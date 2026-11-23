Voici le quatrième ouvrage de la série « L’affaire qui.. » dirigée par Michèle Pedinielli aux éditions de L’Aube, après Les abandonnés de l’île Saint-Paul, Violette Nozière et Le loup m’emporte.

Une série qui flirte un peu avec la mode du true-crime et qui reprend des faits divers tirés du passé et qui analyse le traitement que les journaux et l’opinion ont pu faire de ces événements à l’époque. Une série où, grâce au fonds documentaire Retronews de la BNF, chaque ouvrage est agrémenté d’illustrations d’époque (dessins, journaux,...), parce que « les faits divers et leur traitement médiatique sont des indicateurs précis d’une époque » et permettent d’ausculter la société française à travers le prisme de la violence.

Cette fois l’affaire du jour a été confiée à Serge Quadruppani qui nous retrace l’histoire de Gabrielle et la malle sanglante. Une épopée de la modernité.

Durant l’été 1889, une affaire criminelle hors du commun captive la France de la Belle Époque alors que la tour Eiffel est à peine inaugurée : une histoire qui commence avec la disparition de Toussaint-Auguste Gouffé, huissier de justice. Cette affaire de la malle sanglante de Millery a même sa page Wikipédia.

L’enquête policière « allait avoir un retentissement jusqu’aux Amériques, avec le lancement d’un des tout premiers mandats internationaux ».

Gabrielle Bompard a attiré l’huissier dans un piège et, avec son amant Michel Eyraud, lui a passé la corde au cou. Les deux escrocs vont se débarrasser du cadavre en le transportant dans une malle jusqu’à Lyon, et vont s’enfuir aux Amériques. Mais Gabrielle reviendra bientôt se rendre à la police française.

C’est « une affaire scandaleuse avec étranglement d’un huissier sur le canapé qu’il croyait destiné à des ébats fougueux, ligotage de son cadavre, voyage ferroviaire de la dépouille dans une malle, abandon de celle-ci dans un ravin, cavale aux Amériques des deux coupables et conclusion à rebondissements multiples, jusqu’à l’échafaud pour l’un et les travaux forcés pour l’autre ».

Si le bouquin est très sérieux, l’auteur n’oublie pas quelques touches d’humour nécessaires comme lorsqu’il prend soin de nous rappeler que « quoi qu’en pensent nombre de lectrices et de lecteurs qui ont eu affaire à cette profession controversée, ce n’est pas bien d’étrangler un huissier ».

On sait que Serge Quadruppani est un écrivain très engagé à gauche et qu’il va donc porter un regard très affûté sur ces événements. L’huissier Gouffé n’était pas tout à fait innocent et fréquentait toutes sortes d’affairistes qui entendaient bien profiter des opportunités du capitalisme moderne.

Ainsi, « tous les protagonistes de cette affaire, de la victime Gouffé à son assassin Eyraud en passant par les louches seconds rôles que nous avons énumérés, et jusqu’au sauveur Garanger, tous appartiennent à la même zone grise de l’affairisme ».

Pour relier cette affaire d’un autre siècle à nos préoccupations contemporaines, l’auteur braque avec insistance le projecteur sur la jeune femme, Gabrielle. Michel Eyraud a près de 30 ans de plus que sa toute jeune compagne, mais c’est elle qui fascine les journalistes et les foules de l’époque (et les lecteurs d’aujourd’hui) : son profil androgyne et sa langue bien pendue excitent la bonne société. La figure de cette jeune femme « victime » de la bourgeoisie mâle se rapproche un peu de celle de Violette Nozière, pour citer un autre livre de la collection paru récemment.

Mais pour autant je dois avouer que, parmi les quatre ouvrages parus jusqu’ici dans cette intéressante collection L’affaire qui..., c’est celui qui m’a le moins enthousiasmé. Le bouquin est court et se lit facilement, le fait divers attise notre curiosité, les réactions de l’époque éveillent notre intérêt mais il m’a semblé que toutes les pistes explorées ne parvenaient pas tout à fait à m’emporter jusqu’à cette Belle Époque.

Par Bruno Ménétrier

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