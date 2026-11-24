Le 16, rue de Crussol, dans le 11e arrondissement de Paris, pourrait bien devenir une adresse prisée des amateurices de littératures de l'imaginaire et de boissons réconfortantes. Les sœurs Laurine et Solenne Raveglia y ouvriront en effet en 2027 Orthéa, un lieu « mêlant café de spécialité et librairie indépendante, avec une sélection littéraire principalement tournée vers la romance, la fantasy et les littératures de l’imaginaire », nous décrit la première.

« Cela fait plusieurs années que Solenne me parle de son envie d’ouvrir un café », détaille Laurine Raveglia, qui a récemment quitté son poste au sein d'un cabinet d’audit informatique afin de concrétiser ce projet sororal. Pour elle, le déclic remonte à un voyage effectué en début d’année 2026, lequel lui a permis « de prendre du recul sur ma vie, mais aussi de découvrir des coffee shops à Sydney ou des librairies, notamment spécialisées, à New York ».

Une évolution de regard sur sa situation professionnelle fait émerger « le sentiment d’avoir fait le tour de mon métier », explique-t-elle, et l'opportunité de mener un projet avec Solenne, de 12 ans sa cadette, qui travaillait pour sa part dans la logistique.

D'une manière assez naturelle, Solenne Raveglia prendra en charge la partie café d'Orthéa, tandis que Laurine se consacrera plus spécifiquement à la librairie. D'une centaine de mètres carrés, le local permettra de répartir à parts égales les activités de l'enseigne : des travaux sont en cours afin d'adapter les lieux, mais aussi de les équiper en bibliothèques et en comptoir, réalisés sur mesure par un menuisier.

« Nous nous sommes arrêtées sur une ambiance chaleureuse, sans nous enfermer dans les genres littéraires fantasy ou romance : la décoration sera plutôt contemporaine, avec des couleurs chaleureuses et douces, mêlant le vert olive, le beige, et des matières comme le noyer et l’acier », décrit Laurine Raveglia. Le fonds de la librairie devrait abriter environ un millier de références en ouvrages neufs.

La recherche d'un local a été facilitée par un coup de pouce d'amies de Laurine Raveglia, qui tiennent la boutique de seconde main The Good Club, également sise au 16, rue de Crussol ! Ou comment bien s'entourer...

Rendez-vous en 2027

Fantasy, romance et autres littératures de l'imaginaire seront représentées au sein de la librairie, des genres répondant aux propres goûts de Laurine Raveglia, qui a récemment renoué avec les livres. « Avec le rythme de vie, le travail et le stress, j'avais progressivement perdu l'habitude de lire », raconte-t-elle. « Il y a environ deux ans, je me suis mise à regarder des mangas, notamment Le Carnet de l'Apothicaire et Jujutsu Kaisen, et cela m'a redonné envie de me plonger dans des histoires et de suivre des personnages auxquels on s'attache. »

Elle se tourne alors vers la romantasy, puis vers la romance et la fantasy : « Depuis, la lecture a pris une place très importante dans mon quotidien », affirme-t-elle. Des retrouvailles, en quelque sorte, pour la future libraire, qui avait été marquée, dans sa jeunesse, par la saga Harry Potter de J.K. Rowling.

Parmi ses coups de cœur plus récents, elle cite la saga La Guilde des ombres d’Anna Triss (Pocket), dont la construction de l'univers l'a particulièrement marquée. « Anna Triss a une facilité pour déployer ce world building d'une manière toujours fluide. La psychologie de ses personnages est également très riche : on suit leur évolution, leurs blessures et leurs contradictions, car ce sont des êtres moralement ambigus, ce qui enrichit la relation des lecteurs avec eux. J’ai beaucoup aimé les touches d’humour et les joutes verbales entre les personnages, que l'autrice arrive à distiller même dans les moments sombres. »

Ces lectures récentes ont même inspiré l'enseigne de la librairie : Orthéa dérive ainsi du nom de l'héroïne Légendes de Thezmarr d'Helen Scheuerer (trad. Karine Xaragai, puis Morgane Bratschi, Korrigan), Althéa, surnommée Thea. « C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé pour sa force, mais aussi pour ses failles et son évolution au fil de l'histoire. Elle ne réussit pas tout du premier coup, elle apprend, fait des erreurs et évolue, ce qui la rend particulièrement attachante », détaille Laurine Raveglia. « Le prénom Thea nous a inspirées et, après plusieurs réflexions et essais, nous sommes arrivées à Orthéa. »

Du côté des inspirations pour la librairie elle-même, The Ripped Bodice, à New York, a particulièrement marquée Laurine Raveglia : « J’ai beaucoup aimé les étagères remplies de livres, les échelles pour y accéder, la sélection de goodies et de papeterie, mais aussi de petits objets liés à la boutique elle-même », décrit-elle.

Outre le café de spécialité fourni par Tanat, il sera possible de savourer à Orthéa une diversité de boissons chaudes, dont des matchas et des chaïs latte, tandis qu'une carte saisonnière avancera d'autres propositions en lien avec une saga, un personnage ou une sortie littéraire. Cookies et cakes, confectionnés sur place, seront également au menu.

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Librairie et café seront étroitement liés, y compris dans l'accueil d'événements : « Nous souhaitons organiser des rencontres entre passionnés, à travers des clubs de lecture, ou avec des auteurices, mais aussi héberger des activités un peu plus ludiques ou créatives, comme la création de marque-pages… Le programme se construira au fur et à mesure », prévoit Laurine Raveglia.

Les deux sœurs envisagent l'ouverture d'Orthéa en février 2027, en se laissant une marge selon l'avancée des travaux. D'ici là, elles réaliseront des immersions au sein de librairies et de coffee shops, afin de parfaire leurs connaissances respectives sur les métiers.

Photographie : L'identité graphique d'Orthéa, dont l'ouverture est prévue en 2027 (crédits Orthéa)

Par Antoine Oury

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