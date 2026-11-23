Ndlr : La littérature a la capacité de nous surprendre là où nous ne l’attendions pas. Nous allons découvrir aujourd’hui la LitRPG, un genre encore méconnu en France, à la croisée du roman, du jeu vidéo et de la culture populaire. Avec Dungeon Crawler Carl, le phénomène prend une ampleur inattendue et vient bousculer quelques idées reçues sur la lecture. J’aime particulièrement cette idée qu’il existe mille chemins pour entrer en littérature, et qu’aucun ne devrait être considéré comme moins légitime qu’un autre. Je vous entraîne dans les coulisses de cette aventure éditoriale, à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari d’une autre manière de raconter des histoires.

Le jeu vidéo, mais dans un livre

Dans une LitRPG (Literary Role Playing Game), les personnages évoluent dans un monde régi par les règles d’un jeu vidéo : ils gagnent de l’expérience, changent de niveau, ramassent du butin et reçoivent des notifications en pleine action. Un mélange de fantasy, de science-fiction et de culture gaming qui peut laisser perplexe le lecteur traditionnel aussi bien que les professionnels du livre.

Pour Robin Batet, éditeur chez Lizzie et Lorestone, ce n’était pas gagné non plus. « Gros consommateur d’imaginaire », responsable d’acquisition en young adult, en romance et en littératures de genre, il pensait bien connaître son affaire, jusqu’au jour où il découvre un titre qui lui échappe complètement. « En regardant les nouveautés en imaginaires US, je suis tombé sur un livre estampillé LitRPG que je ne connaissais pas du tout. Je n’ai pas vraiment aimé ce premier titre, mais je me suis demandé comment j’avais pu passer à côté d’un monde aussi vaste. »

Il mène alors l’enquête. Le terme serait né en Russie. Puis des traductions amatrices d’isekaï coréens (ces histoires où le héros est projeté dans un autre monde) inspirent de jeunes lecteurs américains qui se lancent dans l’écriture de leurs propres webnovels. Aux États-Unis, où l’autoédition est bien plus professionnalisée qu’en France, ces récits paraissent le plus souvent un chapitre après l’autre sur la plateforme Royal Road, tandis que les lecteurs les plus mordus s’abonnent sur Patreon pour lire la suite en avant-première. Un modèle très au point, avec un petit côté exclusif. Lorsque survient l’épidémie de Covid-19 et le confinement en 2020, le lectorat explose.

Les grands éditeurs américains flairent le filon. Leur premier réflexe ? Commander des copies à leurs propres auteurs plutôt que d’aller chercher ceux qui cartonnaient déjà en ligne. « Ça a été un énorme échec, parce qu’ils se sont lancés sans rien connaître aux codes », explique Robin Batet. « Sans comprendre combien les communautés étaient essentielles là-dedans. » En effet, la LitRPG vit sur Reddit, sur Discord et sur Facebook, où elle touche notamment un immense lectorat rural américain qui n’a pas de librairie près de chez lui.

Dépasser ses limites

Le genre s’inscrit dans une famille plus large, la progression fantasy. « C’est le héros qui dépasse ses limites, qui veut apprendre et se surpasser », raconte Robin Batet. « Tout le plot [l'action, NdR] est centré autour du fait que le héros doit progresser. Il y a plusieurs obstacles entre lui et son but, et on ne peut pas y arriver si on ne progresse pas. »

La LitRPG serait-elle la cousine littéraire du jeu vidéo et du manga, ces activités qu’on accuse de détourner les adolescents de la lecture ? Robin Batet en a l’intuition. En 2023, il se plonge dans le genre, dont il regrette qu’il n’arrive pas en France. Il pense d’ailleurs le public français encore plus prêt et plus mature que le marché américain : « On a une grande culture du jeu vidéo et du manga en France. Ce sont deux cultures très proches, avec ce héros qui veut y arriver. »

Pour savoir quoi publier, il papillonne sur Reddit, « super prescripteur » et excellent moyen de prendre le pouls d’une communauté. Deux titres y reviennent sans arrêt : Dungeon Crawler Carl et Primal Hunter. C’est avec ces deux séries que Lorestone, premier label français entièrement consacré à la LitRPG, voit le jour au sein du groupe Editis, le 7 novembre 2024.

Le pari est depuis gagné haut la main. « Avec Dungeon Crawler Carl, on est sorti de la niche, c’est devenu très grand public. » Les livres sont épais et les séries longues d’au moins six tomes, mais cela n’effraie pas les lecteurs. Et ce qui est rare : Lorestone ne craint pas l’attrition. Chaque nouveauté recrute de nouveaux fans, la maison travaille donc sur le long terme. Depuis cet été, l’engouement autour de Dungeon Crawler Carl s’est d’ailleurs encore renforcé.

Photo : Robin Batet dans son bureau personnel

Un gars en caleçon et son chat

Quand Robin Batet lui présente le projet pour en faire la traduction, Chloé Atangana n’est pas franchement convaincue. « Il me parle juste d’un gars en caleçon avec son chat, je n’étais pas très emballée. Mais j’ai lu le premier chapitre et c’était exceptionnel. J’ai adoré ce gars gentil, dans la galère… »

Ce gars gentil, c’est Carl. Une nuit, il sort en caleçon pour récupérer Princesse Donut, le chat persan de compétition de son ex-petite amie, qui s’est échappé. Il fait bien : au même moment, toutes les constructions humaines s’effondrent. La Terre vient d’être transformée en un gigantesque donjon de dix-huit étages, truffé de pièges, de monstres et de butins.

Pour survivre, Carl et les quelques millions d’humains survivants doivent descendre d’étage en étage avant la fin du compte à rebours… et surtout plaire au public. Car ce donjon est le décor d’un jeu télévisé sadique, diffusé dans toute la galaxie, où la popularité et l’audimat comptent davantage que la force ou l’adresse. Quant à Princesse Donut, elle acquiert très vite de nouveaux pouvoirs qui lui permettent de parler. On lui découvre alors un ego à la mesure de son pedigree.

Sous ses dehors de comédie trash, la série est plus grinçante qu’il n’y paraît. « Le profil de Carl est tragiquement banal pour les Américains », souligne Chloé Atangana. « C’est une œuvre qui pose un vrai regard sur la société actuelle : le capitalisme débridé, un système qui broie. La déshumanisation par le spectacle. » On rit beaucoup, on frémit souvent et on referme le livre en se demandant qui sont vraiment les monstres.

Matt Dinniman, l’auteur qui écrit avec ses fans

Fils de militaire, Matt Dinniman a déménagé toute son enfance avant de passer son bac à Tucson, en Arizona. Il écrit d’abord des nécrologies pour un journal local de l’État de Washington, puis se découvre un talent d’illustrateur et se met à dessiner des portraits d’animaux dans les expositions félines. C’est dans l’une d’elles qu’il croise le persan écaille de tortue qui lui inspirera Princesse Donut. Il commence Dungeon Crawler Carl pendant les temps morts de ces salons et publie les premiers chapitres sur Royal Road en 2019. Quand la pandémie annule les expositions, il auto-édite la série sur Amazon. La suite appartient à la légende du genre.

Son modèle est inédit. « Il est propriétaire des droits numériques en autoédition », détaille Robin Batet. « L’édition papier est chez Random House et l’audio chez Audible. » Il continue aussi d’animer son Patreon, derrière un paywall [péage exigeant un paiement pour déverrouiller l'accès au contenu, NdR] : chaque livre y paraît en entier avant sa version papier. Environ 31.000 abonnés payants (à partir de 3 $ chacun) peuvent ainsi lire le texte en avance… et voter.

Car Matt Dinniman associe ses lecteurs à l’écriture. « Il connaît la direction, il y a beaucoup d’anticipation, mais il se laisse beaucoup de liberté dans l’exécution et réserve une place de choix à l’interaction avec ses lecteurs ». Dans le livre, par exemple, Carl doit faire tourner une roue qui lui attribue des récompenses : le cadeau de merde, ce sont les fans qui l’ont choisi et l’auteur l’a intégré à l’histoire. Ce qui donne au donjon un côté délicieusement aléatoire.

Le rythme d’écriture est sportif, comme souvent dans ce milieu. Le tome 8 est déjà paru aux États-Unis, l’auteur rédige le tome 9 et les volumes sont si épais que l’éditeur américain a dû changer de papier pour que la reliure tienne le coup ! « A priori, il y aura neuf tomes, avec un tome 9 en deux volumes », précise la traductrice Chloé Atangana. « Mais l’auteur changera peut-être d’avis. Je ne sais pas comment il fait, en plus il publie d’autres livres à côté ! »

En tout cas, il n’a a priori pas recours à l’IA. Ancien illustrateur, Matt Dinniman est aussi très engagé contre l’intelligence artificielle, dont il a fait une véritable ligne directrice. Une position d’ailleurs partagée par une bonne partie de la culture littéraire indépendante, qui y oppose une vraie résistance. Et la reconnaissance suit : la série a été retenue en 2026 pour le prestigieux Prix Arthur C. Clarke et la plateforme Peacock en a commandé l’adaptation en série télévisée.

Photo : La bibliothèque, au centre du bureau des éditions Lorestone

Traduire l’argot, l’humour et le donjon

Chloé Atangana vient de l’édition. Après des études de lettres et d’anglais à Villetaneuse, elle entre chez Albin Michel, en littérature étrangère, puis glisse peu à peu vers la traduction. Elle vient d’emménager à New York quand Robin Batet, qu’elle connaît depuis ses études, lui demande de le dépanner : il doit présenter Dungeon Crawler Carl aux commerciaux et il lui faut des extraits traduits en urgence. « Les résultats étaient plus que convaincants », se souvient l’éditeur. « Elle a très bien rendu l’humour, elle a visé juste dans le ton, elle a très bien compris l’univers. » Devant l’excellence de ces extraits, l’éditeur confie finalement tout le premier tome à Chloé Atangana, puis toute la série.

Depuis, le travail est colossal. « On en a publié jusqu’à trois par an et ce sont des textes très longs », explique-t-elle. « Il y a plein de types d’humour à traduire. C’est un travail énorme. Depuis bientôt quatre ans, je passe mon temps devant mon écran. »

L’enjeu est non seulement de prendre en compte le facteur temps, crucial dans le succès d’une série, mais aussi de garder la dimension viscérale du texte : « Matt Dinniman est un auteur très prolifique, qui écrit dans l’urgence et on sent cette urgence dans le texte. Je voulais garder ce côté très brut. Cela passe notamment par l’adaptation de l’argot et des différents registres de langue. »

Chose étonnante, Chloé Atangana est plus à l’aise avec l’argot anglais qu’avec le français. Elle lit énormément de livres anglais depuis ses 17 ans et fréquente à New York « des milieux très argotiques, très vivants ». Pour trouver les équivalents français, elle laisse beaucoup traîner ses oreilles, car l’argot est une langue orale…

Elle écoute Kaamelott, dont elle est une grande fan, l’influenceuse Océane ou encore sa mamie de Toulouse et ses expressions régionales. Si elle n’est « pas très gameuse », elle avait quelques références grâce à son amour de la fantasy. Mais le donjon exige une vraie immersion : pour le tome 6, elle a même dû se plonger dans Pokémon, Yu-Gi-Oh! et les forums de gamers.

Reste le casse-tête des titres, truffés de jeux de mots et d’éléments prophétiques. Pour ceux-là, la traductrice doit échanger avec l’auteur, qui l’aide tout de même à cerner le champ lexical à employer. « Le choix est très difficile, on perd toujours quelque chose au moment de la traduction. » En ce moment, elle s’attaque au tome 7, qui paraîtra en France en avril. Pour tenir les délais, elle procède par roulement et s’apprête à envoyer le premier tiers. « C’est un tome très long, mais au point où on en est, je ne le remarque même plus ! »

Chloé Atangana traduisant avec une pile de Dungeon Crawler Carl annotée

Faire des livres pour ceux qui ne lisent pas

Robin Batet s’est beaucoup battu pour la LitRPG, parce que pour lui, le genre valait le coup. « L’imaginaire et la jeunesse sont des genres très invisibilisés, et pourtant ils créent les lecteurs, parce que c’est du divertissement ! Au collège et au lycée, le livre n’est pas un truc cool. C’est associé à quelque chose de féminin ou de scolaire, ce qui peut vite devenir repoussoir, notamment pour les garçons. Le livre, dans la tête des adolescents, c’est des classiques comme Bel-Ami, qui n’est pas forcément dans leurs goûts. »

Robin Batet va plus loin en pensant que dans beaucoup de librairies, le public ne se sent pas concerné par ce qui est sur table. D’où sa conviction : il faut faire des livres pour les gens qui ne lisent pas. « La fantasy est très niche en France. Je me suis dit que ça ne marchait pas bien parce qu’on ne le faisait pas de la bonne façon. En fait, il y a un vrai sujet : on n’arrive pas à connecter avec le public et médiatiquement ça ne fonctionne pas non plus. » Pour lui, ce n’est pas une question de mauvais livre, « c’est juste qu’on tape à côté. Le livre populaire, le livre d’aventure, il faut créer un espace où ils sont les bienvenus. »

Son conseil aux parents ? Ne pas enfermer les adolescents dans un choix entre littérature jeunesse et classiques. « Pour moi, c’est une erreur, car les ados risquent de ne se reconnaître ni dans l’un ni dans l’autre. Ils ont envie de voir ce qui se fait en adulte, il ne faut pas leur mettre de barrières, il faut les laisser libres. Les mangas ont réussi à garder leurs lecteurs et à leur faire comprendre que la lecture est fun. Ils ont été portés par les libraires, les dessins animés… et par une presse qui en a parlé négativement, ce qui les a paradoxalement rendus sexy. Mais le manga ne suffit pas à empêcher le décrochage. Il faut autre chose ! »

Lui-même s’est construit ainsi. « Au lycée, beaucoup de jeunes sont assez matures pour lire de l’adulte. Personnellement, c’est le moment où j’ai commencé Stephen King, Battle Royale, les grosses sagas de fantasy. J’avais beaucoup de choix au CDI, c’est ce qui m’a aidé. C’est la littérature non destinée à la jeunesse qui a formé mes goûts de lecteur. » Son premier Stephen King, Robin Batet l’a lu pour un concours de lecture dont les participants recevaient un bon d’achat : « C’est l’appât du gain qui m’a motivé ! » Et La Guerre de la Faille de Raymond E. Feist (trad. Antoine Ribes, Bragelonne) est la première saga qu’il s’est achetée avec son argent de poche, gagné en lavant des voitures et soigneusement économisé. Une envie d’acheter des livres était née…

Photo : Anselme Dominski, éditeur chez Lorestone, travaille sur un pointage de correction.

Pour les faire lire encore plus…

Dungeon Crawler Carl, de Matt Dinniman, traduit de l’anglais (États-Unis) par Chloé Atangana, chez Lorestone. À partir de 13-14 ans. Pour les collégiens et lycéens fans de jeux vidéo, de mangas ou d’humour décalé, pour tous ceux qui pensent ne pas aimer lire et pour tout le monde en fait, car la série est puissamment addictive, même quand on ne connaît rien aux jeux vidéo. Langage cru, violence et humour au programme : on ne le mettra pas entre toutes les mains, mais on le mettra dans beaucoup.

Et si le donjon ne suffit pas, Robin Batet recommande Nous sommes Bob de Dennis E. Taylor (trad. Sébastien Baert), chez Bragelonne, une série de science-fiction très drôle.

Dix-huit étages, des milliers de pages et un chat persan à l’ego démesuré : on a connu pires portes d’entrée vers la lecture. Bonne descente !

Crédits photo : Matt Dinniman, auteur de la saga Dungeon Crawler Carl © Matt Dinniman

Par Audrey Alwett

Contact : projet.alwett@gmail.com