Le quotidien de Bella bascule au fil des épreuves. Depuis le divorce houleux de ses parents jusqu’à la mort de sa grand-mère, en passant par une séparation amoureuse particulièrement douloureuse, la jeune fille accumule les blessures. Pour tenir, elle se tourne vers la vodka achetée en cachette avec ses amies, les bouteilles d’alcool conservées chez sa grand-mère ou encore la bière qu’elle vole à son père.

Une adolescente face à ses démons

À travers ce parcours, Kathleen Glasgow explore l’alcoolisme adolescent et les fragilités qui peuvent conduire à la dépendance. Le récit s’attache aux turbulences de cet âge charnière : les relations familiales, les amitiés, les premiers amours, mais aussi le besoin d’appartenance et la recherche d’émancipation. L’autrice donne ainsi à voir une adolescence traversée par les contradictions et les blessures, sans éluder les difficultés liées à la santé mentale. Noyée entend aussi briser le silence autour d’un phénomène encore trop souvent invisibilisé.

Les éditions Nathan nous en proposent un extrait, a paraître le 7 janvier 2027 :

Kathleen Glasgow est une autrice multi-primée et best-seller dans le genre du réalisme contemporain, déjà traduite en France avec Girl in pieces. Son approche des thématiques sociétales et son style poignant ont été remarqués, tant dans la presse (People Magazine, Publishers Weekly, The Sunday Times, Cosmopolitan, Vanity Fair…) que par les prix (Target’s Young adult book of the year, New York Times Best-seller), ainsi que par ses pairs.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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