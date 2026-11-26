La Basse-Croix, une ferme familiale entourée de champs à perte de vue, constitue le décor de cette histoire. Mathilde y vit avec son mari, dans la continuité de l'héritage de ses grands-parents. Chaque été, sa jeune sœur Lucie la rejoint pour prêter main-forte aux travaux. Très proches, les deux femmes voient pourtant leur relation évoluer à mesure que le monde change autour d'elles.

Au milieu des années 1960, tandis que Mathilde accepte la vie qui lui a été transmise, Lucie aspire à une existence plus libre. Le poids du travail, la violence masculine et les désirs de chacune fragilisent peu à peu leur lien.

Deux femmes face aux injonctions de leur époque

Audrey Gaillard interroge dans son roman, la place accordée aux femmes dans une société où leur indépendance reste mal acceptée. Le destin de Mathilde et Lucie met en lumière les formes de domination qui pèsent sur leurs choix, leurs paroles et leur intimité.

Les éditions Les Avrils nous en proposent un extrait, à paraître le 21 janvier 2027 :

À propos de l'autrice

Audrey Gaillard est libraire dans le Loiret. Avec Les Mois de juin, son deuxième roman, elle bâtit un huis clos rural pour explorer la sororité, les injonctions d’une époque, le rapport au labeur et la puissance des secrets sur les générations qui suivent.

« J’interroge les notions de choix et de liberté. À l’époque de Mathilde et Lucie, la domination masculine n’est pas ou peu remise en question et l’indépendance des femmes est malvenue. Je partage leur histoire pour que leurs voix soient entendues, qu’elles ne soient plus réduites à se taire. Je souhaite par la fiction créer des résonances avec le présent. Les situations de soumission, de paroles étouffées, de sexualités subies, continuent d’exister et constituent des enjeux essentiels et urgents. »

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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