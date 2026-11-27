À Tucson, en Arizona, Sabera Ahmadi n’a plus donné signe de vie depuis trois semaines. Cette réfugiée afghane a été vue pour la dernière fois à la sortie de son travail. Pourtant, aucune enquête officielle n’a été ouverte et son mari n’a même pas signalé sa disparition. Alertée par la meilleure amie de Sabera, Frankie Elkin accepte de partir à sa recherche. Mais une vidéo vient rapidement compliquer les investigations : elle montre la jeune femme en train de quitter les lieux d’un double meurtre particulièrement violent.

Un passé familial au cœur de l’enquête

Lorsque le mari de Sabera, Isaad, disparaît à son tour et que leur fille de quatre ans, Zahra, échappe à une tentative d’enlèvement, Frankie comprend que l’affaire dépasse la simple recherche d’une personne disparue. Pour espérer réunir la famille, elle devra remonter le fil de son histoire et éclaircir les secrets qui l’entourent.

Les éditions Albin Michel nous en proposent un extrait, à paraître le 6 janvier 2027 :

Avec ce nouveau volet des aventures de Frankie Elkin, Lisa Gardner mêle enquête criminelle, disparition et suspense familial. L’autrice américaine, régulièrement classée parmi les meilleures ventes du New York Times, est connue pour ses romans nourris par un important travail de recherche sur les procédures policières. Plusieurs de ses livres ont été récompensés ou adaptés au cinéma et à la télévision. En France, La Maison d’à-côté a notamment reçu le Grand Prix des Lectrices de Elle.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

Contact : avantparution@actualitte.com