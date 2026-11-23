Leur rencontre va percuter une troisième vie, celle de Ruben, étudiant des textes sacrés de la religion juive. Des triplés séparés à leur naissance avec un point commun : l’oncle Alex de Paul, Sacha le parrain Lucas et Monsieur Boro le mentor de Ruben, est une seule et même personne, le professeur Borowski. Trois sales gosses dans un bac à sable qui se disputent une vérité difficile à trouver et à appréhender.

Gagner un frère c’est le risque de perdre une famille et tout l’univers qui s’y rattache. Paul est dans le déni, Ruben accepte résigné et fataliste, en revanche, Lucas veut comprendre. Chacun exprime son étonnement à sa manière, il y a cependant une prise de conscience peu banale : avant leur rencontre leur vie était une fiction, désormais, ils doivent affronter une réalité qui les dépasse.

Quelle est la part commune de ces trois inconnus si proches ? Quelle est la part de l’inné et de l’acquis ? Et si leur destin était de se ressembler, d’avoir un vécu commun, alors, leur singularité actuelle fait d’eux des trajectoires faussées, une sorte de prison imaginaire fabriquée de toute pièce.

La colère et la stupéfaction hantent ce roman, il y a chez ces trois garçons trois vies qui s’écroulent et font face à la question d’identité. Derrière le pourquoi se cache le comment de la répartition et la manière d’être s’ils avaient été répartis différemment.

Ce polar captivant de bout en bout, prend racine dans la réalité : dans les années 60 aux États-Unis, des triplés vont par hasard se rencontrer. Séparés à la naissance, ils ont fait l’objet d’études. À ce jour, les documents liés par ces études sont sous scellés jusqu’en 2065.

À la fin, il ne reste que de l’amour violent, brut, terrifiant, un amour mal dégrossi qui remplace la fragilité liée à cet âge avec des désirs éphémères et des envies trop vastes pour les costumes taillés sur mesure par les parents.

Ce récit pose la réflexion sur ce que nous sommes en dehors de notre environnement social, qui sommes-nous au fond, dépouillé de nos artifices ? Sommes-nous véritablement libres de nos trajectoires (goûts, désirs, avenir).

Une écriture rythmée, tendue, qui sert à merveille des personnages en quête de filiation. S’ajoute à ces trois voix perdues, celle de Leïla, l’ex-petite amie de Paul, qui va accompagner ce trio, avec fougue et lucidité. Bouleversant autant que passionnant, ce roman superbement écrit par Laurent Darmon pousse un cri sans espérance d’écho.

Par Christian Dorsan

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