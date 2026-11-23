Au Japon, Amazon devra revoir la manière dont il présente les produits proposés par les vendeurs tiers. Le 11 novembre 2026, la Japan Fair Trade Commission (JFTC), autorité japonaise de la concurrence, a approuvé les engagements du groupe américain, mettant fin à une enquête sur des pratiques susceptibles de restreindre la liberté tarifaire des commerçants.

Le dispositif visé n’a rien d’anecdotique : il s’agit de la Buy Box, ou Cart Box au Japon, cet emplacement qui accompagne les boutons « Ajouter au panier » et « Acheter maintenant ». Lorsqu’un même article est commercialisé par plusieurs marchands, Amazon choisit celui dont la proposition sera directement présentée au consommateur.

Or, depuis septembre 2019, l’algorithme japonais impose notamment une condition pour accéder à cette visibilité : ne pas vendre plus cher que le prix le plus bas relevé sur un ensemble de sites concurrents. Ce montant de référence tient compte des frais de livraison et des éventuels avantages accordés sous forme de points de fidélité.

Un professionnel qui dépasse ce seuil ne peut prétendre à la Buy Box. Si aucun marchand ne satisfait à cette exigence, la fiche du produit ne présente plus directement de proposition d’achat. Il faut alors consulter une autre page pour découvrir les vendeurs disponibles.

La JFTC souligne que la plupart des achats sur Amazon sont réalisés à partir de l’offre mise en avant, sans consultation des autres possibilités. Perdre cet emplacement peut donc entraîner une diminution importante des ventes.

Un prix bas, sinon moins de visibilité

Le régulateur japonais reprochait à ce fonctionnement d’exercer une pression économique sur les commerçants. Pour conserver leurs débouchés, ces derniers peuvent être amenés à s’aligner sur les tarifs pratiqués ailleurs, même lorsque cette réduction compromet leur rentabilité.

La difficulté ne concerne pas uniquement les entreprises présentes sur Amazon. L’autorité estime que le mécanisme risque également de désavantager les sites concurrents : leurs promotions, réductions de commissions ou programmes de fidélité peuvent conduire à un abaissement du prix de référence utilisé par la multinationale.

Un marchand pourrait même être incité à demander à un autre distributeur de relever ses tarifs, afin de ne pas compromettre sa propre visibilité sur Amazon. La JFTC présente cette situation comme un risque pour la concurrence, et non comme une pratique généralisée dont elle aurait établi l’existence.

Pour mettre fin aux comportements soupçonnés, le groupe américain s’est engagé à modifier l’affichage des produits lorsqu’aucune proposition ne remplit les critères habituels de sélection. Dans ce cas, Amazon devra désormais rendre clairement visible le vendeur proposant le tarif le moins élevé sur son site, frais de livraison compris. Le prix, les conditions d’expédition et l’identité du marchand devront apparaître sur la fiche, accompagnés d’un accès permettant de poursuivre l’achat.

Selon l’agence de presse japonaise Jiji Press, Amazon dispose de six mois pour mettre en œuvre cette modification. Les engagements prévoient le maintien du nouvel affichage pendant cinq ans à compter de son entrée en service, ainsi qu’un contrôle par un organisme tiers approuvé par la JFTC.

Les règles de la Buy Box préservées

Cette solution ne remet cependant pas en cause les critères tarifaires de la Buy Box. Amazon pourra continuer à sélectionner les offres à partir de son prix de référence. Le changement intervient uniquement lorsqu’aucun vendeur ne remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cet emplacement.

Dans une analyse publiée par MLex, la journaliste Sachiko Sakamaki relève cette limite : l’efficacité des engagements dépendra de la capacité du nouvel affichage à attirer suffisamment de consommateurs et à générer des ventes.

Si les acheteurs continuent de privilégier massivement la Buy Box traditionnelle, les commerçants pourraient conserver un intérêt économique à s’aligner sur les tarifs exigés pour y figurer. L’accord leur donne une possibilité supplémentaire d’être visibles, sans garantir que cette exposition offrira des résultats comparables.

L’enquête japonaise avait donné lieu à une inspection des locaux d’Amazon en novembre 2024. L’approbation des engagements, intervenue deux ans plus tard, ne constitue toutefois pas une condamnation : la JFTC précise qu’elle n’a pas établi de violation de la législation antimonopole. Elle pourra reprendre ses investigations si le groupe ne respecte pas les mesures promises.

Pour le livre, un contentieux ancien

Dans le commerce du livre, la sélection des vendeurs par Amazon constitue déjà un sujet de préoccupation. Dès 2017, ActuaLitté rapportait notamment les inquiétudes suscitées aux États-Unis par la mise en avant d’exemplaires d’occasion plutôt que de livres neufs commercialisés par les éditeurs.

Le dossier japonais s’inscrit dans une autre problématique, celle des prix, mais rappelle les moyens dont dispose le groupe pour orienter les achats.

En avril 2026, nous revenions sur une procédure engagée en Californie. Les autorités américaines y accusent Amazon d’avoir contribué à faire relever des tarifs pratiqués sur des sites concurrents. L’article rappelait également qu’en 2017, la société avait supprimé au Japon une clause de parité tarifaire après une intervention de l’autorité de concurrence.

Les engagements annoncés le 11 novembre concernent, cette fois, le mécanisme de sélection des offres sur Amazon.co.jp, sans disposition particulière pour les livres.

En France, la loi du 10 août 1981 encadre par ailleurs les prix de vente des ouvrages neufs, une situation distincte de celle des produits dont les tarifs sont librement fixés par les commerçants. Le marché du livre d’occasion, où plusieurs vendeurs peuvent proposer un même titre à des montants différents, présente davantage de similitudes avec le fonctionnement examiné au Japon.

L’accord conclu avec la JFTC porte sur l’ensemble des marchandises concernées par le dispositif japonais. Il ne prévoit aucune modification des règles appliquées par Amazon aux libraires français.

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté





DOSSIER - Le prix unique des frais de port du livre, une saga législative

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com