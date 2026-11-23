S'il y a bien un auteur de romans qui aime voir ses récits adaptés en bande dessinée, c'est certainement Pierre Lemaitre. Il y a tantôt de l'humour (Le serpent majuscule par Dominique Monféry), tantôt du polar (la série Verhoeven par Yannick Corboz) mais ici Christian de Metter s'est attaqué à la saga de Pierre Lemaitre intitulée Les années glorieuses, l'histoire d'une famille de commerçants prospères dans les années d'après-guerre. Voici le second tome : Le silence et la colère.

Ah, l'époque ! Tout est là, dans ce contexte des années 50, aux tout débuts des années glorieuses de la France d'après-guerre. Avec toute l'histoire de la famille Pelletier, commerçants prospères venus de Beyrouth, dont les fils ne veulent pas reprendre les affaires de papa Pelletier.

De nombreuses intrigues s'entrecroisent mettant en scène les enfants Pelletier : l’aîné Jean, un homme faible et veule dominé par sa mégère d'épouse, François qui l'a suivi jusqu'à Paris et rêve de faire carrière dans le journalisme et Hélène, la cadette, qui a rejoint ses frères à la capitale. Et puis les pièces rapportées bien sûr et toute une galerie de personnages. Tous ne sont pas sympathiques...

Dans cet épisode, dans cet album, il sera principalement question de la condition des ouvrières, d'avortement (l'acte resta criminel jusqu'en 1975) et d'un village qui va disparaître sous les eaux d'un barrage d'Électricité de France (le plan Marshall d'électrification du territoire).

Christian de Metter nous livre presque un roman-photo avec des cases au look vintage qui convient à l'époque, dans des tons d'un gris légèrement coloré, et avec soin tout particulier apporté aux expressions des visages. La mise en page est plutôt sage et laisse se déployer le récit, ou plutôt les récits sans jamais embrouiller le lecteur.

C'est une véritable radioscopie de la France de l'époque : l'avortement était en train de devenir "le" sujet de ces années-là, la fronde des exploité(e)s qui voulaient eux-aussi profiter des "trente glorieuses" annonçait les conquêtes sociales à venir, le pays avance à marche forcée vers le progrès.

Les différents personnages de la famille Pelletier permettent au scénario d'entrecroiser plusieurs histoires où l'on évoquera également la période de la collaboration trop récente, les conditions des femmes, …

Sur ces années dites glorieuses pèse tout de même une lourde chape de silence bourgeois qui embrasera mai 68.

Avec ce gros album (le bouquin dépassait les 700 pages, l'album frise les 200 planches), les deux auteurs ont réussi à condenser un récit riche et complexe, sans pour autant trop le simplifier et tout en sollicitant l'intérêt du lecteur (il y a même du suspense et quelques péripéties quasi-policières).

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com