Au début des années 1950, Gentille Arditty-Puller apparaît à deux reprises dans la presse d’Istanbul. Dans Hafta, Adalet Cimcoz la compte parmi les « dix femmes intéressantes d’Istanbul » — je traduis du turc, comme pour les citations de presse qui suivent. En mars 1953, Aydabir la présente sous un titre qui ressemble à un petit passeport : « La romancière qui fait connaître Istanbul à Paris. » Dans cette phrase, il y a deux villes. Entre elles, une langue.

Aujourd’hui, le nom de Gentille Arditty-Puller apparaît rarement lorsqu’on parle de littérature turque, et guère davantage lorsqu’on énumère les écrivains d’Istanbul. Pourtant, il suffit de regarder les titres de ses livres : À l’ombre des minarets, Vent de Marmara, Plaisir d’Istanbul, Paysages de Turquie.

Gentille écrivait Istanbul en français

Elle naît à Istanbul en 1913, fille unique d’une famille juive aisée originaire de Salonique. Son père, Hugo Arditty, est lié au monde du spectacle de Beyoğlu : il est notamment présenté comme l’impresario du Théâtre français ; la famille possède également les cinémas Saray et İpek.

Elle reçoit une éducation française, joue du piano, épouse Rafael Puller et s’installe avec lui à Tünel. Leur appartement aurait accueilli un petit cercle artistique. Elle écrit pendant des années dans Le Journal d’Orient, quotidien francophone d’Istanbul, et tient la critique d’art d’un autre quotidien francophone, Istanbul. Paris fait partie de son horizon éditorial ; Istanbul, elle, fait partie de son adresse.

Lorsqu’un texte consacré à Istanbul est écrit en français, il est tentant de supposer que le regard l’est aussi : un voyageur venu d’ailleurs, un diplomate, un écrivain de passage, un observateur découvrant la ville depuis sa chambre d’hôtel. Lamartine, Nerval ou Gautier ont laissé leurs Istanbul. Gentille Arditty-Puller n’est pas venue chercher la sienne.

Elle y habitait.

Son français contient Galata, Tünel, les rues de Beyoğlu, les îles, les minarets, le Bosphore. Ce n’est pas une langue posée à distance sur une ville exotique. C’est l’une des langues dans lesquelles cette ville se vivait encore.

Chanteplainte, publié à Paris en 1952, le montre peut-être mieux que tout autre livre. Rachel, son héroïne, est une jeune fille juive qui vit avec son père rue Karanfil, à Galata. Elle étudie à Sainte-Pulchérie, joue du piano et rêve d’entrer au Conservatoire de Paris. Puis son père meurt. Son frère et sa belle-sœur la retirent de l’école. Le piano est vendu. Une autre vie lui est assignée. Des années plus tard, c’est son neveu Silvio qui se met au piano et entre au Conservatoire de Paris : il accomplit, sans le savoir, le rêve de sa tante.

Vent de Marmara déplace encore le point de vue. Semra, fille orpheline d’un père turc et d’une mère grecque, a grandi à Paris. Elle revient à Istanbul pour vendre la maison de Büyükada dont elle a hérité. Sur l’île, cette peintre fortunée s’éprend de Suavi, un berger qui n’a fréquenté que l’école primaire. Les jardins, les vendeurs ambulants, une femme qui vend de la lavande séchée, le keten helva, la lumière derrière Heybeliada entrent dans le roman. Istanbul cesse d’être un panorama. Elle devient un lieu dont on hérite, auquel on revient, où l’on aime, et que l’on envisage pourtant de quitter.

En 1957 paraît Plaisir d’Istanbul, publié à Istanbul chez Hachette et accompagné de dessins de Bedri Rahmi Eyüboğlu. Le livre regarde monuments, quartiers, distractions, histoire et vie quotidienne. Une présentation publiée la même année par le Touring et Automobile Club de Turquie le décrit comme destiné aussi bien aux habitants de la ville qu’aux voyageurs qui la découvrent. L’auteure parle aux visiteurs, mais depuis l’intérieur.

Sa bibliographie dessine d’ailleurs cette circulation. À l’ombre des minarets paraît à Istanbul en 1941. Le Jardin des grenades, recueil de poèmes en prose, est publié à Paris en 1948. Chanteplainte y paraît en 1952 ; Vent de Marmara et Plaisir d’Istanbul sortent à Istanbul chez Hachette. Les livres traversent les frontières plus facilement que leur auteure ne traversera, plus tard, les classifications littéraires.

L’histoire littéraire a un faible pour l’état civil. Dans quelle langue avez-vous écrit ? À quelle communauté apparteniez-vous ? Dans quel pays faut-il ranger votre œuvre ? Il faut bien classer les livres. Mais il arrive que le séparateur du fichier passe en plein milieu d’une ville.

Istanbul a été écrite pendant des siècles dans d’autres langues que le turc : grec, arménien, ladino, italien, français. Les mêmes rues ont changé d’alphabet sans changer de trottoir.

Le français y tenait une place à part. C’était la langue des écoles comme Sainte-Pulchérie ou le lycée de Galatasaray, celle d’une presse quotidienne, celle dans laquelle se parlaient des Stambouliotes qui n’avaient pas la même langue maternelle. Chez les Arditty-Puller, on parlait aussi français lors des réceptions familiales.

Le cas d’Arditty-Puller est plus étrange encore : elle écrit dans une langue qui appartient à la vie culturelle de sa propre ville, puis cette langue a pu contribuer, avec le temps, à l’éloigner de ses lecteurs dans cette même ville. Son français devient rétrospectivement le signe d’un ailleurs, alors qu’il avait été l’un des idiomes de son quotidien.

Il faudrait éviter de lui inventer après coup une identité littéraire plus commode. Pourquoi a-t-elle choisi le français ? Nous ne disposons pas d’une déclaration qui permettrait de ramener ce choix à une cause unique. Son éducation, le Beyoğlu de son époque, la presse francophone, ses lectures, son goût personnel : tout cela a pu compter. Quand la biographie se tait, mieux vaut ne pas lui prêter des phrases.

Gentille Arditty-Puller meurt en septembre 1957. Un avis publié dans Cumhuriyet confirme sa disparition cette année-là. Elle n’a qu’une quarantaine d’années.

Sa bibliographie, elle, continue. Peu après sa mort paraît à Paris Moisson de cendres, que Vatan publie dès 1959 en feuilleton, en turc, sous le titre Kül Harmanı. Suivent Contes d’Orient et d’Occident (1959), puis, en 1963, Portraits sans retouches, que Cumhuriyet annonce comme « une nouvelle œuvre de Gentille Arditty-Puller ». L’auteure est morte depuis six ans. Le livre est nouveau.

Paysages de Turquie suit en 1964, puis, en 1967, un dernier recueil de poèmes, L’Âtre et le courtil : comme si la bibliothèque continuait tranquillement une existence que l’histoire littéraire avait cessé de suivre. Elle avait commencé par la poésie ; sa bibliographie se referme sur elle.

Ses livres existent. On les trouve encore chez les bouquinistes et dans les catalogues. Plaisir d’Istanbul a même été réimprimé en 2019 et en 2023, et l’exemplaire numérisé de l’Université d’Ottawa se lit librement sur Internet Archive. Certains exemplaires portent ses dédicaces ; l’un des Plaisir d’Istanbul proposés en France est signalé comme dédicacé à Georges Duhamel. C’est une œuvre à laquelle il manque le geste qui précède la recherche : connaître le nom.

Dans un texte intitulé « Batan Geminin Malları » — « les biens du navire qui sombre » —, l’historien de la littérature M. Kayahan Özgül consacrait à Gentille Arditty-Puller une brève notice, qu’il terminait par une invitation presque désinvolte. Cette écrivaine qui avait tant parlé d’Istanbul — la ville qu’Özgül présente comme sa patrie — mériterait, écrivait-il en substance, une étude. Et il laissait la tâche à qui saurait le français. La phrase n’a pas beaucoup vieilli.

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En 1953, Aydabir appelait Gentille Arditty-Puller « la romancière qui fait connaître Istanbul à Paris ». Elle a fait connaître Istanbul à Paris.

Il serait peut-être temps qu’Istanbul la reconnaisse.

Crédits photo : Jorge Franganillo, CC BY SA 4.0

Par Adnan Algın

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