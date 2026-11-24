Du 23 novembre 2026 au 17 janvier 2027, onze organisations professionnelles des industries culturelles, dont le Syndicat national de l’édition (SNE), le Conseil permanent des écrivains (CPE) et la Sofia, invitent les citoyens à s’exprimer sur l’avenir de la création humaine face à l’intelligence artificielle. Organisée sur la plateforme Make.org, cette consultation vise à recueillir leurs propositions pour nourrir les échanges avec les pouvoirs publics.
Le 24/11/2026 à 11:51 par Dépêche
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24/11/2026 à 11:51
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Portée par les organisations du livre, de la musique, de la presse, du cinéma, de l’audiovisuel, des arts visuels, de la création numérique et du spectacle vivant, cette consultation permettra de recueillir de nombreuses propositions émanant tant du grand public que des professionnels.
L’intelligence artificielle produit en quelques secondes des textes, des images, des musiques ou des vidéos. Si les outils qu’elle propose ouvrent des possibilités nouvelles, ils portent aussi des menaces sur le cycle de la création humaine. Pour apprendre, ils s’appuient sur des livres, des chansons, des films, des articles et bien d’autres œuvres créées par des femmes et des hommes et la plupart du temps, sans leur autorisation et sans rémunération.
En juin 2026, plus de la moitié des titres déposés chaque jour sur Deezer étaient entièrement générés par une IA. Selon une étude mondiale pour la confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs (CISAC), 24 % des revenus des créateurs de musique et 21 % de ceux de l’audiovisuel sont menacés d’ici 2028.
Au Royaume-Uni, 39 % des romanciers interrogés par l’université de Cambridge en 2025 disent que l’IA a déjà fait baisser leurs revenus. Selon une étude de 22 médias publics (2025), près d’une réponse d’IA sur trois sur l’actualité citait mal ses sources ou n’en citait aucune. En France, près de 4 personnes sur 10 consultent chaque mois des sites d’information générés par l’IA, soit 23 millions de personnes (Geste, Médiamétrie, Next, 2026).
À LIRE - “L’affaire Thélyson Orélien montre une chaîne du livre en crise”
Ces changements concernent chacun, que l’on lise, écoute, regarde ou crée. Comment reconnaître une œuvre humaine ? Comment se prémunir d’une société du faux et des hypertrucages ? Comment garantir le respect des droits d’auteur et des droits voisins ? Doit-on craindre à terme la disparition de toute création humaine ?
Cette consultation mise en œuvre par Make.org, plateforme indépendante, permettra de donner la parole à tous les citoyens, d’objectiver les attentes de la société et de nourrir la discussion auprès des pouvoirs publics.
Crédit photo : À Paris, affiche Anti-tech Résistance (ActuaLitté, CC BY-SA 4.0)
Par Dépêche
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Le livre audio poursuit sa progression, porté par des habitudes d’écoute désormais solidement installées. Les podcasts ont contribué à familiariser le public avec les contenus parlés accessibles à la demande. Mais cette évolution dépasse largement les pratiques culturelles : elle oblige les éditeurs à repenser leur distribution, la circulation des données et leurs relations avec les plateformes numériques.
20/10/2026, 12:41
Rakuten Kobo étend son abonnement Kobo Plus aux livres audio en France, cinq ans après son lancement. Annoncée le 16 octobre 2026, cette évolution permet d'associer ebooks et écoute pour 14,99 € par mois, contre 9,99 € pour la seule lecture numérique. Le distributeur revendique plus de deux millions d'ebooks et 500 000 titres audio, sans préciser la proportion disponible en français.
16/10/2026, 10:38
Près de six Français sur dix déclarent avoir déjà utilisé une intelligence artificielle pour rédiger un texte à leur place. Selon une enquête réalisée en avril 2026 auprès de 1501 personnes, cette pratique concerne 83 % des 18-24 ans et touche aussi bien les candidatures professionnelles que les échanges personnels. Mais entre une aide ponctuelle et une véritable délégation de l'écriture, les usages restent difficiles à distinguer.
14/10/2026, 17:47
Parce qu’il n’a ni papier, ni transport, ni retour, l’ebook devrait coûter moins cher. L’idée paraît simple ; le calcul l’est beaucoup moins. Fabrication, distribution, droits, marketing et valeur éditoriale demeurent. Surtout, un écart uniforme avec le broché ignore le genre, l’ancienneté, le territoire et l’objectif commercial.
14/10/2026, 14:45
Un titre existe, son fichier est correct et sa couverture convaincante. Pourtant, les ventes ne décollent pas. Avant d’accuser l’algorithme, il faut examiner ce qu’il reçoit : catégorie trop large, résumé maigre, prix ancien, droits mal déclarés ou ISBN partagé entre plusieurs formats. La fiche produit est souvent la première scène de l’enquête.
12/10/2026, 15:04
Le groupe japonais Nippan a confirmé des ventes de livres à Anthropic entre décembre 2024 et décembre 2025. Sa filiale chargée de l’exportation affirme avoir ignoré que ces achats étaient destinés à l’intelligence artificielle. Cette réponse, adressée aux éditeurs de l’archipel, apporte un nouvel éclairage au projet Panama, l’opération de numérisation massive menée par l’entreprise américaine.
12/10/2026, 12:53
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