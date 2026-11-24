Dans sa lettre adressée à son ami peintre Serge Férat, le poète a mentionné ce titre, qui ne lui plaisait pas trop. Pour le remplacer, il a inventé le terme calligramme, à partir des éléments grecs kallos (beau) et gramma (lettre). C’est à partir de 1917 qu’Apollinaire a commencé à employer le terme calligramme. Il l’a ensuite utilisé pour intituler son recueil suivant, Calligrammes, publié en 1918, qui comprend aussi bien des poèmes de forme classique que des calligrammes.

Le Kalligrammatika Calligrammaire de Gyula Végh, publié en 2025 par les éditions Napkút et Vexact, compte 176 pages et renouvelle notre regard sur l’œuvre de Guillaume Apollinaire. Bien plus qu’un recueil de traductions, cet album bilingue redonne vie à une poésie où les mots se font images, où la typographie devient langage et où la page se transforme en espace de création.

En réunissant l’ensemble des calligrammes connus du poète et en leur offrant une nouvelle présentation graphique, Gyula Végh fait dialoguer fidélité à l’original et invention poétique, tout en révélant l’étonnante modernité d’une œuvre qui continue de repousser les frontières de la littérature et des arts visuels.

L’histoire des calligrammes est indissociable de la recherche permanente d’Apollinaire, qui souhaitait renouveler profondément le langage poétique. En juin 1914, la revue Les Soirées de Paris publie Lettre-océan, bientôt suivie, dans le numéro double de juillet-août 1914, de quatre autres compositions visuelles : Voyage, Paysage animé, La Cravate et la Montre et Cœur, Couronne et miroir. Pourtant, dès 1913, le recueil Alcools contenait déjà Chantre, poème énigmatique dont l’unique vers forme, à lui seul, la corde d’un instrument de musique. Cette œuvre singulière révèle combien Apollinaire était déjà engagé dans une réflexion sur les rapports entre le langage, la musique et l’espace visuel.

Le Kalligrammatika Calligrammaire de Gyula Végh s’inscrit dans le prolongement de cette ambition. Son titre, ingénieusement composé, rend hommage à la créativité linguistique d’Apollinaire tout en ouvrant un nouvel espace d’interprétation.

Puisque le titre Calligrammes appartenait déjà à l’histoire littéraire, le néologisme Calligrammaire associe la poésie visuelle à la grammaire, à la calligraphie et aux mécanismes de création du langage. Il évoque ainsi un art qui ne connaît pas de règles immuables, mais qui invente sans cesse sa propre syntaxe. Le livre ne se contente donc pas de reproduire un héritage, il en révèle la fécondité et la capacité à susciter de nouvelles formes.

L’une des grandes originalités de cet album réside dans son ambition éditoriale. Il rassemble les calligrammes connus d’Apollinaire, y compris plusieurs compositions qui n’avaient pas été intégrées aux recueils antérieurs, telles que Table, publié le 28 février 1915 dans la revue littéraire italienne Lacerba (3e année, no 9, Florence, 1913-1915) ; Le Casque Adrian (Du coton dans les oreilles), daté du 11 février 1916 et conservé sous forme de manuscrit posthume à la Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP, cote 8-MS-FS-17-0005 ; description : calligramme en forme de casque).

Mais aussi Autoportrait, dont la réalisation est estimée entre le 9 et le 17 mars 1916 (manuscrit posthume, publié dans Guillaume Apollinaire, Paris, Librairie Jean-Claude Vrain, 2019) ; Poëte voyageur, envoyé à Madeleine Pagès en mai-juin 1916 (voir Sotheby’s, Livre et manuscrits, 2018, lot 56) ; Bel arbre en fleurs, envoyé à Louis de Gonzague-Frick en avril 1918 (manuscrit posthume, publié dans Guillaume Apollinaire, Paris, Librairie Jean-Claude Vrain, 2019); et À Madame Tournaire, envoyé à Andrée Tournaire le 25 juin 1918 (Sotheby’s, Livres et manuscrits, New York, 2018).

Il convient toutefois de distinguer les dates de publication de celles de création ou d’envoi : parmi ces six compositions, seule Table est ici accompagnée d’une date de publication en revue clairement établie. Les cinq autres sont documentées par des manuscrits ou des correspondances, dont certains n’ont été révélés au public que postérieurement à la mort du poète. Plusieurs de ces œuvres étaient ainsi demeurées longtemps peu accessibles, notamment à travers des catalogues de ventes aux enchères ou des documents manuscrits.

Leur présence dans le nouvel ouvrage enrichit notre connaissance de l’œuvre apollinarienne et complète les éditions précédentes, y compris celle publiée par Claude Debon en 2018, longtemps considérée comme la plus exhaustive.

Cette redécouverte possède une dimension à la fois philologique et artistique. Un manuscrit n’est pas simplement un texte en attente d’impression. Il conserve les traces d’un geste, les hésitations possibles de l’écriture et les choix visuels de son auteur. Transposer une telle composition dans un livre imprimé exige donc une attention particulière. Il faut préserver non seulement les mots, mais aussi leur disposition, leurs distances et leurs rapports avec le blanc de la page. La typographie devient alors un véritable travail d’interprétation, au cours duquel la fidélité à l’original doit s’accorder avec les possibilités matérielles du livre.

C’est précisément sur ce point que le projet de Gyula Végh prend toute sa signification. En réunissant les fonctions du traducteur et du typographe, il peut envisager chaque calligramme comme un ensemble indissociable de sens, de rythme et de forme. Il ne s’agit pas de placer simplement une traduction hongroise à côté du texte français, mais de recréer les conditions visuelles dans lesquelles le poème peut être lu et contemplé.

La longueur des mots, le nombre de caractères, les espaces et la position des lettres deviennent autant d’éléments essentiels. La traduction doit respecter les exigences de la langue hongroise tout en maintenant l’équilibre de la composition originale. Une telle entreprise exige une sensibilité poétique, une connaissance approfondie des deux langues et une véritable maîtrise de la typographie. La difficulté est d’autant plus grande que la poésie visuelle d’Apollinaire repose sur une conception nouvelle de la lecture.

Dans un poème traditionnel, le regard suit généralement une progression linéaire, de gauche à droite et de haut en bas. Dans un calligramme, au contraire, il se déplace librement, revient sur ses pas, découvre des rapprochements inattendus et établit des liens entre les mots et l’image qu’ils composent. Le lecteur ne reçoit plus passivement un discours, il participe à la construction du sens. Lire devient une expérience visuelle et temporelle, une exploration de l’espace où chaque détour du regard peut faire naître une interprétation nouvelle.

Lettre-océan illustre admirablement cette révolution. Les fragments textuels, les signes et les différentes directions de lecture évoquent un monde traversé par les communications, les distances et les bruits de la modernité. Le poème semble reproduire le mouvement d’une conscience confrontée à une multitude de messages et de sensations. La page devient un espace ouvert, semblable à un réseau où les voix se croisent et où les mots se répondent à distance. En hongrois, restituer cette impression suppose de préserver le mouvement du texte autant que sa signification. La traduction doit faire entendre les voix, mais également rendre visible leur dispersion.

Une autre dimension essentielle de l’œuvre apparaît dans Voyage. La forme graphique y transforme le thème du déplacement en expérience concrète de lecture. Le regard suit la composition comme s’il parcourait un itinéraire, tandis que les mots semblent entraîner le lecteur dans leur mouvement. Le voyage n’est donc plus uniquement raconté, il est inscrit dans la structure même du poème. Le langage acquiert une mobilité physique, et la lecture devient une traversée de la page.

Cette conception rapproche Apollinaire des recherches cubistes de son époque. Comme Picasso et Braque, avec lesquels il entretenait des liens étroits, le poète cherche à dépasser le point de vue unique. La réalité ne se présente plus selon une perspective stable, mais à travers une pluralité d’angles, de fragments et de relations. Le calligramme transpose cette multiplicité dans le langage. Plusieurs parcours visuels coexistent, et le sens naît de leurs interactions. Le poème devient ainsi une composition où la dimension verbale et la dimension plastique se construisent mutuellement.

Cette union est particulièrement saisissante dans La colombe poignardée et le jet d’eau. L’image de la colombe, traditionnellement associée à la paix et à la pureté, se trouve confrontée à la violence de la blessure, tandis que le jet d’eau introduit une autre forme de mouvement, d’élévation et de jaillissement. La composition visuelle rassemble ainsi la douleur, le souvenir et l’espoir dans un même espace poétique.

La couleur constitue un autre aspect remarquable de cette nouvelle présentation. L’horloge de demain, publié en couleurs en 1917 dans la revue internationale 391, rappelle que la poésie visuelle d’Apollinaire ne se limitait pas à la disposition des caractères noirs sur le papier blanc. La couleur pouvait elle aussi participer à la construction du sens.

En choisissant de présenter Carte postale en couleurs, conformément à son manuscrit original, ainsi que 1915, le Calligrammaire cherche à restituer des possibilités créatrices que les techniques d’impression de l’époque ne permettaient pas toujours de réaliser. Ces choix ne relèvent pas d’un simple embellissement. Ils témoignent du désir de rapprocher le livre imprimé de l’imagination visuelle du poète.

L’entreprise revêt également une importance particulière dans l’histoire de la traduction littéraire hongroise. Pendant plus d’un siècle, les lecteurs hongrois n’ont eu accès qu’à un nombre très limité de Calligrammes d’Apollinaire. En effet, le volume Apollinaire válogatott művei (Œuvres choisies d’Apollinaire), publié en 1967 à Budapest par les éditions Európa, ne contenait que quelques-uns de ses poèmes visuels. Parmi les calligrammes traduits figuraient notamment Cœur, couronne et miroir (p. 144), Il pleut (p. 146), La petite auto (p. 148), Fumées (p. 149) et La colombe poignardée et le jet d’eau (p. 152).

Quelques œuvres majeures avaient ainsi trouvé des traducteurs remarquables, parmi lesquels György Rónay, Miklós Radnóti et Gyula Illyés. Mais traduire un calligramme exige des compétences spécifiques, qui dépassent celles de la traduction poétique habituelle. Il faut faire passer une œuvre d’une langue à une autre sans rompre l’unité qui lie le texte à sa forme visuelle. La difficulté tient précisément à ce que la poésie d’Apollinaire ne peut être entièrement dissociée de son apparence.

C’est dans cette perspective que s’inscrit Le Kalligrammatika Calligrammaire de Gyula Végh. Fort de ses 176 pages, cet ouvrage renouvelle notre regard sur l’œuvre de Guillaume Apollinaire et contribue à élargir l’accès des lecteurs hongrois à son univers calligrammatique.

Le Calligrammaire représente ainsi bien davantage qu’une nouvelle édition de poèmes célèbres. Il constitue une tentative ambitieuse de rendre accessible en hongrois l’ensemble d’un univers poétique longtemps connu de manière fragmentaire. En redonnant une présence typographique aux œuvres retrouvées et en proposant des traductions conçues en relation étroite avec leur structure graphique, Gyula Végh accomplit un travail de transmission, mais aussi de création. Son livre montre qu’une traduction peut être fidèle sans être servile, et novatrice sans trahir l’esprit de l’œuvre originale.

Enfin, cet album nous invite à réfléchir à l’actualité étonnante d’Apollinaire. Au début du XXe siècle, le poète avait compris que les nouvelles formes de communication, les affiches, les journaux, les moyens de transport et les transformations de la vie urbaine modifiaient profondément notre manière de percevoir le monde.

Aujourd’hui, dans une société saturée d’images, de messages et de signes numériques, cette intuition apparaît plus actuelle que jamais. Nous lisons et regardons simultanément ; notre attention circule entre plusieurs espaces et plusieurs niveaux de sens. Les calligrammes avaient déjà exploré cette expérience, bien avant que les écrans ne deviennent omniprésents.

C’est pourquoi le nouvel habit offert aux calligrammes d’Apollinaire ne constitue pas une simple actualisation extérieure. Il permet de retrouver, sous une forme renouvelée, la force d’une poésie qui n’a jamais cessé d’interroger les possibilités du langage. Grâce à Gyula Végh, les mots français d’Apollinaire trouvent en hongrois une nouvelle respiration, tandis que leurs formes continuent de déployer leur pouvoir visuel.

Le livre rappelle que les lettres possèdent un corps, que la page possède son silence et que la lecture demande du temps. Lorsque l’on referme cet album, il reste davantage que le souvenir des poèmes : demeure l’impression d’avoir traversé un espace où la langue devient image, où le rythme devient mouvement et où la typographie participe pleinement à l’émotion poétique.

Les Calligrammes d’Apollinaire revêtent ainsi un habit nouveau, mais leur esprit demeure intact. Ils continuent de nous apprendre que la poésie ne se contente pas de dire le monde, elle peut aussi le dessiner, le déplacer et nous apprendre à le regarder autrement.

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Par Auteur invité

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