L’ouvrage dirigé par Roland Chemama et Christian Hoffmann part d’une idée de Ferenczi, formulée en 1928 dans « Élasticité de la technique psychanalytique » : il y aurait à faire une « métapsychologie des processus psychiques de l’analyste ». Freud appelait métapsychologie l’effort pour dégager les concepts et les principes les plus généraux de la psychanalyse.

Chemama relève le paradoxe : on part ici de ce qu’il y a « de plus individuel », de processus psychiques « forcément différents chez les psychanalystes particuliers que nous sommes ». Jean-Pierre Lebrun précise dans l’avant-propos que le livre n’est « ni le compte rendu d’un colloque ni un ouvrage dirigé en vue d’une publication ». C’est « le fruit d’une année de travail » d’un groupe pensé, selon les mots de Chemama qu’il reprend, « hors de toute perspective institutionnelle ».

Il est rare, ajoute Lebrun, que des collègues « consentent à renoncer à l’incestuel qui les tient ensemble dans leurs institutions » (p. 8). Les auteurs parlent donc à la première personne, sans « exigence d’orthodoxie », et racontent ce que l’on tait d’ordinaire.

« Non pas par SMS ! »

Une patiente, effondrée par un parcours d’assistance médicale à la procréation, a livré à plusieurs reprises « des idées très noires ». Le matin de son départ pour la tentative de la « dernière chance », Olivia Farkas lui envoie un message : « Mes pensées vous accompagnent, tenez-moi au courant. » Son superviseur bondit : « Le transfert existe psychiquement, non pas par SMS ! » (p. 74). Elle maintient pourtant sa position, qu’elle juge « faite pour partie de tact ferenczien ». Le tact, c’est chez Ferenczi la faculté de « sentir avec ».

Mathilde Marey-Semper tranche à voix haute devant une jeune femme que la folie de sa mère persécute : « Là ce n’est pas possible, votre mère doit être hospitalisée, il faut appeler les pompiers » (p. 67). Puis elle s’interroge. Était-ce le désir de l’analyste, ou son contre-transfert, cet « ensemble de réactions inconscientes de l’analyste à la personne de l’analysé » ? Ne serait-elle pas allée « avec les gros sabots de [son] désir » ? À la question du titre, elle avoue qu’elle aurait pu répondre : « à tout et n’importe quoi qui l’aide à s’orienter ».

« À la bonne »

Quand Chemama ouvre l’entretien sur Ferenczi, Catherine Millot l’arrête : « Je t’interromps. » Ce qui l’occupe en séance, ce sont les connexions entre les signifiants du patient : « Le refoulement consiste à déconnecter tandis que là, de temps en temps, j’arrive à faire une connexion » (p. 180). De l’empathie ? Non, plutôt de la « sympathie », au sens où elle a ses patients « à la bonne ». Hoffmann rappelle alors la critique de Lacan : « si l’analyste se met à la place du patient, le patient où se met-il ? »

Écouter, dans ce livre, c’est entendre la lettre. Carolina Freitas de Queiroz entend « du bord » quand une patiente lui dit : « Là je sais et je ne veux pas trop me rapprocher. » Hoffmann rapporte une interprétation sur l’équivoque d’une phrase maternelle, « Un homme ça se dresse », à laquelle il associe, chez une analysante, la réduction d’une phobie d’impulsions.

Pour Chemama, la pensée de l’analyste serait « un questionnement de la dimension de la vérité », d’une vérité « qui se trouve dans un surgissement plutôt que dans la répétition d’un savoir établi ». Safouan le rappelle à sa manière : Ferenczi et Rank ont été les premiers à noter que le savoir gagné au cours de la psychanalyse « n’avançait à rien lorsqu’on le resservait au patient ou à la patiente pendant la cure ».

« Il s’agirait d’un couteau »

Le livre prend ici son risque. Lacan l’a dit dans L’acte psychanalytique : c’est du fantasme du psychanalyste, « de ce qu’il y a de plus opaque, de plus fermé, de plus autiste », que vient « le choc d’où se dégèle chez l’analysant la parole » (p. 105). La phrase, reconnaissait-il, « peut donner un petit peu le frisson ».

Carolina Freitas de Queiroz la met à l’épreuve. Elle reçoit, dans un lieu d’accueil de la protection de l’enfance, un adolescent de treize ans qui garde une main dans sa poche. « Dans mon fantasme, la scène que je me créais, c’est que peut-être il s’agirait d’un couteau » (p. 112).

Elle comprendra après coup que la menace du couteau était « un voile, une protection par rapport au pire : être confrontée aux manifestations du réel de son corps ». Pour la première fois, elle met un terme à un suivi. Quelques mois plus tard, un couteau est retrouvé caché sous le matelas du garçon : « Cela m’a un peu fait rire, mais n’enlève en rien la place du couteau dans le cadre de notre rencontre. »

Catherine Millot dit d’où elle écoute. À douze ans, aspirée « dans un point de vue de Sirius », elle redescend en se disant son nom propre : « Je suis Catherine Millot. » Il y a aussi la route de Mortain, où elle a failli mourir, une ville dont le nom contenait « le signifiant de la mort ». Il y a enfin une formule, « damnée-graciée », anticipée en travaillant sur Gide et Genet, qu’elle retrouve « dans [son] fantasme vingt ans après ». De Lacan, elle garde cette phrase sur ses démêlés amoureux : « Mais ce que vous avez connu, c’est l’amour ; ça n’est pas drôle. » L’analyse, pour elle, est un dépouillement, mais elle ne dira pas à ses patients « dépouillez-vous » ; à une patiente, elle a dit « se désencombrer ».

« Désencombré »

Le père de Christian Hoffmann lui disait, parce qu’il était toujours en retard : « tu seras même en retard à mon enterrement ». Un jour, au téléphone, la ligne coupe, il ne rappelle pas, et le soir même son père est mort. Hoffmann s’en fait un scénario, « tu as loupé le dernier rendez-vous avec ton père », jusqu’à ce que Moustapha Safouan lui dise : « Monsieur Hoffmann, ce n’est pas vous qui aviez rendez-vous avec la mort, c’est votre père et nul ne sait quand la mort va frapper » (p. 193). « Désencombré », commente Chemama, comme dit Catherine.

Safouan, mort en 2020, a le dernier mot du livre, avec un texte inédit de 2013 établi par Hoffmann. Son nom y a perdu une lettre (je vous laisse découvrir sur quelle page) : le s de Moustapha s’est barré. Lui qui saluait les analystes attentifs « à la lettre même » de ce que dit le patient n’en aurait pas tenu rigueur. Chemama rappelle que Safouan n’approchait la vérité subjective que « sur des fils qui sont surtout ceux de la métaphore, ceux de la poésie ». La thèse de l’inédit est sèche : « La psychanalyse n’a pas de vérité à offrir » (p. 203). Son effet tient au « délestage du sujet de son bagage fantasmatique », et Ferenczi, rappelle Safouan, liait déjà la guérison au « je mens ».

On aurait tort de bouder ce plaisir : il est rare que des analystes, dont on attend d’ordinaire le silence, disent ce qu’ils font quand ils se taisent, et jusqu’à leurs gestes discutables. Le livre ne tranche pas entre eux pour autant. Farkas tient contre son superviseur, Millot n’est « pas toujours d’accord » avec Ferenczi, Marey-Semper doute de son propre geste, et c’est au lecteur de juger. Il répond surtout du côté du fantasme. Reste le vide plus ordinaire, la pensée qui s’égare ou ne pense à rien, que seule Mathilde Marey-Semper effleure avec son « tout et n’importe quoi ». Peut-être est-ce là un autre livre.

Regarder, entendre, fantasmer : l’analyste pense avec tout cela, et rien de cela ne fait un tout, puisque la vérité, écrit Carolina Freitas de Queiroz, « reste toujours mi-dite ».

Par Salim Rzin

Contact : salimrzin@gmail.com