3-6, 7-6, 10-6 : l’affaire n’était pas gagnée d’avance pour ces deux joueurs qui évoluent ensemble depuis treize mois. Des échanges passionnés et virevoltants, qui méritaient un choix des plus méticuleux : Michel Tournier pour mieux cerner le jeu des Français, Gaston Leroux, pour commenter celui de leurs adversaires. Et pour rendre hommage aux revers et autres coups droits, rien de moins qu’un prix Goncourt : Hervé Le Tellier.

Vendredi ou les Limbes du Pacifique : apprendre de l'autre

Robinson a tout prévu : les cultures, les lois, jusqu'au code pénal. Dans Vendredi ou les Limbes du Pacifique, de Michel Tournier, il veut aussi éduquer Vendredi, un jeune Indien qu'il a sauvé. Mais son compagnon préfère jouer avec ce que Robinson s'évertue à organiser. Et si le maître avait encore quelque chose à apprendre ?

Théo Arribagé se pose une question similaire, quoique moins philosophique. À 26 ans, il adore surgir à la volée. Mais que faire auprès d'Albano Olivetti, 34 ans, dont le service est si puissant qu'il n'a parfois besoin de personne ? Dans les premiers temps, Arribagé avait d’ailleurs douté de leur entente, raconte-t-il à la FFT.

Fils d'un footballeur professionnel, Arribagé découvre le tennis vers dix ans. Olivetti, ancien 161e mondial en simple, reprend la compétition après un accident de voiture et une blessure cervicale. Leur premier tournoi ensemble, à Valence en octobre 2025, fut un fiasco. Le suivant, à Almaty, leur offrit un titre : rapide et intense, de quoi donner des idées sur la suite...

Mais retournous à nos moutons, dans le roman, une explosion vient tout bouleverser : Vendredi devient le guide de Robinson et lui propose même d'échanger leurs rôles. À Turin, Olivetti, que l'on attend surtout au service, surprend d'un retour lobé pour mener 5-2 dans le jeu décisif. Arribagé, qui craignait de manquer d'occasions au filet, conclut la manche d'un smash croisé. Leurs différences ont fini par devenir leur force. Robinson aurait apprécié ce changement de programme.

Le Mystère de la chambre jaune : une erreur de raisonnement

Dans Le Mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux, Mathilde Stangerson est retrouvée blessée dans une pièce fermée de l'intérieur. L'agresseur a disparu. Rouletabille examine portes, fenêtres et témoignages. Impossible de sortir, semble-t-il.

Donnons-lui la feuille de match d'Arévalo et Pavić. Ces anciens numéros un mondiaux, vainqueurs de Roland-Garros 2024, n'ont perdu aucun de leurs onze jeux de service. Dès la première manche, ils profitent d'un jeu où les Français menaient pourtant 40-15 pour réussir l'unique break du match. Plus tard, à 5-4 dans le deuxième set, Arévalo repousse deux balles de manche avec deux puissants services. Trois balles de break sauvées au total, aucun service perdu. Et pourtant, ils ont perdu la finale !

Rouletabille comprend que l'agression a en fait, eu lieu plus tôt. Les cris nocturnes sont ceux d'un cauchemar. L'homme n'avait pas à s'échapper de la chambre à ce moment-là. Devant cette feuille de match, on a presque le même réflexe : vérifier qu’on a bien lu.

Au tennis, conserver tous ses jeux de service n'empêche pas de perdre les départages. En réalité même sans réussir le moindre break, les Français remportent le tie-break, puis le super tie-break (dernière manche). Les chiffres étaient exacts ; notre raisonnement, non. Conclusion, les Français ont simplement gagné les points les plus importants pour arriver à leur fin : soulever cette coupe.

L'Anomalie : sept jours pour changer la fin

Ces quatre joueurs se sont rencontrés deux fois en l’espace d’une semaine. Mais les deux rencontres n’ont pas eu la même issue. Quel autre roman que L’Anomalie, d’Hervé Le Tellier, pour nous conter ce voyage dans le temps ?

Dans L'Anomalie, le même vol Paris-New York surgit en mars puis en juin 2021, avec les mêmes passagers. Ceux qui ont vécu le printemps rencontrent leurs doubles, privés de ces trois mois. André a été quitté par Lucie. Il écrit à son autre lui-même, encore amoureux, pour lui raconter ses erreurs. Peut-être évitera-t-il de les répéter.

Le 15 novembre, à Turin, Arribagé et Olivetti perdent face à Arévalo et Pavić en phase de groupes. Une volée d'Arribagé, sortie de quelques centimètres à 3-3 sur balle de break, aurait pu tout changer. Si l'on écrivait une lettre aux Français de ce premier match, quel avertissement leur donner ?

Sept jours plus tard, les mêmes équipes se retrouvent en finale. Entre-temps, les Français ont battu les numéros un mondiaux et sauvé trois balles de match en demi-finale. Le double d'André reçoit une lettre venue de son autre vie ; Arribagé et Olivetti ont, eux, leur première défaite en mémoire. Ils connaissent mieux leurs adversaires, et ce dont ils sont capables.

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Le jeu décisif, perdu 9-7 la semaine précédente, tourne à leur avantage : 7-2. À partir de 1-2, ils enchaînent dix points jusqu'à mener 4-0 dans le super tie-break. Arribagé conclut d'un retour gagnant. Parce que c’est dans la défaite qu’on apprend le plus, et ce match nous l’a encore une fois démontré.

Crédit image : Capture d'écran vidéo Youtube Eurosport

Par Clotilde Martin

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