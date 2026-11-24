Née à Saint-Étienne en 1983, Julie Colombet s'attache rapidement à la pratique du dessin et de la peinture et découvre au cours de ses études, à l'occasion d'un BTS communication visuelle à Chaumont, la littérature jeunesse et ses possibilités artistiques et créatives.

Elle poursuit ses études à l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne avant de se consacrer pleinement à l'écriture et à l'illustration pour la jeunesse à partir de 2009. L'année suivante parait son premier album, L'éléphant et poisson, aux éditions Le petit lézard (filiale jeunesse du Lézard noir).

Elle a publié une trentaine d'albums, qui mettent régulièrement en scène des animaux, au sein de plusieurs maisons d'édition, dont L'école des loisirs, Kaléidoscope, Sarbacane, Oui'Dire ou Hélium.

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Elle collaborait parfois avec des auteurs, comme Isabelle Collombat, Alice Butaud et Marie Desplechin pour la série Bestioles, d'après le podcast de France Inter, mais aussi Elena Balzamo (Le pain rond et le cochon, Flies France, 2018), Christelle Cailleteau (Hélène, princesse intrépide, Kaléidoscope, 2022) ou Nicolas Codron (Mademoiselle Mangetou, Sarbacane, 2020).

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Elle avait dernièrement publié, en 2025, Animaux bizarres (avec des textes de Béatrice Fontanel, GrandPalaisRmnEditions et Universcience, 2025), Peurs et Mystères (textes de Béatrice Fontanel, GrandPalaisRmnEditions et Universcience, 2025) et Chut ! (avec Cécile Bergame, Oui'Dire, 2025).

L'autrice-illustratrice intervenait régulièrement dans des publications des éditions Milan, comme Histoires pour les petits, Picoti, Kolala, ou Toupie. Elle avait par ailleurs signé l'affiche de l'événement national Partir en Livre, en 2025.

Julie Colombet vivait et travaillait à Lyon, et « rencontrait très régulièrement les enfants lors d'interventions scolaires, en salons et médiathèques où elle communiquait son amour des animaux qu'elle mettait en scène avec humour et tendresse », souligne La Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse dans un communiqué.

Photographie : Julie Colombet (crédits La Charte des auteurs et illustrateurs de jeunesse), couverture de son premier album, L'éléphant et poisson, paru en 2010 aux éditions Le petit lézard (Le lézard noir)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com