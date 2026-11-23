Dans une déclaration à BFMTV, ce lundi 23 novembre, elle dénonce : « Je me suis battue pour retrouver ma dignité et ma liberté. Je ne laisserai personne me les reprendre. » Et d'annoncer son intention d'engager des poursuites judiciaires contre les éditions Tinbad et la psychanalyste Sabine Prokhoris, autrice d'Emprises, les impasses d'une success story, un essai attendu le 26 novembre.

La maison d'édition est mise en cause pour avoir transmis à plusieurs rédactions, sans l'autorisation de l'intéressée, des photographies et, selon les révélations du Canard enchaîné, des vidéos à caractère sexuel provenant du dossier judiciaire des viols de Mazan. L'opération visait à promouvoir un ouvrage qui remet notamment en question le récit de la victime.

« Je suis profondément choquée que des images relevant de mon intimité la plus absolue puissent être exhibées et instrumentalisées à des fins commerciales », déclare Gisèle Pelicot. Avant de résumer son refus en une phrase : « Je refuse que mon intimité devienne un argument publicitaire. » Elle dénonce également le contenu du livre, qui décrit des scènes de violences sexuelles la concernant et propose une interprétation de sa vie qu'elle juge « insupportable ». « Je refuse, surtout, que l'on réécrive mon histoire en laissant entendre que j'aurais été complice de ce que j'ai subi. »

Son avocat Christophe Bigot distingue deux aspects de l'affaire : d'une part, l'utilisation commerciale d'images intimes sans consentement, de l'autre, un ouvrage qui remet en cause le statut de victime de sa cliente. « Elle est dévastée par ce qui est arrivé. Je crois aussi que ça touche toute sa famille », assure l'avocat, qui dénonce une situation relevant, selon lui, d'une « violation caractérisée de la loi ».

Gisèle Pelicot entend désormais utiliser « toutes les procédures nécessaires à l'encontre de la maison d'édition Tinbad et de l'auteure de cet ouvrage ». À ce stade, il s'agit d'une annonce de saisine de la justice, et non d'une décision judiciaire constatant une infraction.

Dès le 20 novembre, Me Stéphane Babonneau dénonçait auprès de Libération une volonté de « détruire » et de « salir » sa cliente. Avec Me Antoine Camus, il examinait alors les suites judiciaires envisageables.

Les excuses de Tinbad n'ont pas éteint la controverse

Comme le détaillait ActuaLitté le lendemain de l'éclatement de l'affaire, Christelle Mercier, directrice éditoriale de Tinbad, avait reconnu ne pas disposer de l'accord de Gisèle Pelicot pour communiquer les images, tout en défendant un envoi présenté comme « privé et informatif ». Face aux réactions, la maison a changé de position : dans un communiqué transmis à ActuaLitté le 21 novembre, Tinbad a présenté ses excuses à Gisèle Pelicot, reconnu une communication « malheureuse et inadaptée » et annoncé l'arrêt de la promotion du livre.

L'éditeur renonce également à tout nouveau tirage. L'autrice pourra récupérer ses droits après l'écoulement des 280 exemplaires actuellement en circulation chez le distributeur.

La maison assure toutefois qu'« aucune image de viol, ni vidéo à caractère pornographique » n'a été transmise aux journalistes. Cette affirmation ne revient pas à démentir l'envoi de photographies intimes, reconnu précédemment par sa responsable.

« Aujourd'hui, je me retrouve une nouvelle fois humiliée, exposée et blessée. Comme si l'épreuve du procès n'avait pas suffi ! », déclare de son côté Gisèle Pelicot.

Sabine Prokhoris conteste la promotion, pas ses thèses

Interrogée par Libération, Sabine Prokhoris s'était déclarée « consternée par ces méthodes de promotion », affirmant ne pas avoir été informée de l'envoi des fichiers et ne pas les avoir elle-même transmis à son éditeur. Contactée ce 23 novembre par l'AFP, elle renvoie à un communiqué attribuant à Tinbad l'entière responsabilité de cette communication. Elle rappelle également que son essai porte, selon elle, sur l'examen critique de la notion d'emprise, et non exclusivement sur l'affaire Pelicot.

La philosophe et psychanalyste y interroge la place de l'emprise dans les discours sur les violences sexuelles et envisage que Gisèle Pelicot ait pu avoir une certaine connaissance des agissements de son ancien mari, voire une implication inconsciente. Pour étayer cette hypothèse, l'autrice mobilise notamment des éléments qu'elle présente comme issus du dossier judiciaire et des photographies privées du couple. Elle reconnaît pourtant elle-même que ces images ne constituent pas une preuve d'entente concernant les viols.

Dominique Pelicot a été condamné en décembre 2024 à 20 ans de réclusion criminelle pour les viols et les agressions sexuelles commis sur son épouse, notamment avec la participation d'autres hommes.

La diffusion des images au cœur du risque pénal

Comme nous le rappelions dans notre premier article, l'article 226-2-1 du Code pénal réprime, sous certaines conditions, la diffusion sans consentement de contenus présentant un caractère sexuel. Les peines peuvent atteindre deux ans d'emprisonnement et 60.000 € d'amende pour une personne physique, et jusqu'à 300.000 € d'amende pour une personne morale reconnue pénalement responsable.

Le fait que les fichiers aient été adressés à quelques journalistes, plutôt que publiés sur un site accessible au public, n'écarte pas à lui seul une éventuelle infraction. La nature exacte des documents, leurs conditions d'obtention et les circonstances de leur transmission devront cependant être établies.

Gisèle Pelicot avait déjà engagé une démarche judiciaire contre Paris Match en avril 2025, après la publication de photographies privées sans son accord. Un accord amiable conclu quelques mois plus tard prévoyait le versement de 40.000 € à deux associations d'aide aux victimes.

Crédits photo : Gisèle Pélicot

Par Hocine Bouhadjera

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