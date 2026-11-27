Paris, années 1980. Mohamed est encore un petit garçon lorsqu’il sillonne la capitale sur son vélo rouge. Au fil de ses escapades, il se lie d’amitié avec Fifine, une fille de la rue qui l’attend sur son bout de trottoir. Des années plus tard, devenu adulte, il se remémore cette période et les figures qui l’ont peuplée. Mais les souvenirs se révèlent parfois incertains : certains épisodes semblent s’être déroulés autrement, d’autres relèvent peut-être davantage du désir que de la réalité.

Le quartier des Halles comme royaume d’enfance

À travers cette mémoire reconstruite, Akli Tadjer raconte le parcours singulier d’un enfant des rues de Paris, tout en abordant des thèmes plus larges : l’immigration, le racisme, la prostitution, les liens familiaux, l’amour et l’amitié. Le récit accorde une place centrale aux émotions, présentées comme le fil qui permet de conserver les traces de l’enfance.

Avec ce quatrième ouvrage publié aux éditions Les Escales, l’auteur signe, selon son éditeur, son roman le plus intime.

Les éditions Les Escales nous en proposent un extrait, à paraître le 7 janvier 2027 :

Né le 11 août 1954 à Paris, Akli Tadjer (en kabyle : Akli Taǧer) est un écrivain majeur de la littérature franco-algérien. Avec Mon père, mon royaume et les filles, Akli Tadjer signe son quatrième ouvrage aux éditions Les Escales et son roman le plus intime au cœur d’une œuvre largement saluée par la critique.

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Par Lina Tinel-Sebie

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