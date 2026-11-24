Au Fort Navajo, Mike Steve Blueberry se lance à la poursuite de trois jeunes Blancs soupçonnés d'avoir assassiné deux femmes apaches. Il doit retrouver les coupables avant que le conflit ne dégénère. Mais les Apaches, décidés à faire justice eux-mêmes, suivent également leur piste. Alors que Blueberry parvient à mettre la main sur l'un des suspects, sa propre situation se complique : les Indiens le traquent et de mystérieux « hommes de non-justice » s'apprêtent à semer la terreur.

Christophe Blain prolonge l'héritage de Giraud et Charlier

Ce deuxième tome met un terme au diptyque entamé avec Amertume Apache, paru sept ans plus tôt et vendu à 81 000 exemplaires. Christophe Blain assure le scénario et le dessin, à partir d'une histoire de Joann Sfar, dans l'univers imaginé par Jean-Michel Charlier et Jean Giraud.

Lecteur des aventures de Blueberry depuis l'adolescence et familier du western, auquel il a déjà rendu hommage avec sa série Gus, Blain s'attache à préserver le réalisme graphique de Giraud tout en affirmant son propre trait. Le récit, marqué par une tonalité sombre et des accents féministes, fait également retrouver Jimmy McClure, toujours en convalescence au fort, tandis que la femme du commandant attend le retour de Blueberry.

Les éditions Dargaud nous en proposent un extrait, à paraître le 04 décembre :

À propos des auteurs

Né en 1971, Joann Sfar est dessinateur, scénariste, romancier et réalisateur. Figure majeure de la bande dessinée depuis les années 1990, il a signé plus de 150 albums. Il est notamment le créateur du Chat du rabbin, de Petit Vampire et, avec Lewis Trondheim, de Donjon. Il a également publié les récits autobiographiques La Synagogue et Les Idolâtres, ainsi que Nous vivrons et Que faire des Juifs ?.

Né en 1970, Christophe Blain est l'auteur d'Isaac le pirate, récompensé au Festival d'Angoulême en 2002, et de la série Gus. Avec Abel Lanzac, il a réalisé Quai d'Orsay, également primé à Angoulême en 2013 et adapté au cinéma par Bertrand Tavernier. Il a ensuite publié Amertume Apache avec Joann Sfar, puis Le Monde sans fin, réalisé avec Jean-Marc Jancovici, vendu à plus d'un million d'exemplaires.

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Par Lina Tinel-Sebie

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