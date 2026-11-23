Peut-on véritablement tourner la page d'une maladie ? Et que faire lorsque la guérison ne suffit pas à effacer les blessures, les inquiétudes ou la colère ? Cette semaine, La Grande Librairie s'intéresse à ce qui se joue avant, pendant et après l'épreuve. À travers cinq ouvrages, Augustin Trapenard interrogera notre rapport au corps, aux soins, mais aussi aux responsabilités individuelles et collectives.

Jérôme Garcin ouvrira cette réflexion avec Vivre après (Gallimard). L'écrivain et journaliste, qui a longtemps incarné Le Masque et la Plume sur France Inter, se livre cette fois à un exercice profondément personnel. Alors qu'il travaillait à un ouvrage consacré à Colette Peignot, connue sous le nom de Laure, un cancer est venu interrompre son projet.

De cette rupture est né un récit traversé par la maladie, les souvenirs et la littérature. Construit au fil de quatre saisons, Vivre après raconte les bouleversements d'une existence soudain confrontée à sa propre fragilité. L'auteur y explore autant les conséquences physiques de son cancer que les résonances intimes de cette épreuve. Une manière de reprendre possession du temps, alors même que l'avenir paraît menacé.

Quand la douleur devient politique

La souffrance n'est pourtant pas toujours reconnue avec la même attention. Dans C'est dans votre tête. En finir avec le mépris pour la douleur des femmes (Payot), la journaliste Salomé Saqué s'attaque aux inégalités qui traversent la prise en charge médicale des patientes.

Diagnostics tardifs, pathologies insuffisamment étudiées, traitements inadaptés ou douleurs systématiquement relativisées : son enquête revient sur les mécanismes qui conduisent encore à sous-estimer les symptômes rapportés par les femmes. Elle interroge aussi l'histoire médicale et les représentations sociales qui ont durablement associé la souffrance féminine à l'exagération ou à l'émotivité.

Après Résister (Payot), essai consacré à la progression de l'extrême droite et aux moyens de lui faire face, Salomé Saqué poursuit son travail d'analyse des rapports de pouvoir. Cette fois, c'est l'expérience du corps qui devient le point de départ d'une réflexion politique. Son ouvrage a été élaboré avec le conseil scientifique de l'Unité santé et genre d'Unisanté, rattachée à l'université de Lausanne.

À cette question de la reconnaissance des souffrances répondra celle du quotidien des soignants. Médecin généraliste et écrivain, Baptiste Beaulieu présentera L'Homme qui choisit la douceur (L'Iconoclaste), un roman qui explore les doutes et les contradictions de celles et ceux dont le métier consiste à prendre soin des autres.

Son personnage principal, Florian, exerce dans un centre de planning familial. Depuis qu'il est devenu père, sa pratique professionnelle ne lui apparaît plus avec la même évidence. Épuisé, traversé par les interrogations, il rejoint un groupe de parole réunissant cinq professionnels de santé.

Au fil de leurs rencontres, ces soignants confrontent leurs expériences, leurs fragilités et leurs secrets. Florian entreprend parallèlement d'écrire à son fils, dans l'espoir de lui transmettre un jour leur histoire. À travers ces personnages, Baptiste Beaulieu examine les limites de la médecine, mais aussi ce que l'écoute, la solidarité et la tendresse peuvent encore réparer.

L'auteur prolonge ainsi les préoccupations qui traversaient déjà Où vont les larmes quand elles sèchent ? (L'Iconoclaste), roman dans lequel il mêlait les histoires de patients aux interrogations d'un médecin sur sa propre pratique.

Du cancer à la mobilisation collective

Avec Fleur Breteau, la réflexion prendra une dimension plus directement militante. Dans Cancer Colère (Seuil), l'autrice revient sur son expérience de la maladie, marquée par un deuxième cancer du sein, et sur les interrogations qui l'ont conduite à s'engager publiquement.

Pourquoi tombe-t-on malade ? Quelle place accorder aux facteurs environnementaux dans l'apparition des cancers ? Et comment agir lorsque les réponses apportées par les institutions paraissent insuffisantes ?

Fondatrice du collectif Cancer Colère, Fleur Breteau défend une approche qui dépasse le seul parcours individuel des patients. Son livre raconte le passage de l'épreuve personnelle à une mobilisation tournée vers les causes de la maladie, notamment les pollutions et l'exposition aux pesticides.

L'ouvrage a reçu en 2026 le 10e Prix Mange, Livre !, distinction qui récompense un livre consacré à l'alimentation et à ses liens avec le vivant et l'environnement.

Cette interrogation sur les responsabilités collectives trouvera un prolongement dans l'intervention de Laurence Huc, chercheuse en toxicologie et coauteure, avec Sophie Caron et l'illustratrice Marguerite Boutrolle, de Pesticides. Leurs ravages sur la santé des enfants (Les Printanières).

Dans cette bande dessinée documentaire, les autrices s'intéressent aux conséquences sanitaires de l'exposition aux pesticides et aux difficultés rencontrées pour faire reconnaître certains risques. L'enquête explore notamment les procédures administratives, les controverses scientifiques et les obstacles institutionnels auxquels se heurtent les personnes qui cherchent à faire entendre leurs alertes.

Le dialogue annoncé entre Fleur Breteau et Laurence Huc permettra ainsi de confronter deux perspectives complémentaires : celle d'une malade devenue militante et celle d'une scientifique engagée dans l'étude des effets sanitaires des substances chimiques.

Tolstoï, la lecture à voix haute et les libraires

La littérature retrouvera également sa place dans une séquence consacrée à la lecture à voix haute. Augustin Trapenard retrouvera Eliott Bonduelle, élève de première et finaliste de la troisième saison du concours Si on lisait à voix haute.

Le jeune lecteur proposera un extrait de La Mort d'Ivan Ilitch, de Léon Tolstoï. Dans cette nouvelle publiée en 1886, un magistrat confronté à la maladie et à l'approche de sa disparition reconsidère progressivement son existence, ses relations et les certitudes sur lesquelles il avait construit sa vie.

Un choix qui fait directement écho aux interrogations de l'émission : que découvre-t-on de soi-même lorsque la mort cesse d'être une abstraction ?

Enfin, les libraires participeront eux aussi à cette exploration des textes qui accompagnent les grandes épreuves de l'existence. Olivier Renault, de la librairie La Petite Lumière, située dans le 14e arrondissement de Paris, et Nathalie Iris, de Mots en marge, à La Garenne-Colombes, partageront leurs lectures marquantes autour de la maladie.

Leurs choix précis n'ont pas été dévoilés dans le programme communiqué par la production.

Entre récits intimes, roman, enquête journalistique et bande dessinée documentaire, cette nouvelle édition de La Grande Librairie entend rappeler que la guérison ne se résume pas à une question médicale. Elle engage également notre manière d'écouter les autres, de comprendre les causes de la souffrance et, parfois, de transformer la colère en action.

Crédits photo : La Grande librairie

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com