Exclusif — Laurine et Solenne Raveglia ajouteront bientôt une librairie-café aux adresses à visiter dans le 11e arrondissement de Paris. Les deux sœurs ouvriront ensemble Orthéa, enseigne tournée vers la romance, la fantasy et les littératures de l’imaginaire, où il sera aussi possible de siroter une boisson chaude et de grignoter quelques gourmandises...
Le 24/11/2026 à 15:42 par Antoine Oury
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24/11/2026 à 15:42
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Le 16, rue de Crussol, dans le 11e arrondissement de Paris, pourrait bien devenir une adresse prisée des amateurices de littératures de l'imaginaire et de boissons réconfortantes. Les sœurs Laurine et Solenne Raveglia y ouvriront en effet en 2027 Orthéa, un lieu « mêlant café de spécialité et librairie indépendante, avec une sélection littéraire principalement tournée vers la romance, la fantasy et les littératures de l’imaginaire », nous décrit la première.
« Cela fait plusieurs années que Solenne me parle de son envie d’ouvrir un café », détaille Laurine Raveglia, qui a récemment quitté son poste au sein d'un cabinet d’audit informatique afin de concrétiser ce projet sororal. Pour elle, le déclic remonte à un voyage effectué en début d’année 2026, lequel lui a permis « de prendre du recul sur ma vie, mais aussi de découvrir des coffee shops à Sydney ou des librairies, notamment spécialisées, à New York ».
Une évolution de regard sur sa situation professionnelle fait émerger « le sentiment d’avoir fait le tour de mon métier », explique-t-elle, et l'opportunité de mener un projet avec Solenne, de 12 ans sa cadette, qui travaillait pour sa part dans la logistique.
D'une manière assez naturelle, Solenne Raveglia prendra en charge la partie café d'Orthéa, tandis que Laurine se consacrera plus spécifiquement à la librairie. D'une centaine de mètres carrés, le local permettra de répartir à parts égales les activités de l'enseigne : des travaux sont en cours afin d'adapter les lieux, mais aussi de les équiper en bibliothèques et en comptoir, réalisés sur mesure par un menuisier.
« Nous nous sommes arrêtées sur une ambiance chaleureuse, sans nous enfermer dans les genres littéraires fantasy ou romance : la décoration sera plutôt contemporaine, avec des couleurs chaleureuses et douces, mêlant le vert olive, le beige, et des matières comme le noyer et l’acier », décrit Laurine Raveglia. Le fonds de la librairie devrait abriter environ un millier de références en ouvrages neufs.
La recherche d'un local a été facilitée par un coup de pouce d'amies de Laurine Raveglia, qui tiennent la boutique de seconde main The Good Club, également sise au 16, rue de Crussol ! Ou comment bien s'entourer...
Fantasy, romance et autres littératures de l'imaginaire seront représentées au sein de la librairie, des genres répondant aux propres goûts de Laurine Raveglia, qui a récemment renoué avec les livres. « Avec le rythme de vie, le travail et le stress, j'avais progressivement perdu l'habitude de lire », raconte-t-elle. « Il y a environ deux ans, je me suis mise à regarder des mangas, notamment Le Carnet de l'Apothicaire et Jujutsu Kaisen, et cela m'a redonné envie de me plonger dans des histoires et de suivre des personnages auxquels on s'attache. »
Elle se tourne alors vers la romantasy, puis vers la romance et la fantasy : « Depuis, la lecture a pris une place très importante dans mon quotidien », affirme-t-elle. Des retrouvailles, en quelque sorte, pour la future libraire, qui avait été marquée, dans sa jeunesse, par la saga Harry Potter de J.K. Rowling.
Parmi ses coups de cœur plus récents, elle cite la saga La Guilde des ombres d’Anna Triss (Pocket), dont la construction de l'univers l'a particulièrement marquée. « Anna Triss a une facilité pour déployer ce world building d'une manière toujours fluide. La psychologie de ses personnages est également très riche : on suit leur évolution, leurs blessures et leurs contradictions, car ce sont des êtres moralement ambigus, ce qui enrichit la relation des lecteurs avec eux. J’ai beaucoup aimé les touches d’humour et les joutes verbales entre les personnages, que l'autrice arrive à distiller même dans les moments sombres. »
Ces lectures récentes ont même inspiré l'enseigne de la librairie : Orthéa dérive ainsi du nom de l'héroïne Légendes de Thezmarr d'Helen Scheuerer (trad. Karine Xaragai, puis Morgane Bratschi, Korrigan), Althéa, surnommée Thea. « C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé pour sa force, mais aussi pour ses failles et son évolution au fil de l'histoire. Elle ne réussit pas tout du premier coup, elle apprend, fait des erreurs et évolue, ce qui la rend particulièrement attachante », détaille Laurine Raveglia. « Le prénom Thea nous a inspirées et, après plusieurs réflexions et essais, nous sommes arrivées à Orthéa. »
Du côté des inspirations pour la librairie elle-même, The Ripped Bodice, à New York, a particulièrement marquée Laurine Raveglia : « J’ai beaucoup aimé les étagères remplies de livres, les échelles pour y accéder, la sélection de goodies et de papeterie, mais aussi de petits objets liés à la boutique elle-même », décrit-elle.
Outre le café de spécialité fourni par Tanat, il sera possible de savourer à Orthéa une diversité de boissons chaudes, dont des matchas et des chaïs latte, tandis qu'une carte saisonnière avancera d'autres propositions en lien avec une saga, un personnage ou une sortie littéraire. Cookies et cakes, confectionnés sur place, seront également au menu.
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Librairie et café seront étroitement liés, y compris dans l'accueil d'événements : « Nous souhaitons organiser des rencontres entre passionnés, à travers des clubs de lecture, ou avec des auteurices, mais aussi héberger des activités un peu plus ludiques ou créatives, comme la création de marque-pages… Le programme se construira au fur et à mesure », prévoit Laurine Raveglia.
Les deux sœurs envisagent l'ouverture d'Orthéa en février 2027, en se laissant une marge selon l'avancée des travaux. D'ici là, elles réaliseront des immersions au sein de librairies et de coffee shops, afin de parfaire leurs connaissances respectives sur les métiers.
Photographie : L'identité graphique d'Orthéa, dont l'ouverture est prévue en 2027 (crédits Orthéa)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Exclusif — Depuis des années, les traducteurices revendiquent une visibilité plus importante de leur travail, auprès des éditeurs, mais aussi dans les médias et au sein des sélections des prix littéraires. Un traducteur a assigné les éditions Flammarion devant le tribunal judiciaire de Paris, assurant que la mention de son nom sur trois ouvrages qu'il avait traduits « n'était conforme ni au contrat ni au code des usages de l'édition ».
20/11/2026, 13:40
« Plonger dans un roman » s'incarne ici pleinement. Bleu métal est une aventure, portée par la culture ma’ohi et Tea, une des rares femmes descendues dans les abysses. Son émerveillement se heurte à la réalité brutale de l'exploitation minière des fonds marins. L'Océan l'a choisie comme alliée. Projet porté par Vaia Tuuhia et Claire Streit.
20/11/2026, 09:30
Michel Houellebecq est visé par une plainte pour agressions sexuelles et complicité de viol en réunion, révèle Mediapart ce jeudi 19 novembre. Les faits dénoncés par une comédienne remonteraient à décembre 2018, lors du tournage du film Thalasso, aux côtés de Gérard Depardieu. Une information judiciaire a été ouverte.
19/11/2026, 18:33
Écouter un auteur parler de son travail, puis se mettre à écrire. C’est le principe de Faire salon avec, une plateforme pédagogique québécoise dévoilée le 18 novembre. Le rappeur Webster et quatre autres artistes de la littérature participent à ces ateliers en ligne, destinés aux classes du primaire et du secondaire ainsi qu’à la formation continue.
19/11/2026, 16:49
Le Sénat italien a adopté, jeudi 19 novembre, un amendement qui obligerait les éditeurs à vendre la version numérique des manuels scolaires et universitaires à la moitié du prix du papier, au maximum. Présentée comme un moyen d’alléger la facture des familles, la mesure se heurte à l’opposition des éditeurs et des libraires. Elle n’est pas encore en vigueur.
19/11/2026, 16:22
Le rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2027 par l'Assemblée nationale a donné le ton d'un débat parlementaire qui s'annonce mouvementé. Alors que le Sénat s'apprête à se pencher à son tour sur le texte, ce vendredi 20 novembre, le rapporteur pour avis de la mission « Culture », à l'Assemblée nationale, « regrette profondément la baisse importante des crédits ».
19/11/2026, 15:43
« Certains secrets ne demandent qu’à être révélés, d’autres brûlent tout sur leur passage... » Bienvenue dans l'univers de Eyama : Les Enfants de l’Arcane. Une école militaire de magie, une vengeance qui coule dans les veines et un lien qui se tisse entre deux ennemis... Si ces éléments te parlent, alors je t'invite à découvrir la suite de cet article. Le second tome, Les Veilleurs de l’Aube, est en précommande sur Ulule jusqu’au 4 décembre. Projet porté par Mathilde Trainson.
19/11/2026, 10:44
Graphiste, illustratrice et linograveuse sous le nom de Zitounelino, Tania Koller lance une campagne Ulule pour financer la première édition de son abécédaire illustré. De A à Z, 26 animaux prennent vie dans des gravures en noir et blanc, dessinées puis imprimées à la main. Pensé pour être découvert en famille, ce livre invite petits et grands à explorer l’alphabet à travers la diversité du vivant et la poésie de l’image imprimée. Projet porté par Tania Koller.
19/11/2026, 09:30
La distribution de certains ouvrages a été perturbée, ce lundi 16 novembre, par les conséquences d'une cyberattaque subie par Divalto, prestataire français spécialisé dans la fourniture de logiciels destinés aux entreprises. Belles Lettres Diffusion Distribution, qui fait partie de ses clients, a ainsi vu son activité parasitée pendant quelques heures.
18/11/2026, 16:51
Un an après son partenariat avec Shein, Alibris poursuit sa diversification commerciale. Le vendeur américain de livres d'occasion annonce l'arrivée de plus d'un million de références sur Temu, autre géant du commerce en ligne. Les ouvrages seront expédiés depuis des entrepôts locaux, selon le programme de vendeurs partenaires de la plateforme.
18/11/2026, 16:31
L'invention du téléphone continue d'alimenter les controverses historiques. Une fondation liée aux descendants d'Alexander Graham Bell demande à Farrar, Straus and Giroux de corriger plusieurs passages de The Telephone: A New History, nouvel ouvrage de James Gleick. Elle conteste la présentation d'accusations de vol et de corruption visant l'inventeur. L'éditeur, lui, défend le travail de son auteur.
18/11/2026, 16:20
Le cabinet de la ministre Catherine Pégard accueille un nouveau membre, en la personne de Barthélemy Champanhet, nommé conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art. Sous-préfet, il travaillait auparavant au ministère de l'Intérieur.
18/11/2026, 09:53
Fondée fin 2025 et spécialisée dans la romance, la maison Spark Publishing annonce déjà sa fermeture au 31 décembre 2026, ainsi qu'une procédure de liquidation judiciaire en cours. L'équipe évoque des difficultés économiques, mais aussi plusieurs mois de harcèlement en ligne, allant, selon elle, jusqu'à des menaces de mort...
17/11/2026, 17:51
Exclusif — 10 ans après la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, force est de constater que les artistes et associations culturelles restent plus que jamais menacés, y compris par l'administration de l'État ou les élus. Afin de limiter les entraves, la sénatrice Sylvie Robert (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Ille-et-Vilaine) avance une proposition de loi dédiée.
17/11/2026, 16:24
La maison d'édition spécialisée dans l'apprentissage des langues depuis près d'un siècle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil, le 4 novembre dernier. Entre recul des ventes de livres, difficultés à l'exportation et concurrence des outils numériques, l'entreprise familiale, connue pour sa méthode Sans Peine, cherche à réorganiser son activité.
17/11/2026, 14:33
Dans une étude, l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) met une nouvelle fois en évidence la densité du maillage territorial des bibliothèques et son importance dans l'accès à la culture. Pour les zones rurales des Hauts‑de‑France, elles représentent en effet le premier équipement culturel de proximité, et bien souvent le seul.
17/11/2026, 14:24
Les tablettes se sont installées dans les classes japonaises, mais les parents restent attachés au livre imprimé. Selon une enquête publiée le 10 novembre par un éditeur scolaire, 71,5 % des personnes interrogées souhaitent que leurs enfants passent davantage de temps avec des ouvrages papier à l'école. La disparition des librairies de proximité les préoccupe également.
17/11/2026, 11:56
1 Commentaire
Cassandre
24/11/2026 à 16:37
Une librairie dans le 11eme arrdmt ? Quelle riche idée ! Il en manquait tant. J'espère pour les deux créatrices qui ont pris leurs distances avec leurs métiers d'origine, l'informatique et la logistique, qu'elles ont aussi pris quelques distances avec les rémunérations qui étaient les leurs parce que....Comment dire ? Les livres c'est lourd mais ça paye peu, voire très peu, voire même pas du tout.
Bon courage et bonne chance