novembre dernier, à l'issue d'une procédure de liquidation judiciaire.
19/11/2026, 11:41
Relay vend des livres aux voyageurs pressés, depuis quelques semaines l'enseigne récolte surtout les pétitions, les cartons de militants et les menaces de procès. À Paris, un magasin perd sa liberté de commander, un autre voit ses rayons vidés par des activistes. Les États Généreux dénoncent une « mise au pas », Erik Orsenna annonce vouloir passer à l'offensive judiciaire. Face aux accusations de favoritisme éditorial, Lagardère promet le pluralisme... dans une charte dont le texte reste confidentiel.
18/11/2026, 17:49
La distribution de certains ouvrages a été perturbée, ce lundi 16 novembre, par les conséquences d'une cyberattaque subie par Divalto, prestataire français spécialisé dans la fourniture de logiciels destinés aux entreprises. Belles Lettres Diffusion Distribution, qui fait partie de ses clients, a ainsi vu son activité parasitée pendant quelques heures.
18/11/2026, 16:51
L'invention du téléphone continue d'alimenter les controverses historiques. Une fondation liée aux descendants d'Alexander Graham Bell demande à Farrar, Straus and Giroux de corriger plusieurs passages de The Telephone: A New History, nouvel ouvrage de James Gleick. Elle conteste la présentation d'accusations de vol et de corruption visant l'inventeur. L'éditeur, lui, défend le travail de son auteur.
18/11/2026, 16:20
Le cabinet de la ministre Catherine Pégard accueille un nouveau membre, en la personne de Barthélemy Champanhet, nommé conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art. Sous-préfet, il travaillait auparavant au ministère de l'Intérieur.
18/11/2026, 09:53
Fondée fin 2025 et spécialisée dans la romance, la maison Spark Publishing annonce déjà sa fermeture au 31 décembre 2026, ainsi qu'une procédure de liquidation judiciaire en cours. L'équipe évoque des difficultés économiques, mais aussi plusieurs mois de harcèlement en ligne, allant, selon elle, jusqu'à des menaces de mort...
17/11/2026, 17:51
Exclusif — 10 ans après la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, force est de constater que les artistes et associations culturelles restent plus que jamais menacés, y compris par l'administration de l'État ou les élus. Afin de limiter les entraves, la sénatrice Sylvie Robert (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Ille-et-Vilaine) avance une proposition de loi dédiée.
17/11/2026, 16:24
La maison d'édition spécialisée dans l'apprentissage des langues depuis près d'un siècle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil, le 4 novembre dernier. Entre recul des ventes de livres, difficultés à l'exportation et concurrence des outils numériques, l'entreprise familiale, connue pour sa méthode Sans Peine, cherche à réorganiser son activité.
17/11/2026, 14:33
Dans une étude, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) met une nouvelle fois en évidence la densité du maillage territorial des bibliothèques et son importance dans l'accès à la culture. Pour les zones rurales des Hauts‑de‑France, elles représentent en effet le premier équipement culturel de proximité, et bien souvent le seul.
17/11/2026, 14:24
Les tablettes se sont installées dans les classes japonaises, mais les parents restent attachés au livre imprimé. Selon une enquête publiée le 10 novembre par un éditeur scolaire, 71,5 % des personnes interrogées souhaitent que leurs enfants passent davantage de temps avec des ouvrages papier à l'école. La disparition des librairies de proximité les préoccupe également.
17/11/2026, 11:56
Un sapin planté pour célébrer une naissance, puis retrouvé mutilé des années plus tard : c’est de ce souvenir familial qu’est né Les voleurs d’âme. À l’occasion de la parution de son roman, fin novembre aux éditions La Veilleuse, Fabienne Bogadi signe un texte dans lequel elle revient sur les origines de cette fiction, nourrie de souvenirs, de révolte et d’un profond attachement à la nature.
16/11/2026, 18:11
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