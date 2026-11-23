Le compte à rebours avant l'ouverture de la librairie est désormais lancé : le 9 décembre prochain, au 3, rue Palanquette, Plaisance-du-Touch comptera une nouvelle enseigne, Au gré des mots. Paul et Bénédicte Vincent résident depuis plus de 20 ans dans cette commune située à l'ouest de Toulouse, et souhaitaient « faire profiter les habitants de ce que peut apporter une librairie », nous explique le premier.

Les jeunes sexagénaires ont donc conçu un projet de reconversion, en se tournant vers le livre, « une évidence » et une relation au long cours pour tous les deux. « J’ai une culture plutôt scientifique et technique, mais le livre m’a toujours accompagné », nous assure ainsi Paul Vincent, aujourd'hui salarié dans un institut de recherche technologique. Bénédicte Vincent, consultante et auditrice dans la formation, fut pour sa part documentaliste par le passé et reste elle aussi très attachée au livre et à la lecture.

« Nous aimons tous les deux entreprendre, développer, créer », résume Paul Vincent. La librairie du couple investira le local précédemment occupé par Certif'Avenir, la société de Bénédicte Vincent, qu'ils avaient acquis il y a quelques années. « Cela nous permet d'avoir ce local en centre-ville, dans une rue semi-piétonne », se félicite-t-il.

Quelques travaux d'aménagement ont été nécessaires afin de convertir l’espace d'une cinquantaine de mètres carrés, et remplacer les bureaux et salle de réunion en terres d'accueil des littératures. Pour l'ambiance, « nous avons voulu conserver quelque chose d'un peu vintage, dans le même esprit que ce que Bénédicte avait insufflé dans les bureaux. Certes, la surface est réduite, mais avons souhaité un côté chaleureux. »

« Des livres pour vivre libres »

4000 à 5000 références attendront les lecteurs et lectrices à l'ouverture de la librairie, Paul et Bénédicte Vincent étant encore affairés à nouer les relations avec les distributeurs et les diffuseurs au moment de notre entretien.

Au gré des mots sera une enseigne généraliste, avec quelques rayons « privilégiés » correspondants aux affinités des deux libraires. « Nous voulons souligner le fait que les livres aident à mieux vivre », pointe Paul Vincent, une conviction incarné dans une inscription au fronton de la librairie : « Des livres pour vivre libres ». Il précise que son épouse sera particulièrement attentive à l'offre d'ouvrages en matière de coaching, développement personnel et accompagnement de la famille et des jeunes, tandis qu'il affectionne les titres consacrés à l'économie et à l'entrepreneuriat.

Les rayons de la librairie seront éclectiques, de la BD aux sujets de société, en passant par les mangas, la jeunesse, les ouvrages, ainsi qu'une « belle partie réservée à la littérature », ajoute Paul Vincent. Tous les livres seront neufs, mais le couple ne s'interdit pas d'introduire un peu d'occasion par la suite, « petit à petit, afin de fidéliser un peu plus la clientèle ».

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La librairie dans son ensemble évoluera dans les mois suivant son ouverture : « En tant que consultant, j’ai accompagné plusieurs lancements d’entreprises », pointe Paul Vincent, « et je reste dans une démarche itérative : connaitre les clients et ce qui les intéressent permettra d'ajuster le projet ». Les deux libraires ont par ailleurs prévu de rejoindre le réseau des librairies indépendantes d'Occitanie (ALIDO), pour s'intégrer un peu plus concrètement au milieu professionnel.

Les deux libraires sont désormais parés pour la dernière ligne droite avant l'ouverture. Si Bénédicte Vincent s'était formée au métier il y a quelque temps, son époux a suivi le parcours « Créer ou reprendre une librairie » de L'École de la Librairie, à Maisons-Alfort, assorti d'un stage au sein de la librairie Il était une fois, à Saint-Lys.

Photographie : Paul Vincent, au sein de la librairie Au gré des mots (crédits Librairie Au gré des mots)

Par Antoine Oury

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