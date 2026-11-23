Cofondée en mars 2005 par Laurence Faron et Mélanie Decourt, la maison d'édition Talents Hauts change de mains. Sa directrice, Laurence Faron, a choisi de transmettre la société à trois salariées de la structure : Justine Haré, Laurence Cabrol-Poutier et Élise Courtois.
Le 23/11/2026 à 12:55 par Dépêche
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23/11/2026 à 12:55
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Plus de 20 ans après sa création, en 2005, la maison d'édition indépendante et féministe Talents Hauts voit son capital désormais détenu par trois membres de l'équipe constituée par Laurence Faron. Justine Haré en a acquis la majorité (86 %), avec Laurence Cabrol-Poutier (7 %) et Élise Courtois (7 %). L'opération permet de pérenniser « l'indépendance de la maison », précise un communiqué. Notons que Mélanie Decourt, cofondatrice, avait cédé sa participation (à hauteur de 24 %) en 2015.
Justine Haré, arrivée en 2011 comme assistante éditoriale, devenue éditrice romans en 2015 puis directrice éditoriale en 2024, assure désormais la présidence de Talents Hauts. Élise Courtois, recrutée comme éditrice en 2015, pilote le catalogue illustré. Laurence Cabrol-Poutier, qui a d'abord travaillé pour la maison en tant que chargée des relations libraires entre 2017 et 2019, a pris en juillet 2025 la direction commerciale et marketing.
Parallèlement à cette transmission, Talents Hauts a engagé en janvier 2026 un partenariat de diffusion avec Média Diffusion, après dix ans de collaboration avec Harmonia Mundi Livres.
Laurence Faron, qui dirigeait la maison depuis sa création, accompagne cette transmission dans un esprit de continuité éditoriale. « Je pensais que ma plus grande fierté serait d'avoir créé Talents Hauts. Finalement, c'est plutôt de l'avoir transmise à cette équipe de jeunes femmes talentueuses et engagées », souligne-t-elle.
« Après plus de 15 ans passés chez Talents Hauts, reprendre la maison a été une évidence. Poursuivre le chemin tracé par Laurence Faron et en inventer d'autres avec celles qui la font vivre à mes côtés est une source de joie et de fierté », a commenté, pour sa part, Justine Haré.
Dès ses premiers titres — dont La Princesse et le dragon de Robert Munsch et Michael Martchenko, publié en octobre 2005 — la maison a adopté une ligne éditoriale ambitieuse et d'avant-garde et développé un savoir-faire unique en matière de décryptage des stéréotypes.
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Pour prolonger son action, elle crée, en 2008, le concours d'écriture « Lire égaux », ouvert aux élèves de CP et CE1 d’Île-de-France. Ce concours, qui a connu quinze éditions, a touché près de 60.000 enfants et 2500 enseignantes et enseignants.
La maison a également été pionnière dans le domaine du bilinguisme avec ses collections d'albums et de romans bilingues sans traduction.
Photographie : Justine Haré et Laurence Faron, en 2017 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
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Exclusif - À Toulouse, le Comptoir du Rêve passe sous pavillon Momie. Le réseau grenoblois a repris les quatre librairies spécialisées de la rue de Rémusat, ainsi que leur activité en ligne. Derrière cette opération d'envergure, un départ inattendu : Cyrille Cotelle, qui a considérablement développé son enseigne ces dernières années, a fini par s'éloigner de son métier de libraire à mesure que le réseau grandissait. Il tourne aujourd'hui la page, après une aventure de plus de 20 ans.
16/11/2026, 13:06
Exclusif — Au 93 de la rue de Falaise, à Caen, s'ouvrira en fin d'année le café librairie La Vague, spécialisé dans les littératures féministes, de la fiction aux essais, en passant par les romans graphiques. Jéssica Guillou Monteiro et Julie Cairon se reconvertissent, avec l'intention de créer un lieu dédié et chaleureux, qui accueillera aussi des ateliers et cercles de parole.
16/11/2026, 13:03
Lors de sa séance du 23 octobre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres a élu Sylvain Brocquet au fauteuil d'Académicien de Pierre Toubert, décédé le 5 juin 2025. Son élection a été approuvée par le président de la République, via un décret signé le 9 novembre dernier.
16/11/2026, 11:58
Conseiller patrimoines, architecture et métiers d'art de Rachida Dati, puis de Catherine Pégard, Hugues Ghenassia-de Ferran a été nommé à la tête du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture. Il succède à Nicolas Georges, qui occupa ce poste entre 2010 et 2026.
16/11/2026, 09:31
HarperCollins transforme progressivement TikTok en canal de vente directe. Au Royaume-Uni, les recettes générées par ses séances commerciales diffusées en direct ont augmenté de 225 % depuis 2023, selon un rapport publié le 12 novembre par TikTok Shop. Une croissance impressionnante, dont la portée économique reste toutefois difficile à mesurer : aucun chiffre d'affaires absolu n'accompagne ce résultat.
15/11/2026, 14:11
Vingt-sept ans après la parution du premier volume de Malazan Book of the Fallen, Steven Erikson connaît un nouvel essor commercial. Les ventes de l'écrivain canadien ont progressé de 149 % entre 2024 et 2025 chez son éditeur britannique Transworld, qui réédite désormais les dix romans de la saga. Un exemple parmi d'autres de la redécouverte des fonds de science-fiction et de fantasy, encouragée notamment par les communautés de lecteurs en ligne.
14/11/2026, 12:05
Dix ans après son entrée en vigueur, le traité de Marrakech a transformé la circulation internationale des livres adaptés aux personnes empêchées de lire les imprimés. Le catalogue mondial soutenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dépasse 1,2 million de titres. Un progrès considérable, même si l'accès aux ouvrages demeure très inégal selon les pays, les langues et les formats.
14/11/2026, 11:38
Mercredi 4 novembre, Jordan Bardella fêtait la sortie de son troisième livre, Gouverner, lors d’une soirée financée par son éditeur, Fayard, selon le trésorier du Rassemblement national. Marine Le Pen et plusieurs dirigeants du parti étaient présents. Des journalistes de Mediapart et de StreetPress se sont vu refuser l’entrée. Simple lancement littéraire ou événement bénéficiant à la campagne présidentielle de 2027 ?
14/11/2026, 11:08
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