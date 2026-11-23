Plus de 20 ans après sa création, en 2005, la maison d'édition indépendante et féministe Talents Hauts voit son capital désormais détenu par trois membres de l'équipe constituée par Laurence Faron. Justine Haré en a acquis la majorité (86 %), avec Laurence Cabrol-Poutier (7 %) et Élise Courtois (7 %). L'opération permet de pérenniser « l'indépendance de la maison », précise un communiqué. Notons que Mélanie Decourt, cofondatrice, avait cédé sa participation (à hauteur de 24 %) en 2015.

Justine Haré, arrivée en 2011 comme assistante éditoriale, devenue éditrice romans en 2015 puis directrice éditoriale en 2024, assure désormais la présidence de Talents Hauts. Élise Courtois, recrutée comme éditrice en 2015, pilote le catalogue illustré. Laurence Cabrol-Poutier, qui a d'abord travaillé pour la maison en tant que chargée des relations libraires entre 2017 et 2019, a pris en juillet 2025 la direction commerciale et marketing.

Parallèlement à cette transmission, Talents Hauts a engagé en janvier 2026 un partenariat de diffusion avec Média Diffusion, après dix ans de collaboration avec Harmonia Mundi Livres.

Laurence Faron, qui dirigeait la maison depuis sa création, accompagne cette transmission dans un esprit de continuité éditoriale. « Je pensais que ma plus grande fierté serait d'avoir créé Talents Hauts. Finalement, c'est plutôt de l'avoir transmise à cette équipe de jeunes femmes talentueuses et engagées », souligne-t-elle.

« Après plus de 15 ans passés chez Talents Hauts, reprendre la maison a été une évidence. Poursuivre le chemin tracé par Laurence Faron et en inventer d'autres avec celles qui la font vivre à mes côtés est une source de joie et de fierté », a commenté, pour sa part, Justine Haré.

Dès ses premiers titres — dont La Princesse et le dragon de Robert Munsch et Michael Martchenko, publié en octobre 2005 — la maison a adopté une ligne éditoriale ambitieuse et d'avant-garde et développé un savoir-faire unique en matière de décryptage des stéréotypes.

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Pour prolonger son action, elle crée, en 2008, le concours d'écriture « Lire égaux », ouvert aux élèves de CP et CE1 d’Île-de-France. Ce concours, qui a connu quinze éditions, a touché près de 60.000 enfants et 2500 enseignantes et enseignants.

La maison a également été pionnière dans le domaine du bilinguisme avec ses collections d'albums et de romans bilingues sans traduction.

Photographie : Justine Haré et Laurence Faron, en 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Dépêche

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