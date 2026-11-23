Le 20e Sommet de la Francophonie devait désigner un secrétaire général pour la période 2027-2030. Après plusieurs heures de négociations à huis clos, les dirigeants ont accepté la proposition de la présidence cambodgienne : prolonger de 12 mois le mandat de Louise Mushikiwabo, ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères, élue en 2018 et en fonction depuis janvier 2019.

Selon Le Monde, le compromis a été approuvé à main levée par 37 voix. Pour la première fois depuis 1997, un sommet s'achève sans secrétaire général élu.

Une guerre congolaise jusque dans les urnes

Au cœur de l'impasse, deux pays voisins, le Rwanda et la République démocratique du Congo (RDC), dont les relations sont profondément dégradées par la guerre dans l'est congolais. Kigali soutient le groupe armé M23, qui contrôle plusieurs territoires de la région. En février 2025, le Conseil de sécurité des Nations unies avait exigé l'arrêt de ce soutien militaire et le retrait des forces rwandaises du territoire congolais.

Pour Kinshasa, la reconduction de Louise Mushikiwabo, ancienne cheffe de la diplomatie de Paul Kagame, était inacceptable. Les autorités congolaises avaient même menacé de quitter l'OIF si elle obtenait un troisième mandat. « Madame Louise Mushikiwabo est une égérie du régime rwandais », dénonçait Lambert Mende, député et ancien ministre congolais, sur TV5MONDE, le 12 novembre.

En mars 2026, lors de la présentation de la candidature de Juliana Amato Lumumba, Félix Tshisekedi avait déjà interpellé l'organisation : « La Francophonie ne doit jamais être un espace d'indifférence. » Le président congolais réclamait une solidarité effective envers les populations victimes du conflit, ainsi que le respect de la souveraineté des États membres.

« J-364 »

La RDC occupe une place majeure au sein de la Francophonie, notamment par son poids démographique. Selon le rapport 2026 de l'OIF, elle compte 67,8 millions de francophones, contre environ 66,8 millions en France. Avec cette nouvelle méthode de calcul, qui intègre les enfants scolarisés en français dès le primaire, elle devient le premier pays francophone du monde en nombre de locuteurs. Pourtant, aucun représentant congolais n'a dirigé l'organisation depuis la création du poste de secrétaire général, en 1997.

Le contraste avec le Rwanda nourrit également la contestation congolaise : Kigali ne compte que 748.000 francophones, soit 5 % de sa population. Depuis 2008, le pays privilégie l'anglais dans l'enseignement et a rejoint le Commonwealth en 2009. Le français reste néanmoins l'une de ses langues officielles. Le 14 novembre, l'opposant congolais Martin Fayulu s'interrogeait : « Comment un pays qui a relégué le français au second plan au profit de l'anglais [...] peut-il prétendre diriger l'OIF pour un troisième mandat ? »

Quatre candidats étaient en lice : Louise Mushikiwabo, la Congolaise Juliana Amato Lumumba, fille de Patrice Lumumba, la Mauritanienne Coumba Bâ et l'ancien Premier ministre roumain Dacian Cioloș. Pour débloquer la situation, Kinshasa avait envisagé de retirer sa candidate au profit du Roumain. Une preuve de « flexibilité » et de « souplesse », selon le ministre congolais Patrick Muyaya, interrogé par RFI.

Kigali refusait toutefois de retirer Louise Mushikiwabo. Son ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, raconte avoir proposé une prolongation de deux ans, avec l'engagement de ne présenter aucun candidat à sa succession. « Le délai de deux ans a été ramené à un an », explique-t-il. Le 17 novembre, la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, publiait sur X un simple « J-364 ». Son homologue rwandais répondait : « J+410. Revoyez vos maths. »

La France, entre médiation et accusations d'ingérence

Paris occupe une position particulièrement délicate dans cette affaire : en mai 2018, Emmanuel Macron avait personnellement soutenu la candidature de Louise Mushikiwabo à la tête de l'OIF, face à la secrétaire générale sortante, la Canadienne Michaëlle Jean, dans le cadre du rapprochement diplomatique avec le Rwanda. Huit ans plus tard, le même Emmanuel Macron demande à Kigali de retirer sa candidate.

À quelques jours du sommet, le chef de l'État a adressé des courriers à Paul Kagame et Félix Tshisekedi, leur proposant le retrait des candidatures rwandaise et congolaise. Cette solution aurait notamment favorisé Dacian Cioloș, ancien Premier ministre roumain, présenté comme une possible personnalité de compromis.

La présidence française assure avoir recherché une issue consensuelle, sans prendre officiellement parti. Le 15 novembre, Emmanuel Macron appelait publiquement à « bâtir le consensus pour préserver l'union », rapportait l'AFP. Le Canada défendait également cette approche.

« Le Rwanda ne cède à aucune pression de quiconque », a répliqué le 14 novembre le ministre des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe. Celui-ci accuse également Paris d'avoir sollicité plusieurs États pour qu'ils soutiennent la candidature roumaine. Selon Jeune Afrique, Paul Kagame aurait même reproché à Emmanuel Macron d'être le « facteur de division unique » du sommet, lors d'un échange particulièrement tendu entre les deux présidents.

« Il n'y avait aucune injonction », assure de son côté Patrick Muyaya, ministre congolais de la Communication. Ce dernier défend une initiative destinée à « préserver l'unité de notre organisation en privilégiant la voie du consensus ». Kako Nubukpo, économiste togolais, ancien responsable de l'OIF et soutien de Louise Mushikiwabo, estime que la démarche française aurait gagné à rester discrète. Pour lui, l'envoi d'un courrier officiel revêt nécessairement « une forme d'injonction ».

La question touche plus largement à l'influence historique de Paris dans une organisation longtemps considérée comme un instrument de sa diplomatie culturelle. Mais cette influence a désormais ses limites. L'historien Frédéric Turpin souligne, de son côté, que le refus de Paul Kagame témoigne aussi du fonctionnement multilatéral de l'institution : « Ce n'est pas parce que la France dit quelque chose qu'elle est forcément écoutée. »

L'Afrique revendique une place centrale

La candidature de Dacian Cioloș a également suscité des résistances : plusieurs États africains souhaitent conserver la direction de l'OIF entre les mains d'une personnalité issue du continent, qui concentre une part majeure des locuteurs francophones.

Dans Le Débat africain, sur RFI, la journaliste tunisienne Hanène Zbiss défend cette position : la Francophonie, « c'est d'abord les pays africains et l'Afrique francophone ». Son confrère sénégalais Ousmane Ndiaye rappelle toutefois que « tout le monde sait qu'il y a un pays qui décide en coulisses » : la France, qui avait précisément soutenu l'arrivée de Louise Mushikiwabo en 2018. Pour le journaliste tchadien Éric Topona, « l'OIF sort quand même fragilisée ». Au-delà des candidatures, « c'est désormais la question de la gouvernance et de la représentativité [...] qui est en jeu ».

L'enjeu est d'autant plus sensible que l'organisation a déjà perdu le Mali, le Burkina Faso et le Niger en 2025. Une rupture avec la RDC, l'un de ses principaux bassins de locuteurs francophones, aurait constitué un nouveau coup dur. En évitant ce départ, le sommet de Phnom Penh a préservé l'essentiel.

Depuis 2022, le règlement de l'OIF autorise, faute de consensus, une élection à la majorité simple des membres présents et votants. D'ici à 2027, trois réformes seront discutées : limiter le nombre de mandats, instaurer une rotation régionale et revoir les conditions de majorité. Le Rwanda défend notamment le passage à la majorité absolue.

Quelle Francophonie après la crise ?

Fondée en 1970 à Niamey, l'organisation réunit désormais 92 États et gouvernements, dont 53 membres de plein droit, cinq membres associés et 34 observateurs. Sa mission dépasse largement la promotion du français. Elle intervient dans l'éducation, la coopération culturelle, la formation, la gouvernance démocratique, la médiation politique et le développement économique.

Dans Le Débat africain, plusieurs journalistes ont justement interrogé cette accumulation de missions. L'organisation doit-elle prioritairement défendre la langue et la culture, renforcer son rôle diplomatique ou développer une coopération économique plus structurée ? Des orientations qui supposent des moyens, mais aussi une vision politique commune.

Pour le monde du livre, ces interrogations ne sont pas abstraites : l'OIF soutient depuis plusieurs décennies les Centres de lecture et d'animation culturelle (CLAC), implantés dans les zones rurales et les quartiers défavorisés. Elle organise également le Prix des cinq continents, créé en 2001 pour promouvoir les littératures francophones, et accompagne des initiatives de coopération entre éditeurs.

Le sommet cambodgien n'a pas été entièrement paralysé. Les dirigeants ont adopté la Déclaration de Phnom Penh, une résolution sur les situations de crise et un appel consacré au patrimoine culturel. Ce dernier insiste notamment sur la protection des biens culturels, leur restitution et la diversité des expressions face aux transformations numériques.

La France, qui venait de transmettre au Cambodge la présidence du Sommet après deux années à sa tête, avait également défendu cette dimension dans le discours prononcé par Emmanuel Macron le 15 novembre. Le chef de l'État y présentait le français comme un outil de dialogue, tout en insistant sur la nécessité de respecter les autres langues.

Le prochain sommet ordinaire se tiendra à Ottawa, au Canada, en 2028. Le Premier ministre Mark Carney a déjà annoncé qu'il serait consacré à la découvrabilité des contenus francophones à l'ère de l'intelligence artificielle, un enjeu qui concerne directement l'édition, les médias et la circulation des œuvres.

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« La candidature de Madame Lumumba reste en lice », assure Patrick Muyaya. Les autres prétendants pourront également se représenter, tandis que le Rwanda s'engage à ne présenter aucun candidat. Un sommet extraordinaire pourrait se tenir « vers la fin de l'année prochaine », selon le ministre rwandais Olivier Nduhungirehe. L'OIF confirme une élection en 2027, sans date ni lieu précis.

Crédits photo : vue aérienne de Phnom Penh, capitale du Cambodge, avec le Palais royal au premier plan, où s'est tenu le 20e Sommet de la Francophonie en novembre 2026 (Mao Piseth, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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