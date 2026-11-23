Les délibérations régionales du Prix Goncourt des lycéens 2026 se sont tenues lundi 23 novembre, à huis clos, dans six villes : Lyon, Metz, Nîmes, Paris, Poitiers et Rennes. Les représentants des classes participantes ont départagé les quinze ouvrages encore en compétition, issus de la première sélection de l'Académie Goncourt.

Organisé par la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale, sous le haut patronage de l'Académie Goncourt, le prix célèbre cette année sa 39e édition. Près de 2000 élèves ont participé à l'opération, avec des rencontres organisées en octobre pour échanger directement avec les écrivains.

Les cinq finalistes du Prix Goncourt des lycéens 2026 :

Faire la peau, de Louise Chennevière (P.O.L)

Nous aussi, d'Anne Godard (Actes Sud)

Joseph dans la nuit, d'Olivier Grondeau (L'Iconoclaste)

Je, de Lilia Hassaine (Gallimard)

De l'autre côté du lac, de Sylvain Prudhomme (Minuit)

Dans Faire la peau, Louise Chennevière s'attaque aux violences maternelles et à l'emprise qui peut s'exercer au sein d'une relation mère-fille. À travers un récit intime, elle interroge les représentations de l'amour maternel, la culpabilité et la difficulté de rompre avec une histoire familiale destructrice.

Avec Nous aussi, Anne Godard raconte une famille privilégiée, installée dans un immeuble parisien et réunie chaque été dans une maison à la montagne. Derrière cette unité presque étouffante, où les enfants grandissent sans parvenir à se distinguer du groupe, une violence longtemps tue finit par fissurer l'ordre familial.

Joseph dans la nuit, d'Olivier Grondeau, revient sur l'arrestation de l'auteur en Iran, à Chiraz, alors que le pays est traversé par le mouvement « Femme, Vie, Liberté ». Accusé de recueillir des informations pour des puissances étrangères, il raconte sa détention, l'isolement et les ressources trouvées dans la littérature et l'imaginaire pour résister à l'enfermement.

Dans Je, Lilia Hassaine redonne la parole à Antoinette Cosway, première épouse d'Edward Rochester, personnage du roman Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Depuis la Jamaïque de 1831, elle revisite le destin de cette femme progressivement privée de sa liberté, en proposant une autre lecture de son histoire.

Enfin, De l'autre côté du lac, de Sylvain Prudhomme, entraîne ses personnages près d'un lac de haute montagne, à la frontière d'une réserve naturelle interdite aux humains. Une photographe remarque d'étranges phénomènes, puis un corps est découvert. Quelques mois plus tard, elle disparaît à son tour. Le roman mêle mystère, rapport à la nature et désir d'échapper aux contraintes de l'existence.

La sélection comptait initialement 16 ouvrages. Elle a été ramenée à 15 après le retrait de C'était ça ou mourir, de Thélyson Orélien (Grasset), décidé le 25 septembre par l'Académie Goncourt sur fond d'accusations de plagiat et de soupçons de recours à l'intelligence artificielle.

Le lauréat connu jeudi 26 novembre

Les douze lycéens délégués, désignés lors des délibérations régionales, se retrouveront jeudi 26 novembre au matin à Rennes pour choisir le lauréat à huis clos. Son nom sera annoncé aux alentours de 13 h, depuis l'Hôtel de Ville. La remise du prix se déroulera le même jour, en début de soirée, à l'Assemblée nationale.

Créé en 1988 à Rennes, le Goncourt des lycéens confie aux élèves le choix d'une œuvre de littérature contemporaine. Les classes participantes, issues notamment des filières générales, technologiques et professionnelles, travaillent sur les textes avec leurs enseignants et rencontrent les auteurs avant de défendre leurs préférences lors des délibérations. L'association Bruit de Lire participe également à l'organisation du dispositif.

Partenaire du prix, Kobo by Fnac fournit par ailleurs les ouvrages en version numérique aux classes situées à l'étranger et dans les territoires ultramarins, une solution également utile aux élèves présentant des troubles dyslexiques.

En 2025, Nathacha Appanah avait remporté le 38e Prix Goncourt des lycéens avec La Nuit au cœur (Gallimard), roman consacré à trois femmes confrontées aux violences conjugales. L'ouvrage avait également reçu le Prix Femina et le Prix Renaudot des lycéens.

Liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Goncourt des lycéens

Par Hocine Bouhadjera

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