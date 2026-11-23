Dans une nouvelle liste, publiée au sein du Journal officiel du 21 novembre dernier, la Commission d'enrichissement de la langue française (CELF) avance une poignée d'équivalents, en français, à des termes ou des expressions anglophones, mais pas seulement, certaines entrées se présentant sans homologues étrangers.

La « science participative » vient ainsi exprimer une « forme de production de connaissances scientifiques qui associe aux acteurs professionnels de la recherche des acteurs bénévoles dans le but de collecter des données », indique la commission, qui cite, en guise d'exemple, le comptage des oiseaux migrateurs.

On trouve aussi, parmi les concepts abordés, l'« apprentissage collaboratif » (pour social learning), soit un « mode d'apprentissage collectif fondé sur le partage de connaissances et de compétences, qui recourt à l'utilisation d'outils collaboratifs variés, disponibles notamment dans l'internet ». La CELF déconseille, pour évoquer cette pratique, l'utilisation du calque « apprentissage social ».

Parmi les outils pédagogiques, le lapbook peut se dire « album thématique » en français : il s'agit d'un « support que conçoit et fabrique un élève en classe en rassemblant, notamment sous forme de collages, des dessins, des graphiques, des images ou des écrits afin de s'approprier un sujet d'étude ».

Bien connue dans le domaine de l'édition scientifique, on trouve également au sein de cette liste la « revue en accès ouvert référencé », une publication dont le modèle économique « repose sur la gratuité pour l’auteur comme pour le lecteur, le financement pouvant être public ou privé », l'évaluation des contenus étant réalisée par les pairs.

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Placée auprès du Premier ministre, la Commission d'enrichissement de la langue française a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

La liste complète des termes est disponible ci-dessous ou à cette adresse, avec les définitions correspondantes.

Photographie : DATABASE, une œuvre de l'artiste américain Michael Mandiberg (Michael Mandiberg, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

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