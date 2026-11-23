Le projet de loi de finances pour 2027, présenté par le gouvernement en octobre dernier, se trouve désormais entre les mains des parlementaires. Le rejet de la première partie du texte, consacrée aux recettes, par l'Assemblée nationale, a précédé la lecture au Sénat, qui devrait, a priori, rajouter une couche d'austérité sur une copie déjà peu engageante.

À l'Assemblée nationale, le rapporteur pour avis de la mission « Culture », Erwan Balanant (Les Démocrates, Finistère), n'avait pas caché son inquiétude, indiquant qu'il « regrett[ait] profondément la baisse importante des crédits », avec des conséquences non négligeables pour des actions de démocratie culturelle et d'éducation artistique et culturelle.

Sur l'action « Livre et lecture », le député Philippe Ballard (Rassemblement national, Oise) avait, dans son rapport pour avis, fait état de la situation du Centre national du livre (CNL), dont la situation financière est rendue délicate par des dotations revues à la baisse. « Au vu de la crise de la lecture et des difficultés des librairies françaises [...], la sanctuarisation des moyens de cet opérateur est indispensable », soulignait-il.

Situation inquiétante pour la BnF

Dans le budget du ministère de la Culture, en baisse de plusieurs dizaines de millions € par rapport au PLF 2026, la mission « Médias, livre et industries culturelles » recevait 701.933.880 € en autorisations d'engagement (AE), contre 720 millions € l'année précédente. Côté crédits de paiement (CP), elle affichait un mieux, à 712.526.101 €, contre 702 millions € dans le PLF 2026.

Au sein de cette mission, le programme « Livre et industries culturelles » recouvre l'action « Livre et lecture », qui réunit la majorité de ses crédits et voit son enveloppe diminuer de 18 millions € en AE (317,1 millions €, - 5,5 %) et augmenter de 9,6 millions € en CP (328,7 millions €, + 3 %).

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Cette dernière hausse « correspond essentiellement à l’augmentation de 5,4 millions € de la subvention pour charges de service public de la Bibliothèque nationale de France (BnF), pour financer la hausse des coûts de fonctionnement (inflation des prix de l’énergie et réouverture du site Richelieu) », détaille la sénatrice Laure Darcos dans son rapport pour avis.

Inversement, la diminution en AE s'explique par « la non-reconduction de l’enveloppe de 30 millions € ouverte en 2026 pour engager les travaux du nouveau pôle de la BnF à Amiens ». Ces variations ne doivent pas faire oublier, souligne la sénatrice, le « mur d’investissements » qui se dresse devant l'établissement patrimonial, en raison de la rénovation attendue du site François-Mitterrand, dont le coût est estimé à 527,6 millions €.

« Or la subvention pour charges d’investissement prévue pour 2027 se monte à seulement 36,5 millions € en AE et 35 millions € en CP, niveau identique à celui de la LFI 2026. Le fonds de roulement ayant été considérablement réduit au cours des dernières années et l’établissement disposant de peu de ressources propres, des inquiétudes sont permises quant aux moyens dont disposera la BnF pour faire face aux travaux indispensables », avance Laure Darcos. Dans quelques mois, ce problème sera celui d'un ou d'une autre présidente...

Des actions interrompues

Parallèlement à ces ajustements liés à la BnF, la sénatrice note que les aides « financées sur cette action demeurent essentielles, notamment dans un contexte de difficultés économiques du secteur des librairies ». À ce titre, déplore Laure Darcos, la baisse des crédits déjà effectuée en 2026 « fragilisé des dispositifs essentiels à l’égal accès au livre (- 24 % pour le transport des livres vers les outre-mer) ».

Revenant sur la situation financière du CNL, qui a pour sa part dû interrompre deux actions dirigées vers la transition écologique et lien intergénérationnel, elle note la rallonge budgétaire de 1,5 million € fléchée vers le soutien des librairies indépendantes dans les régions en soulignant son caractère « homéopathique, dont le financement n’est pas garanti ».

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Elle suggère une nouvelle fois, à ce titre, de permettre au CNL de récupérer la somme de 5 millions € confiée en 2014 à l’Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (IFCIC) afin de mettre en place le Fonds d’avances remboursables en faveur de la librairie (FALIB). D'après elle, ces millions n'auraient jamais été utilisés et resteraient donc disponibles...

Notons que le 18 novembre dernier, au cours de sa réunion, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport a tout de même émis un avis favorable à l’adoption des crédits du programme 334 « Livre et industries culturelles », au sein de la mission « Médias, livre et industries culturelles ».

Photographie : illustration, kate hiscock, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

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