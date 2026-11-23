« “Y a aucun adulte du tout ? — Je crois pas.” Le blond prononça ces mots d’un ton solennel ; mais la joie d’une ambition réalisée le submergea soudain. Au milieu de la tranchée, il fit le poirier et sourit au gros garçon qu’il voyait à l’envers. “Pas d’adultes !” »

Au début, tout va pour le mieux. Les enfants se sentent libres, heureux. Le monde est à eux, enfin, sans aucune limite ni règle ! Autour d’eux, sur cette île aux airs paradisiaques, des fleurs et des fruits à foison. Une eau claire et scintillante dans le lagon. Rapidement, les jeux et explorations ne suffisent plus et la réalité les rattrape : il faut s’organiser. Faire un feu, pour signaler leur présence sur l’île et attirer un bateau pour être sauvés. Il faut construire des cabanes pour se protéger du froid de la nuit, de la pluie. Ralph, plus dégourdi que les autres, trouve une conque. Elle devient le symbole des réunions et des échanges, mais aussi de son statut de chef – élu à main levée. Piggy, fidèle compagnon des premières heures, le suit comme son ombre. Mais, très vite, un certain Jack se montre récalcitrant. Lui, ce qu’il veut, c’est se prouver en chassant. S’organiser, rester disciplinés… très peu pour lui et certains de ses amis.

« Ralph eut un geste d’impatience. Quand on occupait la fonction de chef, le problème c’était qu’il fallait raisonner, il fallait faire preuve de sagesse. Et puis l’occasion s’envolait, mais on devait néanmoins se décider. Tout ça donnait à réfléchir ; car la pensée était une chose précieuse, elle aboutissait à des résultats… Sauf que, trancha Ralph en regardant le siège du chef, je ne sais pas réfléchir. Je ne suis pas comme Piggy. »

Sa Majesté des mouches, grand classique de la littérature anglophone, est devenu un incontournable au fil des années – et à juste titre. William Golding, avec ce roman, rejette l’idée que l’humain est de nature civilisée, que les enfants sont purs et innocents avant que la société ne les abîme. Ici, le chaos s’insinue progressivement dans ce semblant de cohésion dès les premiers jours. Si les premières pages nous laissent penser que tout ira pour le mieux, le danger devient réel. Tout s’effondre, s’effrite, à une vitesse effarante. Cette fable glaçante est fascinante, laissant place à une violence inouïe, sauvage, irrépressible, qui écrase toute forme de raison. Finalement, est-ce dans la nature humaine de se regrouper, se scinder, s’opposer ? A-t-on toutes et tous un monstre qui sommeille secrètement en nous ?

Cette nouvelle traduction, proposée après 70 ans par Brice Matthieussent, est accompagnée d’une postface qui explique certaines décisions – notamment celle de ne pas utiliser « Porcinet », qui évoque désormais un personnage bien connu de Winnie L’Ourson, mais de conserver l’anglais Piggy. On appréciera le travail de réflexion pour ne pas se contenter d’une copie conforme de la traduction précédente, avec un soin tout particulier sur le langage de ces enfants (de bonne éducation, certes, mais des enfants tout de même).

Superbe roman d’atmosphère, sociologiquement et psychologiquement déstabilisant, Sa Majesté des mouches mérite d’être mis dans les mains de plus de lecteurices.

DOSSIER - Le livre numérique fête ses 50 ans : un anniversaire, tout en histoire

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com