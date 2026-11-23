Vous dirigez une maison d’édition et vous employez un ou plusieurs salariés ? Savez-vous vraiment ce que couvrent leur complémentaire santé et leur prévoyance ? Et ce qui se passerait si l’un d’eux devait s’arrêter de travailler pendant plusieurs mois ?

Pas toujours simple de s’y retrouver entre obligations légales, garanties et cotisations. Pourtant, bien protéger ses équipes, c’est aussi sécuriser sa maison d’édition et renforcer son attractivité.

Dans ce deuxième épisode de « Sous couverture », proposé par ActuaLitté et Audiens, nous échangeons avec Stéphanie Delafontaine et Julien Coquet, conseillers Audiens. Au programme : des réponses claires, des exemples concrets et zéro jargon, pour comprendre l’essentiel de la santé et de la prévoyance et faire les bons choix pour ses salariés et donc, pour sa maison d’édition. À écouter ci-dessous :

Premier point à éclaircir : la complémentaire santé et la prévoyance ne couvrent pas les mêmes risques. La première, plus connue sous le nom de « mutuelle », complète les remboursements de la Sécurité sociale pour les frais médicaux. Obligatoire pour les employeurs depuis 2016, elle peut être adaptée aux besoins des équipes.

La prévoyance, elle, intervient en cas de coup dur : arrêt de travail prolongé, invalidité ou décès. « Ce sont les garanties que personne ne connaît et c’est peut-être bien parce qu’en fait, elles n’interviennent qu’en cas de coup dur », explique Stéphanie Delafontaine.

Un exemple concret permet de mesurer l’importance de la prévoyance : pour un salarié percevant 2500 € brut par mois, les indemnités versées par la Sécurité sociale peuvent représenter un peu moins de 1100 €. Avec le complément apporté par la prévoyance, le revenu peut atteindre environ 2125 € brut, selon les garanties applicables. Une différence considérable lorsqu’il faut continuer à payer son loyer, ses factures et les dépenses du quotidien.

Pour l’employeur aussi, l’enjeu est majeur. La convention collective de l’édition prévoit des obligations de maintien de salaire et des garanties minimales de prévoyance. Sans couverture adaptée, une maison d’édition peut devoir financer elle-même les sommes dues à ses salariés.

Reste à trouver le juste milieu entre niveau de protection et budget. « L’important, c’est de trouver le bon équilibre entre les obligations de la maison d’édition, les besoins de ses salariés, et le budget qu’on peut consacrer », rappelle Julien Coquet. Hospitalisation, soins dentaires et optique en santé ; arrêt de travail, invalidité et décès en prévoyance : autant de garanties à examiner attentivement, sans oublier les services complémentaires, comme la téléconsultation ou l’accompagnement social.

Pour vérifier que leurs équipes sont bien protégées, les deux conseillers recommandent trois réflexes : contrôler la conformité des contrats avec les obligations de la branche de l’édition littéraire, adapter les garanties aux besoins réels des salariés et comparer les cotisations au regard des protections et des services proposés. Car le contrat le moins cher n’est pas nécessairement le plus protecteur.

Au-delà de la sécurité apportée aux salariés, la protection sociale constitue aussi un argument pour recruter et fidéliser. À l’heure où les candidats examinent les avantages proposés par les entreprises, une bonne couverture santé peut faire la différence.

Spécialiste de la protection sociale des professionnels de la création, de l’information et des loisirs, Audiens accompagne les maisons d’édition dans ces démarches. Recommandé en prévoyance par les partenaires sociaux de la branche de l’édition littéraire, le groupe met son expertise sectorielle au service des employeurs et de leurs équipes. (Découvrir InÉdit Prévoyance).

L’idée à retenir de cet épisode : bien protéger ses salariés, c’est protéger sa maison d’édition. Un investissement dans la sécurité des équipes, la stabilité de l’entreprise et son attractivité, pour continuer à se consacrer à ce qui compte vraiment : les livres.

Crédits photo : Stéphanie Delafontaine et Julien Coquet - Audiens/ ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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