Nicolas Feuz un homme de droit suisse (juge d'instruction, procureur) qui s'est lancé dans l'écriture de romans policiers vers 2010. C'est lui qui co-signe la récente série de thrillers Ultimatum et Imperium avec un autre écrivain suisse, Marc Voltenauer.

Emorata, ce n'est pas une chanson de Dalida, mais une cérémonie Masaï d'initiation : ce livre était un « préquel » à la trilogie Masaï que Nicolas Feuz a publiée au cours des années 2010.

Tout commence avec un cadavre empalé avec un parasol sur la plage sauvage de l'Espiguette en Camargue : il s'agit visiblement d'un règlement de comptes mais les flics du Grau du Roi vont vite apprendre que le trucidé est un... collègue suisse !

À la même époque dans le Jura suisse, à La Chaux-de-Fond, la ville de Le Corbusier, un cadavre découpé se balade en morceaux dans un bus. Petit problème, il y a un doigt en trop...

Le héros (qui sera celui de la trilogie Masaï) c'est Mike Donner : un aspirant flic suisse, un "bleu" qui n'a pas froid aux yeux et qui va mener une enquête à rebondissements, depuis les salins de Camargue jusqu'aux neiges du Jura suisse en suivant « la route du sel [qui] était toute tracée ».

Mike n'en fait qu'à sa tête et n'hésite pas à s'attaquer à plus gros que lui, beaucoup plus gros.

« Une petite voix intérieure me commanda de m’habiller et de sortir de ma chambre. Je lui obéis. [...] Cette nuit, j’avais mis une nouvelle fois les pieds où il ne fallait pas. »

Évidemment, ses initiatives ne sont pas du goût de tout le monde :

« - Toi, tu restes ici, Mike. Je crois que tu en as assez fait cette nuit. J’ignore encore ce que tu as fait exactement et quelles seront les conséquences de tes cabrioles, mais je dois dire que je préférerais ne pas le savoir. »

Tout part d'un détail, de ces « quelques grammes de chair » comme le suggère le sous-titre du roman : le cadavre en morceaux retrouvé dans le bus de La Chaux-de-Fond comporte onze doigts ! Il y a un index en trop...

« Quelques grammes de chair [...], qui nous ont montré la direction à suivre dans l’enquête. »

C'est un récit qui baigne dans un enthousiasme juvénile. C'est l'un des tout premiers romans de cet auteur et son héros, l'aspirant Donner, est un jeune flic aussi fougueux qu'impétueux. Ça fait du bien de lire des polars dont le héros n'est pas un vieux flic imbibé d'alcool et de regrets.

Cet enthousiasme est communicatif et, tout comme l'une des personnages, le lecteur va bientôt se dire que « j’ai décidé de vous croire, monsieur le policier suisse. Et de vous faire confiance, même si je sens que je vais m’en mordre les doigts. Parce que, franchement, votre histoire paraît bien trop rocambolesque pour avoir été inventée. Elle ne peut donc qu’être vraie. Du moins, je veux le croire. »

Alors parfois on sourit de voir l'auteur et son héros Mike se laisser quelque peu emporter dans leur élan :

« Le Gitan, qui était déjà en train d’enfiler sa tenue de plongée. L’appel de la vengeance le rendait silencieux, mais déterminé. La mort pouvait se lire sur son visage. Il en était le messager. »

Le sel voyage depuis les salins de Camargue jusqu'aux routes enneigées du Jura et cette histoire de gendarmes, de gitans et de voleurs suit cette route du sel pour nous faire visiter deux belles régions (la Camargue et le Jura du canton de Neuchâtel) et notre guide suisse sait se montrer généreux en informations "touristiques" sur ces deux pays.

Par Bruno Ménétrier

Contact : bmr.menetrier@gmail.com