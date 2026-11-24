Derrière Le Noël d'Ernest et Célestine se retrouve la série Ernest et Célestine, la Collection, qui compte deux saisons produites entre 2017 et 2021, dans le prolongement du film Ernest et Célestine (Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent Patar, 2012).

Le long-métrage d'animation de cette fin d'année reprend plusieurs épisodes de la seconde saison de la série, pour composer un film de 71 minutes.

Aurélie Raphaël, artiste visuelle et réalisatrice, a également assuré la direction artistique du long-métrage Pachamama (2018) et réalisera la série Nino Dino, actuellement en production chez Folivari, aux côtés de Jeanne-Sylvette Giraud. Cette dernière s'inspirera des livres de Camille Kohler et Thierry Bedouet parus aux éditions Milan.

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Par Antoine Oury

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